El director de las cárceles marcó: "No habrá contemplaciones" con los presos que tomaron un rehén

La toma de rehenes en el penal Boulogne Sur Mer comenzó en la madrugada de este martes y terminó 7 horas después. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Eso disparó que su familia oriunda de La Paz pidiera a la comuna que la trasladara hasta el penal. En ese viaje, la camioneta que los trasladaba, conducida por un preventor de esa comuna, impactó de lleno contra un árbol, y en el accidente murieron la madre y una tía del penitenciario.

"Estas personas han dañado a un penitenciario sin sentido, en consecuencia van a permanecer en este penal hasta que le hagamos los estudios médicos y posteriormente van a ser internos de muy alto perfil", confirmó Orellana.

Y remarcó: "No estamos dispuestos a soportar este tipo de actitudes cuando el Servicio Penitenciario está garantizando sus derechos".

Según el detalló el funcionario los 2 presos que protagonizaron la toma de rehén le habían pedido dinero a la familia del penitenciario y también habrían golpeado a otros internos del penal.

Los 2 involucrados tienen condenas de 27 años y llevan 17 años encarcelados y Orellana insistió en que "no va a haber contemplación respecto a las exigencias que como personas privadas de libertad tienen que cumplir. En eso no vamos a dar un paso atrás".

Lo remarcó luego de que el Procurador de las Personas Privadas de la Libertad, Luis Romero, afirmara que los 2 presos iban a ser trasladados como pedían.

El penitenciario ya sabe que murieron su madre y su tía en un accidente

Orellana confirmó que apenas fue liberado, al penitenciario se le confirmó que su madre y su tía murieron en un accidente de tránsito cuando su familia se trasladaba desde La Paz a la cárcel, luego de saber que lo habían tomado de rehén.

Según el parte policial, las 2 mujeres fallecidas viajaban en los asientos de atrás e iban con otras 3 personas que fueron trasladadas al Hospital Perrupato y que por ahora están fuera de peligro a pesar de haber sufrido varios golpes.

Las víctimas fatales son Ana Estrada y Alejandra Flores, que eran madre y madrina del penitenciario.

Los heridos que continúan hospitalizados son: