Cinco de cada diez presos de las cárceles de Mendoza tienen trabajo intramuros

Sin embargo, la Ley de Ejecución de la Pena es clara: "Sin perjuicio de su obligación a trabajar, no se coaccionará al interno a hacerlo". No obstante, "su negativa injustificada será considerada falta media e incidirá desfavorablemente en el concepto".

Celulares en las cárceles.jpg Los presos pueden negarse a trabajar, pero impactará negativamente en su pena.

"Realmente es poca la población carcelaria que no quiere un trabajo, porque les incide negativamente en la ejecución de la pena. Y dentro del porcentaje de los que no trabajan, se engrosa por aquellos que ya tienen más de 65 años, aquellos que no lo pueden hacer por salud o aquellos que estén terminando el secundario o sus estudios universitarios", aseguró a Diario UNO, Victor Montone, jefe de la unidad productiva del SPP.

Fue una directiva del gobernador Alfredo Cornejo, desde su primer mandato, que se cumpla la ley: que preso que está alojado en una carcel provincial, sirva a la sociedad. Arrancamos con 533 internos trabajando, en 2015, y lo aumentamos casi un 1.000% hasta llegar a los 3.464 en los que estamos ahora

Incluso, existe un catálogo de venta -que se puede consultar en este link- con los productos que elaboran intramuros, y los interesados en comprarlos deben comunicarse al número y/o correo electrónico que aparece en la esquina inferior derecha del mencionado enlace.

¿Cómo cobra un preso que trabaja dentro de una cárcel mendocina?

Los ingresos que reciben se dividen en dos categorías. Si es para un efector público, la remuneración se conoce como peculio y tiene carácter no remunerativo. Cuando se trata de empresas privadas -cada vez más integradas al SPP-, se considera un salario convencional que debe ser equivalente a lo que percibiría en libertad correspondiente a la categoría profesional, siempre que sea compatible con la situación jurídica del individuo.

Nueva cárcel Almafuerte.jpeg Desde el 2015 hasta 2024, la población carcelaria que trabaja aumentó casi 1.000%.

La distribución de estos ingresos, conforme a la ley, se realiza de la siguiente manera: el 10% se destina a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por el delito, según lo establecido en la sentencia; 35% se destina a alimentos; 25% se utiliza para cubrir los gastos generados en el establecimiento; y el 30% restante se reserva para formar un fondo propio que beneficiará al interno al momento de su libertad.

Este último puede cobrarlo la familia luego de realizar un trámite. "Intentamos que el interno no sólo adquiera un oficio para reinsertarse en la sociedad, también buscamos que pueda ayudar a la economía familiar", dijo Montone a este diario.

"En ningún momento un preso recibe el dinero de bolsillo", concluyó.

La evolución del trabajo de los presos desde 2015

El porcentaje de personas privadas de su libertad que trabajan se fue incrementando desde 2015, cuando habían sólo 533, hasta 3.548 en 2024. El SPP brindó los números año por año:

2015: 13,8% (533 trabajaban e un total de 3.862 presos)

13,8% (533 trabajaban e un total de 3.862 presos) 2016: 15,62% (661 trabajaban de un total de 4.332 presos)

15,62% (661 trabajaban de un total de 4.332 presos) 2017: 39,73% (1.830 trabajaban de un total de 4.606)

39,73% (1.830 trabajaban de un total de 4.606) 2018: 42,88% (1.993 trabajaban de un total de 4.648)

42,88% (1.993 trabajaban de un total de 4.648) 2019: 47,05% (2.351 trabajaban de un total de 4.997)

47,05% (2.351 trabajaban de un total de 4.997) 2020: 41,81% -la baja es porque coincide con el año que comenzó la pandemia, según explicaron desde el SPP (2.005 trabajaban de un total de 4.795)

41,81% -la baja es porque coincide con el año que comenzó la pandemia, según explicaron desde el SPP (2.005 trabajaban de un total de 4.795) 2021: 51,65% (2.681 trabajaban de un total de 5.191)

51,65% (2.681 trabajaban de un total de 5.191) 2022: 57,93% (3.243 trabajaban de un total de 5.598)

57,93% (3.243 trabajaban de un total de 5.598) 2023: 59,22% (3.548 trabajaban de un total de 5.991)

59,22% (3.548 trabajaban de un total de 5.991) 2024: 53,4% ( 3.464 trabajaban de un total de 6.468)

La variación entre 2023 y 2024 -advirtió Montone- se debe a que hay cambios que responden a la época del año. "Lo destacable es cómo hemos ido aumentando la cantidad de presos que trabajan desde 2015", aseguró.

¿Cuáles son los complejos y unidades penales donde los alojados trabajan?

Los complejos y unidades penales donde se desarrollan actividades de trabajo son:

Complejo I Boulogne Sur Mer

Complejo II San Felipe

Complejo III Almafuerte

Complejo IV San Rafael

Unidad III (Penal de mujeres)

Unidad IV Colonia Penal Lavalle.

Alcaldía II (RAM)

Unidad VI Jóvenes adultos

Unidad V Sixto Segura

Unidad X El Cerrito

Unidad XI (Almafuerte II),

Unidad XIV (Régimen Abierto de Autodisciplina)

Unidad VII (Agua de las Avispas)

Alcaldía N°8 de Malargüe

Durante la pandemia, en las cárceles se fabricaban 1.000 barbijos por día

Los presos fabricaban 1.000 barbijos por día, durante la pandemia del Covid-19, luego de acondicionar los talleres de producción y una exhaustiva capacitación del personal penitenciario y de los internos, informó el Ministerio de Seguridad el 24 de marzo de 2020, a los pocos días de desatarse el caos en todo el mundo.

barbijos carcel mendoza2 Para llegar a la producción en cadena se necesitó además contar con las medidas de protección necesarias, como cofias, camisolines y guantes, que permitieran elaborar un producto de calidad.

En ese momento, la institución que agrupa a las cárceles agradeció a Calzados Cuyo, una empresa que opera una fábrica dentro del penal. La compañía facilitó las maquinarias necesarias para el corte y la confección de los barbijos, lo que no sólo contribuyó a la producción, sino que también significó un ahorro considerable para el Estado al evitar la compra de estos productos a empresas privadas.

Los convenios firmados con empresas privadas y entidades públicas

Según informó el SPP, durante 2024 firmaron seis convenios, con:

LTN - Friolatina

Glem Cuyo

Iscamen

Municipalidad de Las Heras

Municipalidad de Godoy cruz

Concejo Deliberante de Guaymallén

Los próximos a firmarse, detallaron, son: