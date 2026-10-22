El Quini 6 nos sigue regalando nuevos argentinos multimillonarios, esta vez un apostador del interior del país ganó más de $4.600 millones en el sorteo 3419 de este miércoles.
Para el Quini 6 y sus fanáticos, este 21 de octubre de 2026 quedará en el recuerdo por la impresionante cifra que el popular juego de azar estaba dispuesto a pagar al que acertara los seis números de la siempre difícil modalidad Revancha.
Ya el domingo pasado, en el sorteo 3418, también hubo ganadores: esta vez dos personas que se alzaron cada una con más de $1.400 millones en la Tradicional.
Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.600 millones en el sorteo del miércoles
El afortunado apostador del Quini 6 compró su boleta ganadora en la agencia de una importante provincia del interior del país:
- el ganador adquirió el ticket en la ciudad de Córdoba
- en la agencia número 010778-000 situada en la calle Bernardo O'Higgins al 3369
- los números favorecidos fueron el 01 - 02 - 11 - 14 - 28 - 33
- de esta manera, al conseguir los seis aciertos, este feliz apostador se llevó $4.684.503.196,80
Quini 6: estos son todos los resultados del sorteo 3419 del miércoles 21 de octubre
- TRADICIONAL
04 - 05 - 32 - 39 - 40 - 44
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)
12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.460.491
604 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $20.625,44
- LA SEGUNDA
04 - 20 - 21 - 24 - 42 - 45
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)
10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $4.152.589,20
767 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $16.242,20
- REVANCHA
01 - 02 - 11 - 14 - 28 - 33
1 GANADOR con 6 aciertos ($4.684.503.196,80)
Agencia 010778-000, O'Higgins 3369, ciudad de Córdoba
- SIEMPRE SALE
13 - 21 - 39 - 42 - 43 - 45
12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $31.042.872
(3 de Entre Ríos, 3 de Buenos Aires, 2 de Santa Fe, 2 de Capital Federal y 2 de Córdoba)
- POZO EXTRA
01 - 02 - 04 - 05 - 11 - 14 - 20 - 21 - 24 - 28 - 32 - 33 - 39 - 40 - 42 - 44 - 45
1.285 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $155.642,02
En pocas palabras
- Afortunado apostador: Un ganador del Quini 6 en la Revancha obtuvo más de $4.600 millones.
- Origen del premio: El ticket ganador fue comprado en la ciudad de Córdoba.
- Números premiados: Los números de la Revancha fueron 01 - 02 - 11 - 14 - 28 - 33.