Estrenaron la nueva vestimenta carcelaria para que los presos no pasen inadvertidos

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó los uniformes amarillos que utilizarán los presos en el sistema carcelario de Mendoza. El estreno anticipado de la indumentaria se dio este martes cuando los internos que tomaron de rehén a un penitenciario de Boulonge Sur Mer fueron trasladados a Almafuerte II.
El nuevo outfit carcelario fue presentado este miércoles en la Legislatura provincial, junto con el proyecto de modificación de la Ley 8.465 y de la gestión del servicio penitenciario.
El objetivo de la reforma es endurecer las penas carcelarias y optimizar la vigilancia dentro de los penales. El plan oficial también contempla el retiro de celulares y la futura instalación de tecnología avanzada, como escáneres corporales, para prevenir extorsiones.
Presos de amarillo
Los uniformes son confeccionados en las cárceles por presos que trabajan y cumplen adecuadamente con el régimen disciplinario.
El propósito de la nueva indumentaria es permitir una identificación rápida y clara de los reclusos durante los traslados de personas privadas de libertad; por eso ya se pudo ver vestidos de amarillo a los internos Ramiro Colucci y Claudio González Flores, que fueron llevados al régimen de Muy Alto Perfil en la cárcel de Cacheuta, para seguir cumpliendo sus condenas de 27 y 23 años de prisión, respectivamente.
Con este llamativo uniforme, dijeron las autoridades, también se puede mejorar la supervisión y evitar fugas cuando los internos deban ser alojados en unidades con convivencia o presencia ciudadana, como la unidad carcelaria ubicada en el Hospital Central.
La reforma presentada por la ministra de Seguridad
El proyecto de reforma de la Ley 8.465 busca profundizar el control penitenciario y endurecer las sanciones ante delitos e infracciones dentro de los penales.
Entre las medidas principales anunciadas se encuentra que la tenencia o el intento de ingresar un teléfono celular a los penales pase a ser calificado formalmente como una falta grave.
El proyecto también incorpora un régimen de sanciones para las visitas que intenten ingresar celulares, sustancias ilícitas u otros objetos prohibidos, con el objetivo de cortar el circuito de comercio ilegal intramuros.
Mientras que, mediante un acuerdo entre la Secretaría de Ambiente y la Dirección General de Escuelas (DGE), se busca que los teléfonos decomisados (se han secuestrado 8.451 celulares en total, de los cuales 5.000 corresponden al último período) sean derivados a una entidad especializada que seleccionará los aparatos que puedan ser reparados por estudiantes o reciclados como materia prima para la creación de nuevos equipos tecnológicos.
Se proyecta, además, la incorporación de sistemas de escáner corporal (Body Scan) y controles tecnológicos antes de fin de año para evitar el ingreso de elementos prohibidos y proteger al personal de posibles extorsiones, respaldado por el uso estratégico de inhibidores de señal.
Aislamiento para presos
Por otra parte, se formaliza el sistema de máxima seguridad para internos inadaptados o graves infractores, el cual impone reclusión y aislamiento por 24 horas de encierro sin actividades distractivas por un mínimo de 180 días, además de cortar los círculos de beneficios y la tramitación de morigeraciones de penas.
En pocas palabras
- Nuevos uniformes amarillos: la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, presentó la indumentaria que usarán los presos en Mendoza.
- Estreno anticipado: internos que tomaron de rehén a un penitenciario usaron los uniformes durante un traslado.
- Reforma penitenciaria: el proyecto busca endurecer penas, optimizar vigilancia y prohibir celulares en cárceles.