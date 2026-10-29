Alfredo Cornejo expuso las reformas de Mendoza para atraer inversiones mineras en la primera ronda del RIGI

Autoridades provinciales y nacionales en el encuentro internacional del RIGI que se desarrolló en Santa Fe. Foto: Prensa de Gobierno

En ese escenario, el gobernador mendocino remarcó que la inestabilidad macroeconómica histórica del país frenó el desarrollo del sector, pero sostuvo que el marco normativo actual brinda la previsibilidad requerida por las inversiones de gran escala.

En su diagnóstico, afirmó que la titularidad constitucional del subsuelo en manos de los estados subnacionales debe complementarse con un contexto nacional estable. "Argentina tiene un potencial minero desde hace muchísimos años que no se ha desarrollado por falta de estabilidad macroeconómica y reglas de juego claras. Si existen esas reglas, el RIGI contribuye muchísimo a encender un nuevo motor de la economía", expresó.

Seguridad jurídica y el impulso al cobre mendocino

Para aprovechar la ventana de oportunidades en el mercado internacional de minerales críticos, Cornejo repasó las reformas legislativas aprobadas en Mendoza. Mencionó la modificación del Código de Procedimiento Minero y la ratificación legislativa con amplias mayorías de 65 proyectos de exploración y 3 de explotación en el territorio provincial, medidas orientadas a brindar un marco institucional sólido.

Dentro de las iniciativas privadas, destacó la incorporación al RIGI del proyecto PSJ Cobre Mendocino, que prevé una inversión superior a los 800 millones de dólares. Según explicó Cornejo, este emprendimiento destaca por su ubicación estratégica para iniciar la producción de cobre a corto plazo, estimando alternativas de industrialización local entre el segundo semestre de 2027 y la primera mitad de 2028.

Asimismo, resaltó la inclusión en el régimen del parque solar El Quemado y planteó la necesidad de extender las cadenas de valor hacia los sectores energético, petrolero y gasífero para potenciar el entramado productivo regional.

La delegación mendocina en Rosario con el gobernador Alfredo Cornejo a la cabeza. Foto: Prensa de Gobierno

Integración de pymes locales y la agenda política nacional

El mandatario enfatizó que los grandes proyectos mineros representan una oportunidad concreta para el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas mendocinas.

Explicó que el desarrollo de la actividad obliga a estrechar lazos comerciales con proveedores de otras provincias para optimizar costos y elevar la eficiencia en las etapas operativas. La comitiva local sumó la participación de integrantes del Clúster de Proveedores para la Minería y Energía de Cuyo y firmas proveedoras regionales.

El evento internacional contó previamente con la apertura del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anfitrión de la jornada.

Karina Milei destacó la importancia del RIGI para impulsar la minería en el país. Foto: Prensa de Gobierno

El tema de las PASO

Tras su presentación técnica, Cornejo se refirió a la actualidad política y destacó el acompañamiento con el gobernador de Santa Fe, respaldando la posibilidad de que la gestión de Pullaro obtenga un nuevo mandato.

En relación con Mendoza, recordó que la Constitución provincial impide la reelección consecutiva del gobernador, pero ponderó el modelo de alternancia que permitió la continuidad del proyecto político del radicalismo.

Finalmente, sobre el debate en torno a la eliminación o suspensión de las PASO, consideró adecuado analizar la efectividad del sistema para medir beneficios reales, recordando que las primarias han garantizado competencia interna en la provincia desde el 2015.

En contraste, señaló que la experiencia nacional ha sido diferente, ya que las PASO no siempre generaron instancias de competencia efectiva entre precandidatos presidenciales.