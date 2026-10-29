Falleció César Mosso Giannini, un jurista emblemático que ocupó el cargo de Asesor de Gobierno de la provincia durante más de 30 años. Su deceso provocó muestras de pesar tanto en la dirigencia política como en la comunidad jurídica de Mendoza.
Murió César Mosso Giannini, asesor de Gobierno en gestiones radicales y peronistas
Estuvo al frente de la Asesoría de Gobierno más de 3 décadas, entre 1987 y 2018 en las gestiones del PJ y la UCR, desde José Octavio Bordón hasta Alfredo Cornejo
Lo más notable de la trayectoria de Mosso es que por su profesionalismo y honestidad se mantuvo en el cargo durante gobiernos peronistas y radicales, entre 1987 y 2018 cuando se jubiló. Una de las causas en la que tuvo más protagonismo fue en la defensa de Mendoza frente a los reclamos de La Pampa por el agua del río Atuel.
Mosso Giannini asumió el mando de la Asesoría de Gobierno en 1987 y se mantuvo en funciones de forma ininterrumpida hasta 2018, momento en el que presentó su renuncia para acogerse al beneficio de la jubilación.
Respetado por peronistas y radicales
Durante su extenso trayecto institucional, fue el responsable de dictaminar y velar por la legalidad de los actos administrativos del Estado a lo largo de 8 gestiones provinciales de distinto color político.
A lo largo de sus 31 años al frente del organismo, prestó asesoramiento técnico a los gobiernos justicialistas de José Octavio Bordón, Rodolfo Gabrielli, Arturo Lafalla, Celso Jaque y Francisco Pérez, así como a los mandatos radicales de Roberto Iglesias, Julio Cobos y Alfredo Cornejo (durante su primera gestión).
En septiembre de 2018, tras su retiro, fue sucedido en el puesto por Ricardo Canet.
Reconocimiento de la política y el ámbito académico
Además de su rol institucional, Mosso Giannini tuvo una destacada carrera como profesor universitario y especialista en Derecho Administrativo, formando a generaciones de profesionales del derecho en la provincia.
Tras conocerse la noticia, el gobernador Alfredo Cornejo expresó su pesar en las redes sociales y valoró su legado: "Lamento el fallecimiento de César Mosso Giannini, con quien compartí años de trabajo en el Gobierno de Mendoza. Siempre valoré su compromiso, su conocimiento del Derecho y la responsabilidad con la que defendió los intereses de la Provincia durante 31 años al frente de la Asesoría de Gobierno. Lo recordaremos con respeto y agradecimiento por su aporte a Mendoza".
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó que se despidió a "un hombre que dejó una huella profunda en la vida institucional de nuestra provincia y un referente del derecho público que estuvo por encima de las diferencias políticas".
Organizaciones del ámbito jurídico, como Administrativistas Mujeres en Red (ADFEM), también resaltaron su intachable trayectoria como docente y funcionario, remarcando que "su legado trasciende lo profesional: queda en las enseñanzas, los vínculos y el afecto de quienes tuvieron la oportunidad de compartir su camino".
En pocas palabras
- Fallecimiento: murió César Mosso Giannini, emblemático jurista y Asesor de Gobierno por más de 30 años.
- Trayectoria: ocupó el cargo durante gobiernos peronistas y radicales entre 1987 y 2018.
- Legado: reconocido por su profesionalismo, honestidad y aporte al derecho público en Mendoza.