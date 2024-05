Cornejo abrió el Congreso de la Juventud Radical y aseguró: "Estamos formando cuadros para el futuro"

Cornejo en el Congreso de la Juventud Radical.jpg El gobernador Alfredo Cornejo estuvo presente en el Congreso de la Juventud Radical e impulsó a los militantes en seguir formándose en política. UCR

Cornejo resaltó la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado y dirigente del PRO en la apertura del congreso, porque “es también mostrar a la sociedad que el radicalismo tiene un armado de poder para gobernar la provincia que es más amplio que el radicalismo solo. En el entendimiento que con el radicalismo solo no alcanza a representar a la mayoría de los mendocinos, y que ella esté presente aquí, también habla de que esto es por convicción, no es por poder, no es por los cargos como nos tienen acostumbrados algunos dirigentes políticos, que se presentan en todos los lugares, con todos los partidos, y cualquier envase les viene bien”.

“Creemos que tenemos que estar juntos porque hay ideas fuerza que son superiores y esas ideas fuerza son representativas de la cultura de Mendoza. Y por eso este Frente quiere permanecer por muchos años más y reivindica la tarea de esta década, lo hecho en casi una década, en la administración de Mendoza”, subrayó.

El gobernador, afirmó también que “nosotros creemos que hay que tener propósito, que hay que tener un programa, y el programa que estamos desarrollando tiene valores, pero tiene hechos prácticos, y por eso queremos que ustedes sigan defendiendo este programa, pero que lo hagan con los fundamentos adecuados y con la profundidad que se necesita”.

Congreso de la Juventud Radical.jpeg Flor Lima, una de las dirigentes de la Juventud Radical de Mendoza. Juventud radical

Por su parte, Ulpiano Suarez dialogó con Diario UNO y destacó no solo que la actividad es fundamental para la formación de los jóvenes frente al desafío de seguir gobernando y transformando Mendoza en camino al 2027, sino que es un momento de mucha incertidumbre política a nivel nacional. En este contexto, el radicalismo mendocino puede ser clave para marcar el camino a seguir, porque hace 9 años implementó un plan de gobierno exitoso que pretende continuar en el 2027.

UCR congreso juventud.jpg Con presencia de jóvenes militantes radicales de toda la provincia, intendentes, legisladores y concejales, se llevó adelante el Congreso de la Juventud Radical de Mendoza, que hacía 6 años que no se realizaba Foto: gentileza comuna de la Ciudad de Mendoza

"La UCR de Mendoza puede marcar el camino a seguir"

El intendente de la Ciudad de Mendoza manifestó que llevar adelante este Congreso en épocas de incertidumbres políticas en Argentina, es clave porque "el radicalismo de Mendoza tiene las cosas claras, pero a veces cuesta encontrar un camino a nivel nacional. Entonces, dar la discusión internamente sirve para fijar una posición para el debate social", sostuvo.

También destacó que el radicalismo de Mendoza puede marcar el rumbo a seguir a nivel nacional, porque "es un radicalismo de gestión, un radicalismo activo que trabaja para transformar la realidad".

Suarez también destacó que "el objetivo de este Congreso es que en esos momentos de incertidumbre política, se pueda tomar de ejemplo al radicalismo mendocino"

Es muy importante que este congreso se haya realizado en la Ciudad, adonde el radicalismo gobierna desde 1983 Es muy importante que este congreso se haya realizado en la Ciudad, adonde el radicalismo gobierna desde 1983

Formando equipos para Mendoza 2027

Es una gran noticia que el Congreso se vuelva a reunir, primero por la temática de transformar Mendoza, ya que es continuar con la línea de trabajo de Alfredo Cornejo", señaló Suarez y dio más precisiones al respecto.

"Alfredo Cornejo se propuso ordenar la provincia en 2015, y lo logró. Luego a Rodolfo Suarez le tocó cuidar lo conseguido, afrontando la pandemia y lo hizo. Ahora el desafío es transformar a Mendoza, esto es para lo que hay que preparar a los equipos de cara al 2027".

Por esto, Suarez destacó que es fundamental que los jóvenes que son quienes deben liderar los cambios y las transformaciones, se formen y estas actividades fomentan esta formación.

Embed

Quienes participaron del Congreso de Jóvenes radicales

Además del gobernador y el intendente de la Ciudad, hubo gran presencia de la militancia provincial de todos los departamentos.

►TE PUEDE INTERESAR: Radicales mendocinos firmaron el pedido de sesión especial por el presupuesto universitario

También de funcionarios, intendentes, concejales y legisladores nacionales y provinciales.

Entre otros, el presidente de la UCR provincial Andrés "Peti" Lombardi y la presidenta de la Juventud Radical, Florencia Lima, concurrieron al club del Barrio Cano, donde arrancó el encuentro provincial, alrededor de las 11.30.

ulpiano tuit.png

Al respecto, Lombardi se refirió al Congreso como “un lugar importante para intercambiar ideas, capacitarse, pero a la vez, compartir experiencias y exponer la mirada que los jóvenes tienen de la actualidad”.

“Este Congreso es parte de la impronta que queremos darle al radicalismo mendocino promoviendo la participación y de alguna manera acercando a todos los departamentos en un espacio común y federal”, añadió.

En cuanto a Lima, la joven destacó que "Junto a Peti Lombardi, al asumir el desafío de conducir la UCR y la JR Mendoza, planteamos ejes de trabajo de cara a estos dos años. Uno de ellos era federalizar el Comité, llegando a cada rincón de la provincia con el objetivo de seguir construyendo más y mejor radicalismo, acompañando la gestión de nuestro gobernador Alfredo Cornejo y seguir formando y fortaleciendo cuadros en cada departamento.