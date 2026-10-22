Nuevas escalas del SUAF de ANSES en noviembre de 2026: montos por hijo y pagos extraordinarios

Primer tramo (ingresos familiares de hasta $1.212.301): cobran $79.812,80 por hijo.

cobran por hijo. Segundo tramo (ingresos entre $1.212.301,01 y $1.777.957): cobran $53.838,46 por hijo.

cobran por hijo. Tercer tramo (ingresos entre $1.777.957,01 y $2.052.708): cobran $32.564,29 por hijo.

cobran por hijo. Cuarto tramo (ingresos entre $2.052.708,01 y $6.419.726): cobran $16.801,94 por hijo.

Asignación por Hijo con Discapacidad

Para esta cobertura no rige límite de edad y los valores de cobro son más elevados:

Familias con ingresos de hasta $1.212.301: perciben $259.861,30 por hijo.

perciben por hijo. Familias con ingresos entre $1.212.301,01 y $1.777.957: perciben $183.835,73 por hijo.

perciben por hijo. Familias con ingresos superiores a $1.777.957,01 (hasta el tope general): perciben $116.023,37 por hijo.

Asignaciones de Pago Único y Cónyuge

Para aquellos trabajadores cuyo Ingreso del Grupo Familiar no supere el límite máximo de $6.419.726, la ANSES acredita las siguientes prestaciones especiales por acontecimientos vitales:

Por Nacimiento: pago único de $93.032,34 .

pago único de . Por Matrimonio: pago único de $139.297,43 .

pago único de . Por Adopción: pago extraordinario de $556.214,00 .

pago extraordinario de . Asignación por Cónyuge: liquidación mensual de $19.365,68.

Para acceder y conservar el cobro del SUAF, la ANSES evalúa dos condiciones patrimoniales simultáneas:

Tope colectivo: la suma total de los sueldos brutos de los adultos que integran el hogar no puede superar los $6.419.726 .

la suma total de los sueldos brutos de los adultos que integran el hogar no puede superar los . Tope individual: ninguno de los integrantes del grupo familiar puede percibir ingresos individuales superiores al límite establecido; si uno solo de los progenitores excede ese techo de cobro, el grupo queda automáticamente excluido del beneficio, aun si el total conjunto no alcance el tope general.

Cómo chequear la fecha y el lugar de cobro en Mi ANSES

Para verificar la fecha asignada en el calendario mensual o corroborar la liquidación individual: