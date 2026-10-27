La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, confirmó que los 2 presos que tomaron de rehén a un penitenciario en el penal de Boulogne Sur Mer fueron trasladados al sector de Muy Alto Perfil (MAP) de Almafuerte II. Allí permanecerán bajo un régimen excepcional de aislamiento durante al menos 180 días, con posibilidad de extenderlo a 360.
Los presos del penal Boulogne Sur Mer que tomaron de rehén a un penitenciario quedaron aislados
Mercedes Rus confirmó que los 2 presos quedaron en el sector de Muy Alto Perfil de Almafuerte II tras la toma de rehenes en el penal Boulogne Sur Mer
“En Mendoza, la violencia no otorga privilegios. Tiene consecuencias”, afirmó la funcionaria en sus redes sociales, donde también remarcó que los internos no consiguieron los beneficios que reclamaban.
Rus explicó que los presos exigían ser trasladados a un pabellón de Almafuerte o a una cárcel de Jujuy, pero el Gobierno rechazó ambos pedidos. En cambio, los envió al sector destinado a internos considerados de riesgo extremo.
Cómo será el régimen de los presos en Almafuerte II
Según detalló la ministra, el sector de Muy Alto Perfil contempla aislamiento, monitoreo permanente, controles reforzados y mayores restricciones. La medida busca aplicar el régimen más estricto del sistema penitenciario provincial.
Los protagonistas de la toma son Claudio Alexander González Flores y Ramiro Armando Colucci, quienes redujeron al penitenciario Mauro Alejandro Zugasti, de 35 años, durante la madrugada de este martes en el pabellón 16 de Boulogne Sur Mer.
El agente permaneció como rehén durante más de 7 horas y fue liberado a las 8.30. Durante el episodio, los internos utilizaron su celular para grabar y difundir un video en TikTok.
La ministra también advirtió que ambos deberán responder ante la Justicia por los nuevos delitos que se investiguen a partir de la toma de rehén.
La tragedia que golpeó a la familia del penitenciario
Mientras el agente permanecía cautivo, su familia se enteró de lo ocurrido y viajó desde La Paz hacia el penal Boulogne Sur Mer. Durante el trayecto, la camioneta en la que se trasladaban chocó contra un árbol en la Ruta 7, en San Martín.
El accidente provocó la muerte de la madre y la tía del penitenciario. Otros 3 ocupantes del vehículo resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Perrupato.
Tras su liberación, las autoridades le comunicaron al penitenciario la muerte de sus familiares.
En pocas palabras
- Traslado a Almafuerte II: 2 presos que tomaron de rehén a un penitenciario en Boulogne Sur Mer fueron aislados en el sector de Muy Alto Perfil.
- Sin privilegios: la ministra Mercedes Rus confirmó que los reclusos no obtuvieron beneficios y enfrentan nuevas causas judiciales.
- Tragedia familiar: durante el traslado de la familia del rehén al penal, un accidente de tránsito causó la muerte de su madre y tía.