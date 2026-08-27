El gobierno impulsa un salario mínimo garantizado de más de $1 millón en las paritarias

Encargados de edificios lidera las mejoras con una suba real del 5,9%, seguido por Camioneros (3,1%), Construcción y Farmacia (2,5% cada uno), y con subas más leves Entidades deportivas y civiles, Aceiteros y Seguros.

Bancarios se mantuvo prácticamente sin cambios, al igual que Industria de la carne y Químicos, que registraron bajas marginales. Del otro lado, Pasteleros, Transporte automotor, Madera y Concesionarios de autos acumularon pérdidas moderadas, mientras que los casos más críticos se dieron en Calzado, Comercio y Metalúrgicos, con caídas de dos dígitos, y sobre todo en Textiles, el convenio más golpeado del año con un retroceso del 12,6%.

Cómo es el ránking de los salarios

Más allá de las variaciones porcentuales, el estudio incluyó un análisis de la mediana salarial por convenio a marzo de 2026, en base a datos del SIPA, que permite comparar los niveles de ingreso reales entre sectores.

Bancarios encabeza ampliamente el ranking con una mediana de $4.390.369, muy por encima del resto de las actividades relevadas. Le siguen Transporte de carga y de pasajeros, ambos en torno a los $1.977.412, Entidades deportivas y sociales con $1.967.887, y Alimentación con $1.959.483. En el extremo opuesto se ubican Construcción, con $1.001.342, y Gastronomía, que cierra la lista con la mediana más baja, de $803.991.