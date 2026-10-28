Natalio Mema destacó la importancia de la llegada del Metrotranvía a la Estación Benegas

Natalio Mema, Diego Costarelli y Alfredo Cornejo a bordo del Metrotranvía. Foto: Gobierno de Mendoza

Los detalles del nuevo tramo del Metrotranvía

La extensión supervisada por las autoridades abarca 5 kilómetros de vía doble que se extienden desde el parador San Vicente hasta la Estación Benegas. El proyecto suma seis nuevos paradores:

Chacabuco

Rivadavia

San Vicente

San Martín Sur

Trapiche

Estación Benegas

Una de las nuevas estaciones del Metrotranvía: la de Gobernador Benegas. Foto: Gobierno de Mendoza

Para poner a punto este sector, la obra incluyó la instalación de 100 columnas de catenaria, dos subestaciones rectificadoras, 19 pasos a nivel vehiculares, cinco peatonales y 50 semáforos tranviarios, sumados a siete locales técnicos dedicados al señalamiento y alimentación eléctrica.

Los ensayos supervisados por la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) permiten verificar la respuesta de las vías y las duplas -unidades equipadas con aire acondicionado y tecnología de seguridad renovada- antes de dar inicio al servicio regular.

Esta infraestructura forma parte del plan integral para extender progresivamente la red hacia Luján de Cuyo. El objetivo del Gobierno provincial es completar una traza total de 13,5 kilómetros que conecte de manera directa Godoy Cruz con Luján hacia septiembre de 2027.