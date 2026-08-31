Los pasajeros ya pueden utilizar parte de la nueva terminal del Aeropuerto de San Rafael. La primera etapa incorporó más de 1.790 m² y fue diseñada para que la obra pudiera ejecutarse sin detener los vuelos.
Aeropuerto de San Rafael: así quedaron las obras para volver a soñar con vuelos internacionales
La primera etapa de la nueva terminal del Aeropuerto de San Rafael ya está operativa. Qué servicios incorpora, cuánto se invirtió y cómo seguirá la obra
De la inauguración participó el intendente sanrafaelino, Omar Félix, quien anticipó gestiones para que el aeropuerto sea internacional.
También estuvo el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien confirmó el lanzamiento de la licitación pública para la ampliación del Aeropuerto El Plumerillo de Mendoza para el 15 de septiembre.
Inversión en el Aeropuerto de San Rafael
El proyecto de la remodelación del Aeropuerto de San Rafael a cargo de Aeropuertos Argentina, en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) –que hasta febrero comandaba el mendocino Facundo Leal-, contempla una inversión total de U$S20 millones, de los cuales ya se ejecutaron U$S15 millones.
Se trata de una intervención que complementa los trabajos concluidos en 2023, cuando se renovaron la pista, la plataforma y la calle de rodaje.
Con la nueva infraestructura, el aeropuerto puede procesar simultáneamente dos Boeing 737, uno en llegada y otro en partida.
Qué tiene la nueva terminal del Aeropuerto de San Rafael
- Nuevo hall público
- Nuevos sanitarios
- Sala de preembarque con baños propios
- Sector gastronómico
- Nuevo control de seguridad de la PSA
- Sala de arribos
- Carrusel para la entrega de equipaje
- Nuevos espacios operativos y técnicos
- Galerías de circulación y patio de equipajes
La primera etapa comprende 1.200 m² cubiertos para atención y servicios al pasajero, además de sectores provisorios de check-in y oficinas, un edificio técnico de 360 m² y 380 m² semicubiertos.
La obra del aeropuerto de San Rafael no terminó
Durante el acto oficial de apertura, el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, expresó su satisfacción por alcanzar las metas trazadas, señalando que la habilitación de esta primera etapa brindará mayor confort a los pasajeros a la par que potenciará el turismo, la economía regional y el desarrollo de la conectividad aérea.
La segunda etapa continuará con la transformación del edificio existente y la consolidación definitiva de la terminal, con finalización prevista para 2027.
Además, el proyecto presentado previamente contempla que la terminal alcance 2.350 m² cubiertos, 970 m² semicubiertos y 1.025 m² para áreas operativas y mantenimiento, con seis puestos de check-in, sistema de manejo de equipajes, local gastronómico, sala de embarque y área pet friendly.
Cuántos pasajeros usa el aeropuerto de San Rafael
Durante 2025 pasaron por el aeropuerto 51.111 pasajeros y en el primer semestre de 2026 se contabilizaron 22.561, un 3% más que en igual período del año anterior. Actualmente Aerolíneas Argentinas conecta San Rafael con la Ciudad de Buenos Aires.
El Aeropuerto de San Rafael, ¿internacional?
“Desde 2021 venimos gestionando desde el Municipio las obras del aeropuerto. Un trabajo que nos permitió conseguir los fondos para la renovación integral de este espacio”, indicó Omar Félix.
Y señaló que “el gran objetivo, por el que venimos trabajando y gestionando hace años es que el Aeropuerto de San Rafael pueda convertirse en una terminal internacional para fomentar el turismo, el comercio y el desarrollo de San Rafael. Es algo que entendemos muy necesario y que seguiremos gestionando ante las autoridades”.
¿Y la obra del Aeropuerto El Plumerillo de Mendoza?
Por otra parte, Alfredo Cornejo anticipó que el 15 de septiembre se pondrá en marcha la licitación para ampliar el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.
Allí se prepara una obra de U$S20 millones que permitirá aumentar al menos 40% la capacidad operativa de la terminal. El proyecto contempla duplicar el área internacional, sumar un nuevo núcleo de embarque remoto y ampliar los espacios comerciales.
En pocas palabras
- Primera etapa operativa: habilitan parte de la nueva terminal del Aeropuerto de San Rafael, incorporando más de 1.790 m².
- Inversión y alcance: el proyecto contempla U$S20 millones, con U$S15 millones ya ejecutados, y permitirá procesar dos Boeing 737 simultáneamente.
- Ampliación futura: la segunda etapa finalizará en 2027, buscando convertir el aeropuerto en una terminal internacional para fomentar el desarrollo regional.