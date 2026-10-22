Halloween llega a la Arístides Villanueva llega con concurso de disfraces, zona gamer y $500.000 en premios

La nueva edición de la propuesta combinará creatividad, personajes de la cultura pop y entretenimiento al aire libre. Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Organizada de manera conjunta entre la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y los comerciantes de la zona, la iniciativa busca consolidar un espacio de encuentro público que en su edición 2025 convocó a más de 10.000 personas. Durante 7 horas consecutivas, vecinos y turistas podrán acceder a una variada oferta de entretenimiento al aire libre que combina cultura urbana, expresiones artísticas y un importante impulso al sector comercial y gastronómico local.

La tradicional avenida mendocina se transformará en un paseo peatonal temático para recibir a mendocinos y turistas. Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Música en vivo, zona gamer y propuestas para la familia

A lo largo del trayecto peatonal, se encontrarán con múltiples escenarios con DJs en vivo, sets de música electrónica y géneros urbanos, además de intervenciones itinerantes, performances y sorpresas a cargo de elencos artísticos. Los bares y restaurantes de la avenida se sumarán a la jornada con promociones y menús especiales ambientados en la "noche de brujas".