El partido político conducido por el diputado provincial José Luis Ramón formalizó su cambio de identidad y pasó a llamarse Emprende Mendoza. De este modo, la estructura consolida su personería formal y quedó habilitado para abrir negociaciones con diversos sectores con vistas las Elecciones 2027.
José Luis Ramón cambió el nombre de su partido de cara a las elecciones 2027
La fuerza que lidera el legislador dejó de llamarse Protectora, como la ONG, y adoptó la denominación Emprende Mendoza y fijó nueva sede en Ciudad
La resolución se aprobó durante un encuentro partidario con la meta de zanjar la disputa legal por homonimia con la ONG homónima, de la cual también fue parte, y habilitar futuras negociaciones políticas en Mendoza.
La Justicia Electoral le dio el reconocimiento de "partido de distrito” y lo publicó este jueves en el Boletín Oficial de la Nación.
El origen del cambio hacia Emprende Mendoza
La decisión institucional se formalizó en un encuentro desarrollado en la sede partidaria de calle Perú 1192, en Ciudad. En ese ámbito, los asambleístas dieron tratamiento formal al expediente que tramita ante la Justicia Federal con competencia electoral en el distrito local.
El titular de la fuerza, José Luis Ramón, fundamentó la necesidad de cerrar una etapa que comenzó hace 2 años. Según expuso durante el debate, la denominación original generaba confusiones constantes con la asociación civil de defensa del consumidor, una entidad totalmente ajena a la estructura política.
Durante el cónclave, la afiliada Lucía Ramos mocionó el nombre adoptado y argumentó que sintetiza nociones de iniciativa, actividad y desarrollo territorial. La moción cosechó el respaldo unánime de los presentes, lo que habilitó el inicio inmediato de las gestiones ante los tribunales electorales.
El apoderado legal del espacio, Mauricio Guzmán, detalló los alcances de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 23.298. El letrado aclaró ante los concurrentes que la modificación de la denominación no interrumpe la personería jurídica ni altera los padrones de afiliación vigentes.
Nueva identidad visual y lema de Emprende Mendoza
En la misma asamblea quedó registrado el isologotipo oficial y la leyenda partidaria: "Estar Mejor". Los dirigentes señalaron que la propuesta estética busca transmitir una clara vocación de diálogo y cercanía directa con la ciudadanía mendocina.
Las autoridades del partido notificaron una mudanza en su domicilio legal y operativo. Las oficinas centrales quedaron fijadas formalmente en calle Chile 776.
El armado electoral y las alianzas de Emprende Mendoza
El cónclave resolvió además ordenar el tablero político de cara a las elecciones 2027. Los afiliados aprobaron por unanimidad facultar a la mesa de conducción a rubricar acuerdos programáticos y acuerdos electorales con diversas fuerzas políticas del medio local y nacional.
La autorización faculta a Ramón y a dos apoderados partidarios a sellar pactos transitorios para categorías provinciales, legislativas y comunales. La intención central de la conducción radica en sortear la rigidez de los plazos procesales cuando se aproxime el cronograma electoral.
Desde la agrupación remarcaron que cualquier entendimiento con otros frentes deberá mantenerse alineado con la declaración doctrinaria y el programa de gobierno de la fuerza. La conducción quedó habilitada para realizar adecuaciones técnicas si surgieran objeciones al nombre en el fuero electoral.
En pocas palabras
- Emprende Mendoza: el partido de José Luis Ramón cambió su nombre para evitar confusiones legales con una ONG homónima.
- Reconocimiento oficial: la Justicia Electoral otorgó al partido la personería de “distrito” y se publicó en el Boletín Oficial.
- Objetivo electoral: la fuerza política se prepara para el armado de alianzas de cara a las elecciones de 2027.