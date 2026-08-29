El gobierno nacional descartó fijar un piso de salario obligatorio de $1.000.000

Fracasó la reunión plenaria del Consejo del Salario, ya que no hubo acuerdo entre las centrales sindicales y las cámaras empresariales.

La CGT y las dos CTA rechazaron la propuesta de las cámaras empresariales, que contemplaba un aumento del 1,8% en septiembre y del 1,7% mensual desde octubre, y se retiraron del encuentro.

Ante la falta de consenso, el Poder Ejecutivo confirmó que será el encargado de establecer el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil mediante un laudo.

La CGT cuestionó la intervención del gobierno

La discusión por el salario mínimo generó una fuerte reacción de la central obrera. La CGT reclamó que el ingreso mínimo, actualmente establecido en $376.600, no quede por debajo de los $911.202 y que llegue a $993.300 en diciembre.

Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, calificó como una "operación de prensa" la versión sobre una sugerencia oficial para establecer un piso de $1.000.000.

El dirigente cuestionó además la postura del gobierno frente a las negociaciones salariales entre privados. "Ya que actúan elevando el piso, debieran dejar de poner el techo", afirmó.

Desde el Ministerio de Capital Humano ratificaron que no retendrán convenios colectivos que no alcancen el $1.000.000 ni establecerán un mecanismo obligatorio para que los salarios lleguen a ese monto.

De esta manera, el gobierno sostiene su postura de no intervenir en las negociaciones paritarias y dejar en manos de cada actividad la posibilidad de mejorar los ingresos de las categorías más bajas.

La estrategia oficial apunta a mantener acotados los aumentos porcentuales generales para evitar un eventual traslado a los precios, mientras cada sector negocia según su propia capacidad de recomposición salarial.