Durante su paso por el tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael, el gobernador Alfredo Cornejo puso este martes sobre la mesa un ambicioso plan de infraestructura y desarrollo productivo.
Cornejo anunció en San Rafael inversiones por más de U$S250 millones en energía y obras para el Sur
El fuerte paquete energético que lanzó Cornejo en San Rafael incluye obras eléctricas, Los Nihuiles y el parque solar más grande del país
Con eje central en la competitividad energética, el mandatario detalló una serie de inversiones importantes que superan los 250 millones de dólares, destacando proyectos clave como la repotenciación eléctrica, la recuperación de centrales y la apuesta por energías renovables.
“Sin energía no hay crecimiento”, enfatizó Cornejo al repasar las cifras de la estrategia provincial de expansión. En esa línea, remarcó que la provincia proyecta "pasar de los 1.730 megavatios instalados en 2015 a más de 3.700 en 2027: sumar en poco más de una década más capacidad que en los cien años anteriores, dando competitividad y previsibilidad a quienes producen".
Obras eléctricas por más de 43 millones de dólares
El gobernador oficializó el llamado a licitación para construir la Estación Transformadora del Parque Industrial San Rafael y una línea de alta tensión de 132 kilovoltios con destino a General Alvear.
La Inversión es superior a los U$S43 millones, el plazo de ejecución es de 24 meses y el objetivo es mejorar de forma sustancial la capacidad y la seguridad del abastecimiento energético para acompañar el crecimiento industrial, comercial y productivo de toda la región sur.
El Parque Solar Mendoza Sur y el salto en generación
En materia de energías limpias, Cornejo confirmó que el Parque Solar Mendoza Sur ya superó la audiencia pública y se alista para marcar un hito histórico a nivel nacional.
La capacidad será de 404 megavatios (más del doble que el parque de Genneia en Agua del Toro) y la magnitud, de más de 900.000 paneles solares distribuidos en unas 1.000 hectáreas cerca de la Villa 25 de Mayo, convirtiéndose en el parque solar más grande de la Argentina.
Recuperación histórica para Los Nihuiles
Otro de los anuncios de mayor peso económico y estratégico fue el plan destinado a las centrales hidroeléctricas de Los Nihuiles. La inversión en esste caso es de U$S210 millones para recuperar las instalaciones afectadas y triplicar la generación actual de energía.
De las regalías, Cornejo destacó que Mendoza recuperó el 100% de las regalías hidroeléctricas y sostuvo: “Con esa visión resolvimos el futuro de Los Nihuiles. Recuperamos el 100%, reparando una injusticia que perjudicó a Mendoza y especialmente a San Rafael durante más de medio siglo”.
Rutas, riego y financiamiento
Ante los referentes de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, el gobernador también repasó otras áreas de gestión:
- Conectividad vial: ratificó que para mediados de 2027 se completará la renovación de todas las rutas nacionales de conexión del Sur, cumpliendo "el compromiso asumido aquí de integrar San Rafael con el Valle de Uco y el norte provincial".
- Infraestructura hídrica y saneamiento: se destacó la modernización de los canales Bombal, matriz Perrone y Serú Civit (beneficiando a más de 9.100 hectáreas) y la reactivación de obras de saneamiento en Cuadro Nacional y Ballofet para más de 140.000 vecinos.
- Créditos y apoyo a la producción: anunció un pedido de autorización legislativa en el Presupuesto 2027 para obtener hasta U$S200 millones de organismos internacionales destinados a un Plan de Desarrollo Económico y Competitivo. Al respecto, pidió el acompañamiento político: “Queremos productos de mayor valor, calidad y complejidad, y más destinos de venta dentro y fuera del país. Le pido a la Legislatura que apruebe este instrumento para dar más futuro a nuestras empresas”.
En pocas palabras
- Inversiones energéticas: anuncio de más de U$S250 millones en obras eléctricas, centrales y parque solar.
- Parque Solar Mendoza Sur: será el más grande del país con 404 MW y más de 900.000 paneles solares.
- Los Nihuiles: plan de U$S210 millones para recuperar y triplicar la generación de las centrales hidroeléctricas.