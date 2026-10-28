Estrenaron la nueva vestimenta carcelaria para que los presos no pasen inadvertidos

Presos de amarillo

Los uniformes son confeccionados en las cárceles por presos que trabajan y cumplen adecuadamente con el régimen disciplinario.

El propósito de la nueva indumentaria es permitir una identificación rápida y clara de los reclusos durante los traslados de personas privadas de libertad; por eso ya se pudo ver vestidos de amarillo a los internos Ramiro Colucci y Claudio González Flores, que fueron llevados al régimen de Muy Alto Perfil en la cárcel de Cacheuta, para seguir cumpliendo sus condenas de 27 y 23 años de prisión, respectivamente.

Con este llamativo uniforme, dijeron las autoridades, también se puede mejorar la supervisión y evitar fugas cuando los internos deban ser alojados en unidades con convivencia o presencia ciudadana, como la unidad carcelaria ubicada en el Hospital Central.

Presos de amarillo en el Sistema Penitenciario de Mendoza.

La reforma presentada por la ministra de Seguridad

El proyecto de reforma de la Ley 8.465 busca profundizar el control penitenciario y endurecer las sanciones ante delitos e infracciones dentro de los penales.

Entre las medidas principales anunciadas se encuentra que la tenencia o el intento de ingresar un teléfono celular a los penales pase a ser calificado formalmente como una falta grave.

El proyecto también incorpora un régimen de sanciones para las visitas que intenten ingresar celulares, sustancias ilícitas u otros objetos prohibidos, con el objetivo de cortar el circuito de comercio ilegal intramuros.

Mientras que, mediante un acuerdo entre la Secretaría de Ambiente y la Dirección General de Escuelas (DGE), se busca que los teléfonos decomisados (se han secuestrado 8.451 celulares en total, de los cuales 5.000 corresponden al último período) sean derivados a una entidad especializada que seleccionará los aparatos que puedan ser reparados por estudiantes o reciclados como materia prima para la creación de nuevos equipos tecnológicos.

Se proyecta, además, la incorporación de sistemas de escáner corporal (Body Scan) y controles tecnológicos antes de fin de año para evitar el ingreso de elementos prohibidos y proteger al personal de posibles extorsiones, respaldado por el uso estratégico de inhibidores de señal.

Aislamiento para presos

Por otra parte, se formaliza el sistema de máxima seguridad para internos inadaptados o graves infractores, el cual impone reclusión y aislamiento por 24 horas de encierro sin actividades distractivas por un mínimo de 180 días, además de cortar los círculos de beneficios y la tramitación de morigeraciones de penas.