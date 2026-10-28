Los dos presos de la cárcel de Boulogne Sur Me que tomaron de rehén al penitenciario Mauro Alejandro Zugasti, de 35 años quedaron imputados por secuestro coactivo. La medida fue dispuesta por el fiscal Martín Lucero, quien también notificó la detención de ambos en esta causa.
Los dos presos que tomaron un rehén en Boulogne Sur Mer fueron imputados por secuestro coactivo
Claudio González y Ramiro Colucci quedaron imputados por secuestro coactivo tras tomar de rehén al penitenciario Mauro Zugasti. Cuál es la situación de los internos
Los acusados son Claudio Alexander González Flores y Ramiro Armando Colucci, quienes cumplen condenas de 23 y 27 años de prisión, respectivamente. El episodio comenzó durante la madrugada.
La toma de rehén y el pedido de dinero a la familia
Alrededor de la 1.30 del martes la familia de Zugasti recibió un mensaje enviado desde el celular del penitenciario en el que se informaba que había sido tomado de rehén por dos internos. Los presos también utilizaron el teléfono para exigir dinero a sus allegados a cambio de su liberación.
Los internos reclamaban traslados, visitas y provisión de víveres. Durante las negociaciones intervino el juez Sebastián Sarmiento, quien se presentó en el establecimiento penitenciario. Finalmente, a las 8.30, los presos liberaron a Zugasti.
El accidente en la Ruta 7 y la muerte de dos familiares
La madre del penitenciario, Ana Estrada, y su tía, Alejandra Flores, viajaban desde La Paz hacia la cárcel de Boulogne Sur Mer para acompañar a la familia durante la toma de rehén. Se trasladaban junto con otras tres personas en una camioneta de la Municipalidad de La Paz.
A las 2.27, el vehículo chocó contra un árbol sobre la Ruta 7, a la altura de San Martín, en medio de la lluvia. Estrada y Flores murieron como consecuencia del accidente, mientras que otras tres personas sufrieron politraumatismos y fueron trasladadas al Hospital Perrupato. Según la información inicial, los heridos estaban fuera de peligro.
Las medidas tras la liberación del penitenciario
Después de la liberación, Zugasti y los dos internos fueron sometidos a revisiones médicas. En tanto, el gobernador Alfredo Cornejo afirmó que los presos no serían trasladados fuera de Boulogne Sur Mer.
Por su parte, el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, informó que los internos no recibirían visitas durante un período de hasta 60 días.
En pocas palabras
- Imputados por secuestro coactivo: Claudio González y Ramiro Colucci quedaron procesados tras tomar de rehén a un penitenciario.
- Tragedia familiar: Dos familiares del rehén murieron en un accidente de tránsito mientras viajaban a la cárcel.
- Medidas posteriores: Los internos no serán trasladados y no tendrán visitas por hasta 60 días.