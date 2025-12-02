Anunciaron una millonaria inversión para modernizar 13 aeropuertos, incluidos Mendoza y San Rafael

El plan integral apunta a mejorar la conectividad, potenciar el tráfico aéreo y elevar los estándares de seguridad, detalló Adorni en el anuncio.

aeropuerto de mendoza.jpg Aeropuerto de Mendoza.

Las obras en los aeropuertos

En Mendoza se concretará la esperada ampliación de la terminal de pasajeros, con la idea que pueda captar 40% más pasajeros, a partir de una mayor superficie, infraestructura y oferta de servicios. Se hará un aprovechamiento de espacios en el interior y se sumarán puertas de embaque.

Mientras que en San Rafael, además de una obra similar, se readecuará el edificio principal.

En el Aeroparque Jorge Newbery se prevé ampliar el hall de check-in, reforzar los controles de seguridad doméstica y construir una nueva plataforma norte.

Según detalló Adorni, el 70% del financiamiento provendrá del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos —alimentado por el canon que abonan los concesionarios— y el 30% restante será aportado por Aeropuertos Argentina, operadora de la mayoría de las terminales del país.

Durante este año ya se finalizaron más de 10 obras en siete aeropuertos: San Juan, Viedma, Comodoro Rivadavia, Termas de Río Hondo, Río Cuarto, Aeroparque y Ezeiza. Fueron realizadas con una inversión que alcanzó los 156 millones de dólares.

Aeroparque.jpg Aeroparque tendrá una gran inversión para mejorar sus servicios.

Los aeropuertos que se modernizarán