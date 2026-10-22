Nuevas escalas del SUAF de ANSES en noviembre de 2026: montos por hijo y pagos extraordinarios

A partir de noviembre de 2026, los trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios del sistema previsional de ANSES percibirán sus asignaciones familiares del SUAF con una recomposición del 1,93%. Esta actualización surge de la pauta de movilidad automática mensual que toma la inflación informada por el INDEC para septiembre (1,9%) calculada con dos decimales exactos.
A diferencia de los planes asistenciales como la AUH, el régimen del SUAF se liquida en un 100% mensual directo (sin retenciones) y sus valores varían en función directa del Ingreso del Grupo Familiar (IGF): a menores ingresos, mayor es el monto acreditado por cada hijo.
Montos de la Asignación Familiar por Hijo y Prenatal en noviembre
El dinero a percibir mensualmente por cada hijo menor de 18 años y por asignación prenatal se distribuye según cuatro tramos salariales:
- Primer tramo (ingresos familiares de hasta $1.212.301): cobran $79.812,80 por hijo.
- Segundo tramo (ingresos entre $1.212.301,01 y $1.777.957): cobran $53.838,46 por hijo.
- Tercer tramo (ingresos entre $1.777.957,01 y $2.052.708): cobran $32.564,29 por hijo.
- Cuarto tramo (ingresos entre $2.052.708,01 y $6.419.726): cobran $16.801,94 por hijo.
Asignación por Hijo con Discapacidad
Para esta cobertura no rige límite de edad y los valores de cobro son más elevados:
- Familias con ingresos de hasta $1.212.301: perciben $259.861,30 por hijo.
- Familias con ingresos entre $1.212.301,01 y $1.777.957: perciben $183.835,73 por hijo.
- Familias con ingresos superiores a $1.777.957,01 (hasta el tope general): perciben $116.023,37 por hijo.
Asignaciones de Pago Único y Cónyuge
Para aquellos trabajadores cuyo Ingreso del Grupo Familiar no supere el límite máximo de $6.419.726, la ANSES acredita las siguientes prestaciones especiales por acontecimientos vitales:
- Por Nacimiento: pago único de $93.032,34.
- Por Matrimonio: pago único de $139.297,43.
- Por Adopción: pago extraordinario de $556.214,00.
- Asignación por Cónyuge: liquidación mensual de $19.365,68.
Para acceder y conservar el cobro del SUAF, la ANSES evalúa dos condiciones patrimoniales simultáneas:
- Tope colectivo: la suma total de los sueldos brutos de los adultos que integran el hogar no puede superar los $6.419.726.
- Tope individual: ninguno de los integrantes del grupo familiar puede percibir ingresos individuales superiores al límite establecido; si uno solo de los progenitores excede ese techo de cobro, el grupo queda automáticamente excluido del beneficio, aun si el total conjunto no alcance el tope general.
Cómo chequear la fecha y el lugar de cobro en Mi ANSES
Para verificar la fecha asignada en el calendario mensual o corroborar la liquidación individual:
- Acceder al sitio web oficial de la ANSES (www.anses.gob.ar).
- Ingresar al módulo de consulta e ingresar el número de CUIL o de beneficio previsional.
- Pulsar en el botón "Consulta".
- El sistema desplegará de inmediato la entidad bancaria, la sucursal asignada y la ventana de cobro disponible para retirar los fondos.
En pocas palabras
- ANSES actualiza montos: Las asignaciones familiares del SUAF suben un 1,93% en noviembre de 2026 según el IPC.
- Nuevos valores: Se detallan montos por hijo, asignaciones por discapacidad y pagos únicos por eventos vitales.
- Consulta de cobro: Se explica cómo verificar fechas y lugares de pago a través de Mi ANSES.