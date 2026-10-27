La cámara empresaria de San Rafael exigió obras viales y alivio fiscal para reactivar la economía

La presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Silvina Pietrelli, el intendente de San Rafael, Omar Félix, y el gobernador Alfredo Cornejo.

Frente a este panorama, las autoridades de la cámara remarcaron la necesidad de establecer una agenda de trabajo coordinada entre el municipio, el Gobierno provincial y la Nación.

Entre las prioridades señaladas, la dirigencia empresarial enfatizó que la conectividad terrestre constituye el factor condicionante de mayor peso para el desarrollo logístico de la zona, por lo que urgieron la reparación integral de las principales rutas de acceso al departamento.

El gobernador Alfredo Cornejo, la vice Hebe Casado y el intendente local Omar Félix protagonizaron la jornada del lado de los políticos. Otros, como el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, captaron las miradas políticas en medio de sus aspiraciones para competir por la gobernación al igual que los ministros de Gobierno, Natalio Mema, y de Educación, Tadeo García Zalazar. El otro oficialista en carrera, el diputado nacional Luis Petri, no participó "por cuestiones de agenda porque tenía que estar en el Congreso".

Infraestructura vial y logística como eje central de la conectividad

El deterioro de la red vial nacional y provincial que atraviesa San Rafael encabeza el listado de peticiones formulado por el sector corporativo. Las empresas locales señalaron que el mal estado de las arterias principales frena el flujo del transporte de cargas y encarece de forma directa los costos de traslado para la producción vitivinícola, frutícola y ganadera.

En ese aspecto, la entidad demandó la aceleración de las obras de repavimentación en tramos estratégicos de la Ruta Nacional 143 y la Ruta Nacional 146, vías fundamentales para la vinculación con la capital provincial y las provincias vecinas.

Asimismo, el sector renovó el histórico pedido por la concreción del Paso Las Leñas, proyecto considerado determinante para dotar al Sur de una salida fluida hacia los puertos del Océano Pacífico.

En lo relativo al transporte aéreo, la dirigencia empresarial celebró la remodelación operativa del aeropuerto local Santiago Germanó, pero reclamó gestionar la incorporación de un mayor número de frecuencias de vuelo diarias y nuevas rutas de interconexión federal para afianzar la recepción de turismo nacional e internacional.

La presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Silvina Pietrelli, durante su discurso. Foto: redes sociales

Reducción de la presión tributaria y costos energéticos sostenibles

Otro de los aspectos centrales abordados por la cámara empresaria fue el impacto de la carga impositiva provincial y municipal sobre la estructura de costos de los contribuyentes locales.

Los representantes de la producción solicitaron formalmente esquemas de segmentación tributaria y la revisión de alícuotas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las actividades de escala pyme.

A la par del reclamo impositivo, expresaron su inquietud por el encarecimiento de la energía eléctrica y el gas industrial, insumos críticos para las plantas procesadoras y los esquemas de riego agrícola. Según indicaron desde la institución, la suba constante en los valores de los servicios básicos genera asimetrías competitivas frente a otras regiones del país que cuentan con esquemas tarifarios diferenciados o subsidios específicos.

La entidad requirió la puesta en marcha de líneas de financiamiento blando a través del Fondo de Transformación y Crecimiento (FTyC) y del Banco Nación, destinadas al capital de trabajo y a la reconversión de sistemas de riego eficientes para mitigar la escasez hídrica que afecta a las cuencas del río Atuel y del río Diamante.

Expectativa por consensos institucionales para el desarrollo regional

Frente a la multiplicidad de factores que condicionan al mercado interno, la dirigencia de la Cámara de San Rafael insistió en la urgencia de convocar a mesas de diálogo periódicas con funcionarios provinciales y nacionales para supervisar la ejecución de las partidas presupuestarias comprometidas para el departamento.

El pronunciamiento sostiene que la postergación histórica de obras estratégicas limitó el potencial productivo del Sur en comparación con el Gran Mendoza, afectando la creación de empleo formal privado en los sectores comercial e industrial.

Por último, concluyeron que la concreción de las obras viales y la implementación de un marco tributario más equitativo permitirán consolidar a San Rafael como un polo logístico y turístico sustentable, garantizando la previsibilidad que requieren las inversiones productivas en el mediano y largo plazo.