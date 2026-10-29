Murió César Mosso Giannini, asesor de Gobierno en gestiones radicales y peronistas

2018. César Mosso anuncia su jubilación ante Alfredo Cornejo. Lo reemplazó Ricardo Canet. Foto: Gobierno de Mendoza

Respetado por peronistas y radicales

Durante su extenso trayecto institucional, fue el responsable de dictaminar y velar por la legalidad de los actos administrativos del Estado a lo largo de 8 gestiones provinciales de distinto color político.

A lo largo de sus 31 años al frente del organismo, prestó asesoramiento técnico a los gobiernos justicialistas de José Octavio Bordón, Rodolfo Gabrielli, Arturo Lafalla, Celso Jaque y Francisco Pérez, así como a los mandatos radicales de Roberto Iglesias, Julio Cobos y Alfredo Cornejo (durante su primera gestión).

En septiembre de 2018, tras su retiro, fue sucedido en el puesto por Ricardo Canet.

Reconocimiento de la política y el ámbito académico

Además de su rol institucional, Mosso Giannini tuvo una destacada carrera como profesor universitario y especialista en Derecho Administrativo, formando a generaciones de profesionales del derecho en la provincia.

Tras conocerse la noticia, el gobernador Alfredo Cornejo expresó su pesar en las redes sociales y valoró su legado: "Lamento el fallecimiento de César Mosso Giannini, con quien compartí años de trabajo en el Gobierno de Mendoza. Siempre valoré su compromiso, su conocimiento del Derecho y la responsabilidad con la que defendió los intereses de la Provincia durante 31 años al frente de la Asesoría de Gobierno. Lo recordaremos con respeto y agradecimiento por su aporte a Mendoza".

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó que se despidió a "un hombre que dejó una huella profunda en la vida institucional de nuestra provincia y un referente del derecho público que estuvo por encima de las diferencias políticas".

Organizaciones del ámbito jurídico, como Administrativistas Mujeres en Red (ADFEM), también resaltaron su intachable trayectoria como docente y funcionario, remarcando que "su legado trasciende lo profesional: queda en las enseñanzas, los vínculos y el afecto de quienes tuvieron la oportunidad de compartir su camino".