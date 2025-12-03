Entidades vitivinícolas de Mendoza y La Rioja van a la Justicia por la desregulación del INV

Las principales organizaciones vitivinícolas anunciaron este martes que presentaron un recurso de amparo para frenar cambios en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El reclamo se produce faltando pocos días para que se cumpla un mes de ocurrida la visita del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a Mendoza. El funcionario nacional se comprometió a analizar las demandas pero no se retrotrajeron los cambios en la institución.
La información se conoció en la tarde de este martes, a través de un parte oficial de las entidades entre las que se destacan: La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA).
En un comunicado difundido en la red X, las entidades explicaron que los reiterados pedidos al Ministerio de Desregulación para restituir la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva pero no obtuvieron respuesta, por lo que debieron hacer formal el reclamo en tribunales.
“Presentamos una acción de amparo para garantizar el título de propiedad del productor vitivinícola y la trazabilidad del producto”, señalaron.
Al mismo tiempo aclararon que coinciden con políticas de desregulación y simplificación, pero remarcaron que el CIU es una herramienta “exitosa, sin burocracia adicional ni costos”, que aporta seguridad jurídica y transparencia a toda la cadena productiva.
Los principales cambios en el INV que preocupan a los productores
Los planteos trasladados al ministro de Milei fueron los siguientes:
- El CIU (Certificado de Ingreso de Uvas). Hasta ahora obligatorio, la propuesta nacional es volverlo voluntario. Algunos productores temen que su eliminación complique la trazabilidad del origen de la uva. Ante esto, Sturzenegger insistió que el quiera podrá seguir con este control y reiteró que es opcional.
- El control del tenor de azúcar. También pasaría a ser opcional. Parte del sector pidió mantenerlo como verificación técnica para resguardar parámetros de calidad.
- El certificado final de bodega. La inquietud radica en si su voluntariedad podría afectar la información en las etapas finales del proceso productivo.