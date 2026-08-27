El gobierno impulsa un salario mínimo garantizado de más de $1 millón en las paritarias

La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, busca que la renegociación de los convenios colectivos —tras la aprobación de la reforma laboral— incluya un salario mínimo garantizado. Según fuentes oficiales, ese piso se ubica en $1.070.000 para agosto de 2026, y ya se está trasladando la recomendación a los gremios con salarios por debajo de ese nivel, como Maestranza, UOCRA y Sanidad. La negociación queda en manos de sindicatos y cámaras empresariales, con homologación posterior del Estado, que sostiene que la medida no impactaría en la inflación.
El contexto no es alentador para el poder adquisitivo. Según el informe "Panorama mensual del trabajo registrado" de la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Laborales, en junio de 2026 el salario promedio del empleo privado registrado cayó 0,9% en términos reales, luego de un retroceso de 2,9% en mayo. Con esto, el ingreso real quedó por primera vez en veinte meses por debajo del nivel de noviembre de 2023. Los salarios pactados en convenios colectivos tuvieron una caída más moderada, del 0,7% en el mismo período.
El informe también revela una fuerte dispersión entre sectores: al comparar junio de 2025 con junio de 2026, la brecha entre las actividades con mejor y peor desempeño supera los quince puntos porcentuales.
Encargados de edificios lidera las mejoras con una suba real del 5,9%, seguido por Camioneros (3,1%), Construcción y Farmacia (2,5% cada uno), y con subas más leves Entidades deportivas y civiles, Aceiteros y Seguros.
Bancarios se mantuvo prácticamente sin cambios, al igual que Industria de la carne y Químicos, que registraron bajas marginales. Del otro lado, Pasteleros, Transporte automotor, Madera y Concesionarios de autos acumularon pérdidas moderadas, mientras que los casos más críticos se dieron en Calzado, Comercio y Metalúrgicos, con caídas de dos dígitos, y sobre todo en Textiles, el convenio más golpeado del año con un retroceso del 12,6%.
Cómo es el ránking de los salarios
Más allá de las variaciones porcentuales, el estudio incluyó un análisis de la mediana salarial por convenio a marzo de 2026, en base a datos del SIPA, que permite comparar los niveles de ingreso reales entre sectores.
Bancarios encabeza ampliamente el ranking con una mediana de $4.390.369, muy por encima del resto de las actividades relevadas. Le siguen Transporte de carga y de pasajeros, ambos en torno a los $1.977.412, Entidades deportivas y sociales con $1.967.887, y Alimentación con $1.959.483. En el extremo opuesto se ubican Construcción, con $1.001.342, y Gastronomía, que cierra la lista con la mediana más baja, de $803.991.
En pocas palabras
- Salario mínimo garantizado: El gobierno busca establecer un piso de $1.070.000 para agosto de 2026 en negociaciones colectivas.
- Poder adquisitivo: El salario promedio del empleo privado registrado en junio de 2026 cayó un 0,9% real.
- Dispersión sectorial: Se observa una brecha significativa entre los salarios de distintos convenios, con caídas de dos dígitos en algunos.