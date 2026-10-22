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¡Tremendo suertudo!

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.600 millones en el sorteo del miércoles

Un apostador del interior del país se alzó con esta impresionante cifra multimillonaria luego de acertar los seis números de la Revancha

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.600 millones en el sorteo del miércoles

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.600 millones en el sorteo del miércoles

El Quini 6 nos sigue regalando nuevos argentinos multimillonarios, esta vez un apostador del interior del país ganó más de $4.600 millones en el sorteo 3419 de este miércoles.

Para el Quini 6 y sus fanáticos, este 21 de octubre de 2026 quedará en el recuerdo por la impresionante cifra que el popular juego de azar estaba dispuesto a pagar al que acertara los seis números de la siempre difícil modalidad Revancha.

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.600 millones en el sorteo del miércoles.

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.600 millones en el sorteo del miércoles.

Ya el domingo pasado, en el sorteo 3418, también hubo ganadores: esta vez dos personas que se alzaron cada una con más de $1.400 millones en la Tradicional.

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.600 millones en el sorteo del miércoles

El afortunado apostador del Quini 6 compró su boleta ganadora en la agencia de una importante provincia del interior del país:

  • el ganador adquirió el ticket en la ciudad de Córdoba
  • en la agencia número 010778-000 situada en la calle Bernardo O'Higgins al 3369
  • los números favorecidos fueron el 01 - 02 - 11 - 14 - 28 - 33
  • de esta manera, al conseguir los seis aciertos, este feliz apostador se llevó $4.684.503.196,80
De dónde es el apostador del Quini 6 que ganó más de $4.600 millones en el sorteo del miércoles.

De dónde es el apostador del Quini 6 que ganó más de $4.600 millones en el sorteo del miércoles.

Quini 6: estos son todos los resultados del sorteo 3419 del miércoles 21 de octubre

  • TRADICIONAL

04 - 05 - 32 - 39 - 40 - 44

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.460.491

604 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $20.625,44

  • LA SEGUNDA

04 - 20 - 21 - 24 - 42 - 45

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $4.152.589,20

767 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $16.242,20

  • REVANCHA

01 - 02 - 11 - 14 - 28 - 33

1 GANADOR con 6 aciertos ($4.684.503.196,80)

Agencia 010778-000, O'Higgins 3369, ciudad de Córdoba

  • SIEMPRE SALE

13 - 21 - 39 - 42 - 43 - 45

12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $31.042.872

(3 de Entre Ríos, 3 de Buenos Aires, 2 de Santa Fe, 2 de Capital Federal y 2 de Córdoba)

  • POZO EXTRA

01 - 02 - 04 - 05 - 11 - 14 - 20 - 21 - 24 - 28 - 32 - 33 - 39 - 40 - 42 - 44 - 45

1.285 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $155.642,02

    En pocas palabras

    • Afortunado apostador: Un ganador del Quini 6 en la Revancha obtuvo más de $4.600 millones.
    • Origen del premio: El ticket ganador fue comprado en la ciudad de Córdoba.
    • Números premiados: Los números de la Revancha fueron 01 - 02 - 11 - 14 - 28 - 33.
    Resumen generado por Thinkindot AI

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