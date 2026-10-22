Para el Quini 6 y sus fanáticos, este 21 de octubre de 2026 quedará en el recuerdo por la impresionante cifra que el popular juego de azar estaba dispuesto a pagar al que acertara los seis números de la siempre difícil modalidad Revancha.

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.600 millones en el sorteo del miércoles.

Ya el domingo pasado, en el sorteo 3418, también hubo ganadores: esta vez dos personas que se alzaron cada una con más de $1.400 millones en la Tradicional.