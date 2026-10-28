"Una ampliación que nos invita a soñar". Con esas palabras, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, sintetizó este miércoles el avance de la Etapa III del Metrotranvía, luego de que las unidades realizaran con éxito las primeras pruebas técnicas hasta la Estación Benegas, en Godoy Cruz.
Natalio Mema destacó la importancia de la llegada del Metrotranvía a la Estación Benegas
El ministro de Gobierno ponderó las primeras pruebas técnicas del nuevo tramo de 5 kilómetros. Junto a Alfredo Cornejo y Diego Costarelli recorrieron la traza
El funcionario provincial remarcó el valor estratégico de la obra a través de sus redes sociales tras encabezar una recorrida por el trazado junto al gobernador Alfredo Cornejo y el intendente Diego Costarelli. Mema enfatizó que los ensayos sobre la nueva infraestructura continuarán durante los próximos días para dejar a punto el sistema antes de habilitar el traslado de pasajeros.
"La Provincia continúa ampliando el sistema de transporte público con una obra estratégica para mejorar la movilidad urbana, conectar distintos sectores del Área Metropolitana y consolidar una alternativa limpia, eficiente y de mayor capacidad", afirmó el ministro, al tiempo que ponderó la integración del tendido con la nueva ciclovía y los espacios públicos recuperados.
Los detalles del nuevo tramo del Metrotranvía
La extensión supervisada por las autoridades abarca 5 kilómetros de vía doble que se extienden desde el parador San Vicente hasta la Estación Benegas. El proyecto suma seis nuevos paradores:
- Chacabuco
- Rivadavia
- San Vicente
- San Martín Sur
- Trapiche
- Estación Benegas
Para poner a punto este sector, la obra incluyó la instalación de 100 columnas de catenaria, dos subestaciones rectificadoras, 19 pasos a nivel vehiculares, cinco peatonales y 50 semáforos tranviarios, sumados a siete locales técnicos dedicados al señalamiento y alimentación eléctrica.
Los ensayos supervisados por la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) permiten verificar la respuesta de las vías y las duplas -unidades equipadas con aire acondicionado y tecnología de seguridad renovada- antes de dar inicio al servicio regular.
Esta infraestructura forma parte del plan integral para extender progresivamente la red hacia Luján de Cuyo. El objetivo del Gobierno provincial es completar una traza total de 13,5 kilómetros que conecte de manera directa Godoy Cruz con Luján hacia septiembre de 2027.
En pocas palabras
- Ampliación del Metrotranvía: se celebraron las primeras pruebas técnicas del nuevo tramo de 5 kilómetros hasta la Estación Benegas.
- Recorrida de autoridades: Natalio Mema, Alfredo Cornejo y Diego Costarelli supervisaron la obra estratégica para la movilidad urbana.
- Próximas etapas: se prevé extender la red hasta Luján de Cuyo con una traza total de 13,5 kilómetros para 2027.