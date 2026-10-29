Un informe pericial de Diego Spagnuolo concluyó que los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no son fiables. Las grabaciones, que eran centrales en la investigación por presuntas coimas y corrupción, presentan irregularidades técnicas que impiden determinar su veracidad.
Gendarmería no pudo confirmar la autenticidad de los audios clave de Diego Spagnuolo
Un peritaje de Gendarmería Nacional confirmó alteraciones en las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, cuestionando su validez probatoria en la causa ANDIS
El estudio forense detectó múltiples recortes, cambios abruptos de sonido y señales de regrabación, lo que, según los expertos, invalida su fiabilidad como prueba directa. Además, se señalaron fallas sustanciales en la conservación del material antes de ser analizado por los peritos judiciales.
Estos hallazgos técnicos, que impiden certificar la fidelidad del contenido y la autoría de las voces, ponen en duda la validez de las grabaciones como elemento probatorio en el expediente. La defensa del exfuncionario había cuestionado desde el inicio el origen de las mismas.
El peritaje sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo
A pesar de las evidentes manipulaciones, el peritaje no pudo determinar de manera concluyente si las grabaciones fueron alteradas o generadas mediante herramientas de inteligencia artificial. El informe ratifica lo que ya se sabía: los audios fueron editados.
Las grabaciones en cuestión no habían sido consideradas prueba para los procesamientos en curso, por lo que la causa judicial por presuntas irregularidades y maniobras de corrupción en la ANDIS seguirá su curso. La investigación se originó en agosto de 2025 tras la difusión pública de estos archivos, que sugerían un esquema de retornos ilícitos y direccionamiento en contrataciones y compras de medicamentos.
Según publicó Clarín, fuentes judiciales les indicaron que el informe “no existe en el expediente” y que otras partes intervinientes en el estudio pericial “no dan cuenta de la veracidad del documento citado”.
En pocas palabras
- Peritaje de Gendarmería: audios clave de Diego Spagnuolo no son auténticos por alteraciones, detallaron desde el gobierno nacional.
- Irregularidades: informes indican recortes y cambios de sonido que invalidan las grabaciones.
- Causa ANDIS: la investigación por corrupción continuará, ya que los audios no fueron prueba principal.