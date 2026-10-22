La Ciudad de Mendoza se prepara para vivir una nueva edición de "Halloween en Arístides", la propuesta recreativa y cultural que transforma una de las calles más emblemáticas de la Capital en una peatonal temática. El evento será el próximo jueves 29 de octubre, de 17 hasta la medianoche en 4 cuadras de la avenida Arístides Villanueva, desde Tiburcio Benegas hasta Paso de los Andes.
Halloween llega a la Arístides Villanueva llega con concurso de disfraces, zona gamer y $500.000 en premios
El evento de Halloween será el jueves 29 de octubre con concursos de cosplay, DJs en vivo, zona gamer y gastronomía. Esperan superar las 10.000 personas
Organizada de manera conjunta entre la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y los comerciantes de la zona, la iniciativa busca consolidar un espacio de encuentro público que en su edición 2025 convocó a más de 10.000 personas. Durante 7 horas consecutivas, vecinos y turistas podrán acceder a una variada oferta de entretenimiento al aire libre que combina cultura urbana, expresiones artísticas y un importante impulso al sector comercial y gastronómico local.
Música en vivo, zona gamer y propuestas para la familia
A lo largo del trayecto peatonal, se encontrarán con múltiples escenarios con DJs en vivo, sets de música electrónica y géneros urbanos, además de intervenciones itinerantes, performances y sorpresas a cargo de elencos artísticos. Los bares y restaurantes de la avenida se sumarán a la jornada con promociones y menús especiales ambientados en la "noche de brujas".
Para esta segunda edición, la organización amplió la grilla de actividades sumando un espacio gamer equipado con consolas y torneos de videojuegos de participación libre, proyecciones temáticas, un cine móvil y un área de juegos infantiles pensada para el disfrute de las familias. Asimismo, se instalará una feria de emprendedores locales dedicada a productos de diseño y artesanías vinculadas a la temática.
Concurso de cosplay con $500.000 en premios
Uno de los principales atractivos de la noche será el Concurso de Cosplay, coordinado por el área de Juventudes de la comuna. La competencia estará abierta a personas desde los 16 años y convocará a caracterizaciones de personajes reconocibles del cine, series, anime, cómics y videojuegos. Los participantes competirán por premios en efectivo de $250.000 para el primer puesto, $150.000 para el segundo y $100.000 para el tercero.
Las inscripciones al certamen son gratuitas y se realizan mediante formulario web hasta el martes 27 de octubre a las 10. Un jurado evaluará la elaboración de los trajes, el maquillaje, la actuación y la fidelidad con los personajes representados, en un espectáculo que promete ser el centro de atención de la jornada.
En pocas palabras
- Halloween en Arístides: la Ciudad de Mendoza organiza la segunda edición de su megacelebración en la Arístides Villanueva el jueves 29 de octubre.
- Actividades y entretenimiento: el evento ofrecerá DJs en vivo, zona gamer, cine móvil, feria de emprendedores y gastronomía temática.
- Concurso de Cosplay: se premiarán las mejores caracterizaciones de personajes con $500.000 en efectivo, inscripciones gratuitas vía web.