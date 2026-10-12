Zombies, máscaras malditas y fantasmas: el cine mendocino prepara su propia noche de terror

Cine mendocino y tres historias que se entrecruzan

La propuesta tiene una estructura episódica, con tres historias que se entrecruzan y recuperan una tradición del cine de terror que encontró referentes en películas como Creepshow. La intención es jugar con los sobresaltos, los personajes extraños y las situaciones disparatadas sin perder de vista los vínculos que se construyen entre ellos.

“A mí siempre me gustó el drama y el terror en el cine, quise jugar con eso. Hacer una historia que involucre algo dramático entre personas y que al mismo tiempo haya zombies sobrenaturales queriendo conquistar el mundo”, cuenta Berdejo sobre el origen del proyecto.

Pero la historia de la película también se juega detrás de cámara. Después de recibir rechazos o no obtener respuestas de distintas productoras, el director y su equipo decidieron avanzar por su cuenta. “También me dieron ganas de hacer algo independiente, después de que varias productoras nos rechazaran o ignoraran, así que con el equipo decidimos hacer la nuestra igual, por ese camino: el de hacer cine independiente a pulmón”, recuerda.

La decisión implicó asumir varios desafíos, tanto creativos como técnicos. Además de escribir el guion, dirigir y editar, Berdejo se ocupó del vestuario, la cámara y la dirección de fotografía. Una multiplicidad de tareas que habla de las dimensiones del proyecto y del esfuerzo necesario para llevar una película de estas características a la pantalla sin el respaldo de una gran productora.

De un cortometraje premiado a un largometraje fantástico

Uno de los antecedentes más importantes de la película es La noche del muerto vidente, uno de los tres relatos que integran el largometraje. El cortometraje tuvo recorrido internacional durante 2023 y 2024, con selecciones en festivales de distintos países y premios en el Mendoza Rojo Sangre y el Scream Queen Film Festival.

Ahora, esa historia forma parte de una apuesta más ambiciosa. La noche del fin del mundo tuvo una primera proyección en el Mendoza Fantástica Film Fest 2026, donde obtuvo el premio a mejor largometraje por voto del público. La función del 31 de octubre permitirá conocer la versión final de la película, en una fecha especialmente ligada al universo que propone.

La noche del fin del mundo tuvo una primera proyección en el Mendoza Fantástica Film Fest 2026, donde obtuvo el premio a mejor largometraje por voto del público.

Halloween, con sus disfraces, sus criaturas y su imaginario oscuro, funciona como el escenario ideal para que los protagonistas se encuentren con aquello que no pueden explicar. Sin embargo, el terror no se limita a los monstruos: también aparece en las cuentas pendientes, los errores del pasado y las decisiones que los personajes deben tomar cuando parece que ya no queda tiempo.

Un equipo mendocino detrás de los monstruos

El elenco principal está integrado por Valentina Mocoroa, como Emilia; Karen Ortiz, como Abril; Francisco Tonidandel, como Joel; y María Josefina Day Pi, como Julia. También participan Matías Pérez Piccione, en el papel del Muerto Vidente; Martín Moyano, como la Máscara Maldita; Iara Salcedo, como el Espectro Blanco; y Pablo Parés, conocido por su trabajo en la saga Plaga Zombie, como el Traductor del libro.

La producción está a cargo de Alba Silvia Cruz, mientras que Diego Maureira trabaja en dirección de fotografía, iluminación y como gaffer. Agustín Gonzalo, Julieta Martínez y Umberto Cabrera integran el equipo de sonido. El maquillaje, fundamental para construir el aspecto de las criaturas y los personajes fantásticos, está en manos de Sol Villegas, Marina Herrán y Sofía Rojas.

La película de terror no se limita a los monstruos: también aparecen en las cuentas pendientes, los errores del pasado y las decisiones que los personajes deben tomar cuando parece que ya no queda tiempo.

La película recupera así una estética ligada al cine de terror de los años 80, con criaturas, elementos sobrenaturales y una apuesta artesanal que pone en primer plano el trabajo colectivo. En lugar de esperar las condiciones ideales para filmar, el equipo eligió avanzar con los recursos disponibles y convertir las limitaciones en parte de la aventura.

Berdejo nació en Mendoza, tiene 25 años y estudió en la Escuela Regional Cuyo de Cine y Video. Su debut como director llegó en 2019 con el cortometraje Redención. Cuatro años después realizó La noche del muerto vidente, que obtuvo reconocimiento en festivales y lo ayudó a consolidar su recorrido dentro del género. En 2023 también fue uno de los ganadores del Fondo de Cultura de la provincia de Mendoza.

Una película cargada de simbolismo en una fecha especial

Con La noche del fin del mundo, el realizador da un paso más en ese camino y reúne sus distintas facetas en una producción que lleva su sello desde el guion hasta el montaje. El reconocimiento del público en el Mendoza Fantástica Film Fest le dio un impulso adicional a una película que ahora vuelve a la pantalla en una fecha cargada de simbolismo.

Rodrigo Berdejo.

El 31 de octubre, mientras Halloween invita a disfrazarse y jugar con el miedo, una producción mendocina propone entrar a una sala para encontrarse con zombies, fantasmas y otros personajes fuera de lo común. Detrás de las máscaras y los efectos, la película también cuenta otra historia: la de un grupo de jóvenes que decidió hacer cine con sus propios recursos y demostrar que, incluso cuando las puertas no se abren, hay otras maneras de llegar a la pantalla.

Para conocer más su trabajo, se pueden seguir las siguientes cuentas de Instagram: @rodrigoberdejo / @lanochedelfindelmundo