El PJ mendocino arregló una lista única para conducir sin Flor Destéfanis ni la Cámpora

Por último, en Guaymallén, el ex intendente Alejandro Abraham presentó su propia lista.

Cómo quedó conformada la conducción del PJ

Stevanato y Félix, dos de los tres dirigentes cuyos espacios quedaron como mayoría en el lista de conducción. El otro sector es el de Carlos Ciurca.

La continuidad de Emir Félix responde al respaldo de los intendentes peronistas y de los sectores tradicionales del partido, que acordaron una lista de consenso para evitar una elección interna por la conducción provincial.

Además de la presidencia y las 2 vicepresidencias, el Consejo Provincial tendrá 4 secretarías principales. Emir Andraos estará al frente de Derechos Humanos; Fernando Ubieta, de Formación Política; Liliana Paponet, de Finanzas, y Adriana Cano, de Afiliaciones.

La Secretaría Masculina estará integrada por Celso Jaque, Omar Félix, Edgardo González y Mauricio Sat. En la Secretaría Femenina participarán Silvia Vargas, Luz Llorens, Ana Sevilla y Paola Calle.

Por su parte, la Secretaría Gremial estará conformada por Martín Caín, Juan Cruz Loyola, Marite Viedma y Paola Callejón. La Secretaría de la Tercera Edad tendrá como integrantes a Silvia Cardozo, Juan Álvarez, Marta Fourrier y Antonio Modrijan.

Por qué Destéfanis y el kicillofismo no integrarán la conducción de partido

Flor Destéfanis, la intendenta de Santa Rosa, ya comenzó a militar como precandidata a gobernadora por el movimiento Derecho al Futuro, de Axel Kicillof.

La intendenta de Santa Rosa quedó, según allegados a este sector, deliberadamente afuera de la nómina que conducirá el PJ.

El motivo, según explicaron allegados, es que la gente de Destéfanis cree que el partido necesita una representación más amplia.

Agregaron, además que Destéfanis seguirá estando dentro del peronismo para afrontar el periodo electoral que se acerca, pero que no hablará de cierre de listas, porque está enfocada en su departamento y en la militancia.

La Cámpora no presentó lista provincial, pero acordó en departamentos

Por otra parte, la ausencia de una nómina de La Cámpora para disputar la conducción provincial no implica que el sector haya quedado al margen de todos los acuerdos partidarios. Fuentes del PJ aclararon que se alcanzaron entendimientos en algunos departamentos, entre ellos Las Heras y Capital.

De esta manera, el cierre de listas dejó una conducción provincial de consenso parcial, sostenida principalmente por los sectores con mayor peso territorial.

Sin embargo, una de las jefas comunales peronistas que ya se lanzó como precandidata a gobernadora, no está representada en esa nómina.

Guaymallén, la excepción a la lista única

El escenario es diferente en Guaymallén, donde competirán dos listas. Una está vinculada a la conducción provincial del PJ y la otra reúne al exintendente Alejandro Abraham, dirigentes gremiales y referentes de organizaciones territoriales y sociales.

Guaymallén fue el único departamento en el que otro espacio se animó a presentar una nómina alternativa a la oficial.