Los presos del penal Boulogne Sur Mer que tomaron de rehén a un penitenciario quedaron aislados

Los reos quedaron en el sector de Muy Alto Perfil de Almafuerte II tras la toma de rehenes en el penal Boulogne Sur Mer. Foto: Gobierno de Mendoza

Cómo será el régimen de los presos en Almafuerte II

Según detalló la ministra, el sector de Muy Alto Perfil contempla aislamiento, monitoreo permanente, controles reforzados y mayores restricciones. La medida busca aplicar el régimen más estricto del sistema penitenciario provincial.

Los protagonistas de la toma son Claudio Alexander González Flores y Ramiro Armando Colucci, quienes redujeron al penitenciario Mauro Alejandro Zugasti, de 35 años, durante la madrugada de este martes en el pabellón 16 de Boulogne Sur Mer.

El agente permaneció como rehén durante más de 7 horas y fue liberado a las 8.30. Durante el episodio, los internos utilizaron su celular para grabar y difundir un video en TikTok.

La ministra también advirtió que ambos deberán responder ante la Justicia por los nuevos delitos que se investiguen a partir de la toma de rehén.

La tragedia que golpeó a la familia del penitenciario

Mientras el agente permanecía cautivo, su familia se enteró de lo ocurrido y viajó desde La Paz hacia el penal Boulogne Sur Mer. Durante el trayecto, la camioneta en la que se trasladaban chocó contra un árbol en la Ruta 7, en San Martín.

El accidente provocó la muerte de la madre y la tía del penitenciario. Otros 3 ocupantes del vehículo resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Perrupato.

Tras su liberación, las autoridades le comunicaron al penitenciario la muerte de sus familiares.