Aeropuerto de San Rafael: así quedaron las obras para volver a soñar con vuelos internacionales

Inversión en el Aeropuerto de San Rafael

El proyecto de la remodelación del Aeropuerto de San Rafael a cargo de Aeropuertos Argentina, en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) –que hasta febrero comandaba el mendocino Facundo Leal-, contempla una inversión total de U$S20 millones, de los cuales ya se ejecutaron U$S15 millones.

Se trata de una intervención que complementa los trabajos concluidos en 2023, cuando se renovaron la pista, la plataforma y la calle de rodaje.

Con la nueva infraestructura, el aeropuerto puede procesar simultáneamente dos Boeing 737, uno en llegada y otro en partida.

Así quedó el Aeropuerto de San Rafael.

Qué tiene la nueva terminal del Aeropuerto de San Rafael

Nuevo hall público

Nuevos sanitarios

Sala de preembarque con baños propios

Sector gastronómico

Nuevo control de seguridad de la PSA

Sala de arribos

Carrusel para la entrega de equipaje

Nuevos espacios operativos y técnicos

Galerías de circulación y patio de equipajes

La primera etapa comprende 1.200 m² cubiertos para atención y servicios al pasajero, además de sectores provisorios de check-in y oficinas, un edificio técnico de 360 m² y 380 m² semicubiertos.

La obra del aeropuerto de San Rafael no terminó

Durante el acto oficial de apertura, el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, expresó su satisfacción por alcanzar las metas trazadas, señalando que la habilitación de esta primera etapa brindará mayor confort a los pasajeros a la par que potenciará el turismo, la economía regional y el desarrollo de la conectividad aérea.

La segunda etapa continuará con la transformación del edificio existente y la consolidación definitiva de la terminal, con finalización prevista para 2027.

Además, el proyecto presentado previamente contempla que la terminal alcance 2.350 m² cubiertos, 970 m² semicubiertos y 1.025 m² para áreas operativas y mantenimiento, con seis puestos de check-in, sistema de manejo de equipajes, local gastronómico, sala de embarque y área pet friendly.

Aeropuerto de San Rafael, renovado.

Cuántos pasajeros usa el aeropuerto de San Rafael

Durante 2025 pasaron por el aeropuerto 51.111 pasajeros y en el primer semestre de 2026 se contabilizaron 22.561, un 3% más que en igual período del año anterior. Actualmente Aerolíneas Argentinas conecta San Rafael con la Ciudad de Buenos Aires.

El Aeropuerto de San Rafael, ¿internacional?

“Desde 2021 venimos gestionando desde el Municipio las obras del aeropuerto. Un trabajo que nos permitió conseguir los fondos para la renovación integral de este espacio”, indicó Omar Félix.

Y señaló que “el gran objetivo, por el que venimos trabajando y gestionando hace años es que el Aeropuerto de San Rafael pueda convertirse en una terminal internacional para fomentar el turismo, el comercio y el desarrollo de San Rafael. Es algo que entendemos muy necesario y que seguiremos gestionando ante las autoridades”.

Aeropuerto de San Rafael, renovado. Aún queda la segunda etapa continuará con la transformación del edificio existente.

¿Y la obra del Aeropuerto El Plumerillo de Mendoza?

Por otra parte, Alfredo Cornejo anticipó que el 15 de septiembre se pondrá en marcha la licitación para ampliar el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

Allí se prepara una obra de U$S20 millones que permitirá aumentar al menos 40% la capacidad operativa de la terminal. El proyecto contempla duplicar el área internacional, sumar un nuevo núcleo de embarque remoto y ampliar los espacios comerciales.