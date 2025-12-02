En un contexto de récord histórico de pasajeros, expansión de rutas aéreas y consolidación del transporte aéreo, el gobierno nacional anunció una inversión superior a los U$S500 millones para modernizar 13 aeropuertos del país, entre ellos los de Mendoza y San Rafael.
Anunciaron una millonaria inversión para modernizar 13 aeropuertos, incluidos Mendoza y San Rafael
En un contexto de crecimiento récord del tráfico aéreo, harán obras en 13 aeropuertos, que incluirán ampliaciones, nuevas plataformas y mejoras de seguridad
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, precisó que el proyecto se financiará con aportes del Fideicomiso de Obra de Infraestructura Aeroportuaria y con desembolsos directos de la empresa concesionaria
Además de los aeropuertos de Mendoza y San Rafael, las obras alcanzarán a los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Salta, Iguazú, Resistencia, Tucumán, Córdoba, Bariloche, Río Grande, Río Gallegos y Formosa.
El plan integral apunta a mejorar la conectividad, potenciar el tráfico aéreo y elevar los estándares de seguridad, detalló Adorni en el anuncio.
Las obras en los aeropuertos
En Mendoza se concretará la esperada ampliación de la terminal de pasajeros, con la idea que pueda captar 40% más pasajeros, a partir de una mayor superficie, infraestructura y oferta de servicios. Se hará un aprovechamiento de espacios en el interior y se sumarán puertas de embaque.
Mientras que en San Rafael, además de una obra similar, se readecuará el edificio principal.
En el Aeroparque Jorge Newbery se prevé ampliar el hall de check-in, reforzar los controles de seguridad doméstica y construir una nueva plataforma norte.
Según detalló Adorni, el 70% del financiamiento provendrá del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos —alimentado por el canon que abonan los concesionarios— y el 30% restante será aportado por Aeropuertos Argentina, operadora de la mayoría de las terminales del país.
Durante este año ya se finalizaron más de 10 obras en siete aeropuertos: San Juan, Viedma, Comodoro Rivadavia, Termas de Río Hondo, Río Cuarto, Aeroparque y Ezeiza. Fueron realizadas con una inversión que alcanzó los 156 millones de dólares.
Los aeropuertos que se modernizarán
- Ezeiza
- Aeroparque Jorge Newbery
- Salta
- Iguazú
- Resistencia
- Tucumán
- Córdoba
- Bariloche
- Mendoza
- Río Grande
- Río Gallegos
- Formosa
- San Rafael