Los dos presos que tomaron un rehén en Boulogne Sur Mer fueron imputados por secuestro coactivo

Los internos reclamaban traslados, visitas y provisión de víveres. Durante las negociaciones intervino el juez Sebastián Sarmiento, quien se presentó en el establecimiento penitenciario. Finalmente, a las 8.30, los presos liberaron a Zugasti.

El accidente en la Ruta 7 y la muerte de dos familiares

La madre del penitenciario, Ana Estrada, y su tía, Alejandra Flores, viajaban desde La Paz hacia la cárcel de Boulogne Sur Mer para acompañar a la familia durante la toma de rehén. Se trasladaban junto con otras tres personas en una camioneta de la Municipalidad de La Paz.

La madre y la madrina del rehén, Mauro Zugasti, murieron en un accidente de tránsito cuando se dirigían desde La Paz a Mendoza preocupadas por el estado del penitenciario.

A las 2.27, el vehículo chocó contra un árbol sobre la Ruta 7, a la altura de San Martín, en medio de la lluvia. Estrada y Flores murieron como consecuencia del accidente, mientras que otras tres personas sufrieron politraumatismos y fueron trasladadas al Hospital Perrupato. Según la información inicial, los heridos estaban fuera de peligro.

Las medidas tras la liberación del penitenciario

Después de la liberación, Zugasti y los dos internos fueron sometidos a revisiones médicas. En tanto, el gobernador Alfredo Cornejo afirmó que los presos no serían trasladados fuera de Boulogne Sur Mer.

Por su parte, el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, informó que los internos no recibirían visitas durante un período de hasta 60 días.