Mema y García Zalazar cuestionaron la ausencia de Petri en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Los ministros Natalio Mema y Tadeo García Zalazar. Foto: archivo

Los candidatos de Cornejo hablaron de Petri

En cuanto a la ausencia de Petri en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, esto es lo que refirieron los ministros:

García Zalazar: "Me llevo bien con Petri, pero no lo vemos en estos eventos como el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, donde se debate el desarrollo de Mendoza y de las regiones. No tiene una buena propuesta. Y si la tiene, no la conocemos".

"Me llevo bien con Petri, pero no lo vemos en estos eventos como el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, donde se debate el desarrollo de Mendoza y de las regiones. No tiene una buena propuesta. Y si la tiene, no la conocemos". Natalio Mema: "Petri es buen legislador, tiene buena imagen. Pero no lo veo presentándose con un equipo de gobierno. Y hoy no hay margen para improvisar. La situación de las familias, las empresas y el Estado es crítica y el que quiera gobernar debe demostrar cómo planea hacerlo".

Las referencias a Ulpiano Suarez

Los ministros de Educación, Cultura e Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar; y de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, fueron entrevistados juntos, precisamente por Nacho Rodríguez Jardel. Primero, se repartieron elogios entre ambos e incluyeron entre los halagos a otro radical que quiere ser gobernador aunque no está tan asociado con el cornejismo: el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez.

Después, los dos integrantes del equipo de Gobierno, cuestionaron la ausencia de Petri en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas y coincidieron en afirmar que el ex radical no tiene un plan de Gobierno. "Que lo muestre", reclamaron.

García Zalazar y Mema destacaron que aspiran a que el oficialismo llegue a las elecciones con un solo candidato y que los dos están dispuestos a acompañar a quien finalmente quede como postulante del Gobierno para 2027.

"Compartimos ideas, gestiones y valores. Si le toca a Tadeo va a ser un gran gobernador", dijo Mema y su colega asintió: "Pienso lo mismo de Natalio".

De Ulpiano Suarez, el ministro de Gobierno dijo: "Es de nuestro mismo frente. Nos vienen diciendo que estamos en fin de ciclo del radicalismo y somos 3 los que hemos manifestado las intenciones de ser candidatos y que tenemos para mostrar la Mendoza que viene".

El titular de Educación aceptó que "con Ulpiano tenemos una visión provincial distinta pero lo vamos a dirimir en medio de la buena convivencia que existe entre los tres".

Luis Petri en la inauguración de la sede San Rafael de Mendocinos por el Futuro. Foto: X de Luis Petri.

Petri inauguró una sede de Medocinos por el Futuro en San Rafael

El día anterior al Almuerzo de las Fuerzas Vivas, Luis Petri inauguró la sede de Mendocinos por el Futuro en San Rafael. "Hay que salir a escuchar al vecino para construir el futuro”, afirmó.

Petri destacó la importancia de “consolidar un lugar de encuentro que sirva para convocar a todos los sanrafaelinos a diseñar el futuro del departamento y de la provincia”.

Ubicada en calle Coronel Day 434, la nueva sede tendrá comisiones específicas y llevará adelante distintas actividades de la Fundación Mendocinos por el Futuro, impulsada desde 2022 por el diputado nacional.

No son las mismas las necesidades de un paceño, de un lavallino, que las que tiene un sanrafaelino. Se necesita atender esas realidades de manera particular, para que las políticas no terminen diluyéndose. El interior de la provincia no puede ser postergado ni relegado No son las mismas las necesidades de un paceño, de un lavallino, que las que tiene un sanrafaelino. Se necesita atender esas realidades de manera particular, para que las políticas no terminen diluyéndose. El interior de la provincia no puede ser postergado ni relegado

Petri señaló que uno de los principales reclamos de la ciudadanía hacia la política es la falta de escucha y remarcó la importancia del contacto directo para identificar necesidades y construir soluciones concretas en áreas fundamentales como la seguridad, la educación y el desarrollo económico.