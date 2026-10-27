Cornejo anunció en San Rafael inversiones por más de U$S250 millones en energía y obras para el Sur

El parque Industrial de San Rafael será el más grande de la Argentina. Foto: Gobierno de Mendoza

Obras eléctricas por más de 43 millones de dólares

El gobernador oficializó el llamado a licitación para construir la Estación Transformadora del Parque Industrial San Rafael y una línea de alta tensión de 132 kilovoltios con destino a General Alvear.

La Inversión es superior a los U$S43 millones, el plazo de ejecución es de 24 meses y el objetivo es mejorar de forma sustancial la capacidad y la seguridad del abastecimiento energético para acompañar el crecimiento industrial, comercial y productivo de toda la región sur.

El Parque Solar Mendoza Sur y el salto en generación

En materia de energías limpias, Cornejo confirmó que el Parque Solar Mendoza Sur ya superó la audiencia pública y se alista para marcar un hito histórico a nivel nacional.

La capacidad será de 404 megavatios (más del doble que el parque de Genneia en Agua del Toro) y la magnitud, de más de 900.000 paneles solares distribuidos en unas 1.000 hectáreas cerca de la Villa 25 de Mayo, convirtiéndose en el parque solar más grande de la Argentina.

La central hidroeléctrica de Los Nihuiles. Foto: Cristian Morón

Recuperación histórica para Los Nihuiles

Otro de los anuncios de mayor peso económico y estratégico fue el plan destinado a las centrales hidroeléctricas de Los Nihuiles. La inversión en esste caso es de U$S210 millones para recuperar las instalaciones afectadas y triplicar la generación actual de energía.

De las regalías, Cornejo destacó que Mendoza recuperó el 100% de las regalías hidroeléctricas y sostuvo: “Con esa visión resolvimos el futuro de Los Nihuiles. Recuperamos el 100%, reparando una injusticia que perjudicó a Mendoza y especialmente a San Rafael durante más de medio siglo”.

Alfredo Cornejo dio un discurso en el encuentro organizado por la Cámara de Comercio de San Rafael. Foto: Gobierno de Mendoza

Rutas, riego y financiamiento

Ante los referentes de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, el gobernador también repasó otras áreas de gestión: