Luego de que 2 presos del penal de Boulogne Sur Mer liberaran al penitenciario que habían tomado de rehén en la madrugada de este martes, el Director del Sistema Penitenciario, Eduardo Orellana, dejó claro que "no va a haber contemplaciones" con esos internos que reclamaban ser trasladados a otro penal.
El director de las cárceles marcó: "No habrá contemplaciones" con los presos que tomaron un rehén
Eduardo Orellana aseguró que van a ser trasladados a una cárcel de mayor seguridad, pero no fuera de la provincia. Los van a evaluar 180 días
El funcionario relató que la toma de rehén comenzó a las 1.15 de la madrugada en el pabellón 16 en donde los dos reos, Claudio Alexander González Flores y Ramiro Armando Colucci, redujeron al penitenciario Mauro Alejandro Zugasti (35) que pasó más de 7 horas de rehén y fue liberado a las 8.30.
En ese lapso, esos presos tomaron el celular del penitenciario, filmaron un video y lo subieron a su perfil de Tiktok, por lo que en pocos minutos la familia del carcelero supo que lo habían tomado de rehén.
Eso disparó que su familia oriunda de La Paz pidiera a la comuna que la trasladara hasta el penal. En ese viaje, la camioneta que los trasladaba, conducida por un preventor de esa comuna, impactó de lleno contra un árbol, y en el accidente murieron la madre y una tía del penitenciario.
"Estas personas han dañado a un penitenciario sin sentido, en consecuencia van a permanecer en este penal hasta que le hagamos los estudios médicos y posteriormente van a ser internos de muy alto perfil", confirmó Orellana.
Y remarcó: "No estamos dispuestos a soportar este tipo de actitudes cuando el Servicio Penitenciario está garantizando sus derechos".
Según el detalló el funcionario los 2 presos que protagonizaron la toma de rehén le habían pedido dinero a la familia del penitenciario y también habrían golpeado a otros internos del penal.
Los 2 involucrados tienen condenas de 27 años y llevan 17 años encarcelados y Orellana insistió en que "no va a haber contemplación respecto a las exigencias que como personas privadas de libertad tienen que cumplir. En eso no vamos a dar un paso atrás".
Lo remarcó luego de que el Procurador de las Personas Privadas de la Libertad, Luis Romero, afirmara que los 2 presos iban a ser trasladados como pedían.
El penitenciario ya sabe que murieron su madre y su tía en un accidente
Orellana confirmó que apenas fue liberado, al penitenciario se le confirmó que su madre y su tía murieron en un accidente de tránsito cuando su familia se trasladaba desde La Paz a la cárcel, luego de saber que lo habían tomado de rehén.
Según el parte policial, las 2 mujeres fallecidas viajaban en los asientos de atrás e iban con otras 3 personas que fueron trasladadas al Hospital Perrupato y que por ahora están fuera de peligro a pesar de haber sufrido varios golpes.
Las víctimas fatales son Ana Estrada y Alejandra Flores, que eran madre y madrina del penitenciario.
Los heridos que continúan hospitalizados son:
- Manuel Varas, preventor (35): policontusiones no graves, dolor de cadera sin lesión ósea. Clínicamente bien.
- Yamila Nuñez, preventora (39): policontusiones no graves, dolor en hombro y cadera derecha. Clínicamente bien.
- Jorge Sugasti, hermano del rehén (34 años): policontusiones no graves, dolor de cabeza sin lesión ósea. Clínicamente bien.
- Todos atendidos por cinética grave, fuera de peligro. Esperando evaluación post tomografía.
En pocas palabras
- No habrá contemplaciones: el Director del Sistema Penitenciario, Eduardo Orellana, aseguró que no habrá miramientos con los presos que tomaron un rehén.
- Traslado y evaluación: los reclusos que tomaron de rehén a un penitenciario serán trasladados a una cárcel de mayor seguridad y evaluados durante 180 días.
- Trágico accidente: mientras viajaba la familia del rehén, el vehículo en el que se trasladaban chocó contra un árbol, resultando en la muerte de dos familiares.