Aunque fue uno de los invitados, el diputado nacional Luis Petri no asistió este martes al Almuerzo de las Fuerzas Vivas, tradicional evento sureño que organiza la Cámara de Comercio de San Rafael. Desde su entorno aseguraron que el ex ministro de Defensa de la Nación tenía agendada una actividad importante en el Congreso.
Mema y García Zalazar cuestionaron la ausencia de Petri en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas
El diputado libertario faltó a la cita de la Cámara de Comercio de San Rafael por compromisos legislativos. Natalio Mema y Tadeo García Zalazar lo criticaron
La ausencia de Petri -anticipada por el columnista de Diario UNO Nacho Rodríguez Jardel- fue cuestionada por el cornejismo a través de dos ministros que han manifestado sus aspiraciones de ser candidatos a la gobernación en 2027: Tadeo García Zalazar y Natalio Mema.
Lo curioso es que el legislador libertario estuvo en el departamento sureño el día anterior para inaugurar la sede del espacio que lo referencia: Mendocinos por el Futuro.
Los candidatos de Cornejo hablaron de Petri
En cuanto a la ausencia de Petri en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, esto es lo que refirieron los ministros:
- García Zalazar: "Me llevo bien con Petri, pero no lo vemos en estos eventos como el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, donde se debate el desarrollo de Mendoza y de las regiones. No tiene una buena propuesta. Y si la tiene, no la conocemos".
- Natalio Mema: "Petri es buen legislador, tiene buena imagen. Pero no lo veo presentándose con un equipo de gobierno. Y hoy no hay margen para improvisar. La situación de las familias, las empresas y el Estado es crítica y el que quiera gobernar debe demostrar cómo planea hacerlo".
Las referencias a Ulpiano Suarez
Los ministros de Educación, Cultura e Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar; y de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, fueron entrevistados juntos, precisamente por Nacho Rodríguez Jardel. Primero, se repartieron elogios entre ambos e incluyeron entre los halagos a otro radical que quiere ser gobernador aunque no está tan asociado con el cornejismo: el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez.
Después, los dos integrantes del equipo de Gobierno, cuestionaron la ausencia de Petri en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas y coincidieron en afirmar que el ex radical no tiene un plan de Gobierno. "Que lo muestre", reclamaron.
García Zalazar y Mema destacaron que aspiran a que el oficialismo llegue a las elecciones con un solo candidato y que los dos están dispuestos a acompañar a quien finalmente quede como postulante del Gobierno para 2027.
"Compartimos ideas, gestiones y valores. Si le toca a Tadeo va a ser un gran gobernador", dijo Mema y su colega asintió: "Pienso lo mismo de Natalio".
De Ulpiano Suarez, el ministro de Gobierno dijo: "Es de nuestro mismo frente. Nos vienen diciendo que estamos en fin de ciclo del radicalismo y somos 3 los que hemos manifestado las intenciones de ser candidatos y que tenemos para mostrar la Mendoza que viene".
El titular de Educación aceptó que "con Ulpiano tenemos una visión provincial distinta pero lo vamos a dirimir en medio de la buena convivencia que existe entre los tres".
Petri inauguró una sede de Medocinos por el Futuro en San Rafael
El día anterior al Almuerzo de las Fuerzas Vivas, Luis Petri inauguró la sede de Mendocinos por el Futuro en San Rafael. "Hay que salir a escuchar al vecino para construir el futuro”, afirmó.
Petri destacó la importancia de “consolidar un lugar de encuentro que sirva para convocar a todos los sanrafaelinos a diseñar el futuro del departamento y de la provincia”.
Ubicada en calle Coronel Day 434, la nueva sede tendrá comisiones específicas y llevará adelante distintas actividades de la Fundación Mendocinos por el Futuro, impulsada desde 2022 por el diputado nacional.
Petri señaló que uno de los principales reclamos de la ciudadanía hacia la política es la falta de escucha y remarcó la importancia del contacto directo para identificar necesidades y construir soluciones concretas en áreas fundamentales como la seguridad, la educación y el desarrollo económico.
En pocas palabras
- Ausencia de Luis Petri: el diputado nacional libertario no asistió al Almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael por compromisos legislativos.
- Críticas de funcionarios: los ministros Natalio Mema y Tadeo García Zalazar cuestionaron su ausencia y la falta de un plan de gobierno.
- Actividad previa: Petri inauguró una sede de Mendocinos por el Futuro en San Rafael el día anterior al evento.