José Luis Ramón cambió el nombre de su partido de cara a las elecciones 2027

El origen del cambio hacia Emprende Mendoza

La decisión institucional se formalizó en un encuentro desarrollado en la sede partidaria de calle Perú 1192, en Ciudad. En ese ámbito, los asambleístas dieron tratamiento formal al expediente que tramita ante la Justicia Federal con competencia electoral en el distrito local.

El titular de la fuerza, José Luis Ramón, fundamentó la necesidad de cerrar una etapa que comenzó hace 2 años. Según expuso durante el debate, la denominación original generaba confusiones constantes con la asociación civil de defensa del consumidor, una entidad totalmente ajena a la estructura política.

Durante el cónclave, la afiliada Lucía Ramos mocionó el nombre adoptado y argumentó que sintetiza nociones de iniciativa, actividad y desarrollo territorial. La moción cosechó el respaldo unánime de los presentes, lo que habilitó el inicio inmediato de las gestiones ante los tribunales electorales.

El apoderado legal del espacio, Mauricio Guzmán, detalló los alcances de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 23.298. El letrado aclaró ante los concurrentes que la modificación de la denominación no interrumpe la personería jurídica ni altera los padrones de afiliación vigentes.

Nueva identidad visual y lema de Emprende Mendoza

En la misma asamblea quedó registrado el isologotipo oficial y la leyenda partidaria: "Estar Mejor". Los dirigentes señalaron que la propuesta estética busca transmitir una clara vocación de diálogo y cercanía directa con la ciudadanía mendocina.

Las autoridades del partido notificaron una mudanza en su domicilio legal y operativo. Las oficinas centrales quedaron fijadas formalmente en calle Chile 776.

El armado electoral y las alianzas de Emprende Mendoza

El cónclave resolvió además ordenar el tablero político de cara a las elecciones 2027. Los afiliados aprobaron por unanimidad facultar a la mesa de conducción a rubricar acuerdos programáticos y acuerdos electorales con diversas fuerzas políticas del medio local y nacional.

La autorización faculta a Ramón y a dos apoderados partidarios a sellar pactos transitorios para categorías provinciales, legislativas y comunales. La intención central de la conducción radica en sortear la rigidez de los plazos procesales cuando se aproxime el cronograma electoral.

Desde la agrupación remarcaron que cualquier entendimiento con otros frentes deberá mantenerse alineado con la declaración doctrinaria y el programa de gobierno de la fuerza. La conducción quedó habilitada para realizar adecuaciones técnicas si surgieran objeciones al nombre en el fuero electoral.