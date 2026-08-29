Tadeo García Zalazar y Natalio Mema buscan ganarse a los jóvenes radicales con un congreso en La Paz

Otra de las ediciones de "Manso Congreso" se realizó en Las Heras, con el mismo objetivo: apuntar a la formación de cuadros jóvenes de la UCR.

Dos ministros y una vidriera política

Más allá del programa formal, la presencia de Mema y García Zalazar concentra buena parte de la atención política del encuentro. Ambos integran el gabinete de Cornejo y son nombres que el oficialismo viene mostrando en distintos escenarios, en momentos en que la discusión sobre quién podría continuar el proyecto del gobernador empieza a instalarse dentro de la UCR.

Mema será el encargado de exponer sobre “La Mendoza que queremos construir”, mientras que García Zalazar hablará sobre “La educación como motor de oportunidades”. Dos títulos que, traducidos al lenguaje político, les permitirán a ambos ministros pararse frente a la militancia joven y mostrar gestión, discurso y perfil propio.

El escenario elegido tampoco es un dato menor. La Paz, territorio actualmente peronista, fue durante años uno de los bastiones radicales más importantes del Este mendocino, dirigido primero durante 23 años por los hermanos Pinto, y después por Diego Guzmán, quien perdió la intendencia ante el peronista Ubieta, en 2019. Hasta allí viajarán dirigentes y militantes de la Juventud Radical provenientes de distintos departamentos.

Tradición radical y discurso de gestión

Esta es la convocatoria que recibieron los jóvenes radicales para participar en el "Manso Congreso" de este sábado en La Paz.

Según explicaron desde la organización, el encuentro tendrá dos ejes centrales: la identidad y las tradiciones del radicalismo mendocino, por un lado, y la elaboración de propuestas vinculadas con la gestión pública, por otro.

La idea es que los jóvenes puedan debatir sobre la historia y el espíritu del partido, pero también incorporar herramientas relacionadas con la administración del Estado y la construcción de propuestas para Mendoza.

La presidenta de la Juventud Radical de Mendoza, Cecilia Ferzola, destacó que el objetivo es generar un espacio de formación política e intercambio entre jóvenes de toda la provincia.

“Estamos convencidos que la juventud no sólo es futuro, sino también presente”, señaló la dirigente.

El “Manso Congreso” tendrá así una doble lectura: para la militancia joven, será una jornada de formación y encuentro; para la dirigencia radical, una oportunidad para empezar a medir cómo se desenvuelven algunas de las figuras que podrían tener un papel central en el oficialismo mendocino cuando llegue la hora de discutir la sucesión de Cornejo.