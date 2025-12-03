Entidades vitivinícolas de Mendoza y La Rioja van a la Justicia por la desregulación del INV

La información se conoció en la tarde de este martes, a través de un parte oficial de las entidades entre las que se destacan: La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA).

En un comunicado difundido en la red X, las entidades explicaron que los reiterados pedidos al Ministerio de Desregulación para restituir la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva pero no obtuvieron respuesta, por lo que debieron hacer formal el reclamo en tribunales.