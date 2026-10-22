Con cucharas, cabezas falsas y balsa de impermeables, 3 presos escaparon y desaparecieron sin dejar rastro

El elaborado plan les llevó al menos seis meses de preparación. Abrieron una vía de escape excavando alrededor de las rejillas de ventilación debajo de los lavamanos de sus celdas. Para hacerlo usaron cucharas de metal, hojas de sierra y un taladro casero fabricado con el motor de una aspiradora. Para disimular el estruendo sobre el concreto gastado por el salitre, Morris tocaba su acordeón durante el horario diario destinado a la música, pero detrás de esa dulce melodía había una gran mentira.

Aquella noche, los hombres ejecutaron la segunda fase del engaño para ganar tiempo. Confeccionaron cabezas falsas con papel higiénico, jabón, pintura y cabello humano real, y las acomodaron minuciosamente en sus camas cubiertas con mantas.

De esta forma lograron salir de la isla de Alcatraz, pero nunca más se volvió a saber de ellos.

Esta maniobra engañó a los guardias nocturnos durante las inspecciones de rutina. Mientras tanto, dejando atrás a su compañero Allen West, quien no logró salir a tiempo de su celda, escalaron la estructura; los otros dos presos descendieron por una tubería y esquivaron dos vallas de alambre de púas de casi cuatro metros de altura.

Para cruzar las aguas de la bahía, construyeron una balsa improvisada e impermeable ensamblando cincuenta abrigos o impermeables. Tras inflar su precaria embarcación en la costa noreste de la isla, se adentraron en la fría oscuridad de la noche.

Aunque la Guardia Costera solo encontró un remo flotando y las autoridades supusieron que los presos se habían ahogado, el caso jamás se resolvió. Nunca se volvió a saber de ellos y menos de un año después, Alcatraz cerró sus puertas.