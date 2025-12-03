La inversión para ampliar el aeropuerto El Plumerillo y el de San Rafael llega a U$S20 millones

Por segunda vez desde la pandemia, el Aeropuerto El Plumerillo volverá a ampliar su capacidad. Esta vez al cabo de una obra que el concesionario, Aeropuertos Argentina 2000, el concesionario de la terminal, encarará a mediados de 2026 a partir de una inversión estimada de U$S 20 millones, incluída una remodelación similar para San Rafael.
Con la remodelación de San Rafael ya iniciada, y la del Aeropuerto El Plumerillo prevé una inversión de U$S 12 millones para ampliarlo 40%. El plan de AA 2000
De los U$S 500 millones que anunció el gobierno nacional como parte del plan de obras para 13 aeropuertos de todo el país, alrededor de 200 millones ya están en ejecución. Para la nueva etapa de nuevas ejecuciones el presupuesto supera los U$S 250 millones, y alrededor del 8% se reparte entre la aeroestación Francisco Gabrielli y la del Sur provincial.
"Es una refuncionalización que implica transformar áreas no operativas, como oficinas en áreas de embarque", detalló el gerente regional de Aeropuertos Argentina 2000, Sergio Rinaldo, sobre la obra que tiene inicio estimado en julio del 2026 y un plazo de ejecución de 14 meses.
Básicamente, el proyecto incluye más puertas de embarque y capacidad para contener el flujo de viajeros. Y si bien a nivel nacional el plan será cofinanciado 70% por el Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (se nutre del canon que abona AA 2000) y el 30% por el propio concesionario, en Mendoza se aplica un esquema distinto.
Un aeropuerto con 40% más capacidad
Actualmente, el aeropuerto de Mendoza es capaz de albergar unos 2,5 millones de pasajeros. Al final de la remodelación, prevista para los últimos meses del 2027, su capacidad habrá crecido un 40%, con lo cual por el complejo podrán transitar 3,5 millones.
El objetivo implica que El Plumerillo pueda operar hasta 6 vuelos en simultáneo, o sea, 50% más que en la actualidad. Por eso se sumarán al menos 2 puertas de embarque a las 4 que tiene actualmente, a partir de un presupuesto de U$S 12 millones.
Pero al descomponer la cifra, el impacto varía entre vuelos nacionales y los que unen a Mendoza con otros destinos del planeta.
Según Rinaldo "el tráfico internacional se va a duplicar. En tanto que los vuelos domésticos o de cabotaje van a crecer un 50% por lo menos".
La remodelación del aeropuerto de San Rafael
En tanto, la inversión que conlleva la obra de remodelación en el aeropuerto de San Rafael ya está en marcha.
De acuerdo al detalle suministrado por AA 2000, la terminal sureña tiene un avance de obra del 46%, con una inversión superior a los U$S 7,9 millones. Y, de no haber demoras o imprevistos, la inauguración estará lista para el mes de octubre de 2026.
Si bien las dimensiones son inferiores a las del aeropuerto El Plumerillo, la obra es un tanto más compleja. Es que a partir del año 2027 contará no sólo con una remodelación de espacios sino también la construcción de un nuevo edificio.