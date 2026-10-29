Gendarmería no pudo confirmar la autenticidad de los audios clave de Diego Spagnuolo

La investigación por corrupción continuará, ya que los audios no fueron prueba principal.

El peritaje sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo

A pesar de las evidentes manipulaciones, el peritaje no pudo determinar de manera concluyente si las grabaciones fueron alteradas o generadas mediante herramientas de inteligencia artificial. El informe ratifica lo que ya se sabía: los audios fueron editados.

Las grabaciones en cuestión no habían sido consideradas prueba para los procesamientos en curso, por lo que la causa judicial por presuntas irregularidades y maniobras de corrupción en la ANDIS seguirá su curso. La investigación se originó en agosto de 2025 tras la difusión pública de estos archivos, que sugerían un esquema de retornos ilícitos y direccionamiento en contrataciones y compras de medicamentos.

Según publicó Clarín, fuentes judiciales les indicaron que el informe “no existe en el expediente” y que otras partes intervinientes en el estudio pericial “no dan cuenta de la veracidad del documento citado”.