El PJ mendocino armó una lista única para dirigir el partido de cara al 2027, pero con una "unidad parcial". Esto porque incluyeron al espacio de Emir y Omar Félix -de hecho Emir seguirá como presidente del partido- al del dirigente Carlos Ciurca y al líder de su propio sector, el intendente de Maipú, Matías Stevanato, y a la mayoría de los intendentes.
El PJ mendocino arregló una lista única para conducir sin Flor Destéfanis ni la Cámpora
Emir Félix seguirá dos años más al frente del PJ, con respaldo de los intendentes. Los motivos que dio el kicillofismo para no participar en la conducción
Sin embargo, quien no se sumó fue la gente de la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, que hoy integran el espacio de Axel Kicillof.
La Cámpora tampoco estará representada, solo en Las Heras y en Ciudad arreglaron lugares.
Por último, en Guaymallén, el ex intendente Alejandro Abraham presentó su propia lista.
Cómo quedó conformada la conducción del PJ
La continuidad de Emir Félix responde al respaldo de los intendentes peronistas y de los sectores tradicionales del partido, que acordaron una lista de consenso para evitar una elección interna por la conducción provincial.
Además de la presidencia y las 2 vicepresidencias, el Consejo Provincial tendrá 4 secretarías principales. Emir Andraos estará al frente de Derechos Humanos; Fernando Ubieta, de Formación Política; Liliana Paponet, de Finanzas, y Adriana Cano, de Afiliaciones.
La Secretaría Masculina estará integrada por Celso Jaque, Omar Félix, Edgardo González y Mauricio Sat. En la Secretaría Femenina participarán Silvia Vargas, Luz Llorens, Ana Sevilla y Paola Calle.
Por su parte, la Secretaría Gremial estará conformada por Martín Caín, Juan Cruz Loyola, Marite Viedma y Paola Callejón. La Secretaría de la Tercera Edad tendrá como integrantes a Silvia Cardozo, Juan Álvarez, Marta Fourrier y Antonio Modrijan.
Por qué Destéfanis y el kicillofismo no integrarán la conducción de partido
La intendenta de Santa Rosa quedó, según allegados a este sector, deliberadamente afuera de la nómina que conducirá el PJ.
El motivo, según explicaron allegados, es que la gente de Destéfanis cree que el partido necesita una representación más amplia.
Agregaron, además que Destéfanis seguirá estando dentro del peronismo para afrontar el periodo electoral que se acerca, pero que no hablará de cierre de listas, porque está enfocada en su departamento y en la militancia.
La Cámpora no presentó lista provincial, pero acordó en departamentos
Por otra parte, la ausencia de una nómina de La Cámpora para disputar la conducción provincial no implica que el sector haya quedado al margen de todos los acuerdos partidarios. Fuentes del PJ aclararon que se alcanzaron entendimientos en algunos departamentos, entre ellos Las Heras y Capital.
De esta manera, el cierre de listas dejó una conducción provincial de consenso parcial, sostenida principalmente por los sectores con mayor peso territorial.
Sin embargo, una de las jefas comunales peronistas que ya se lanzó como precandidata a gobernadora, no está representada en esa nómina.
Guaymallén, la excepción a la lista única
El escenario es diferente en Guaymallén, donde competirán dos listas. Una está vinculada a la conducción provincial del PJ y la otra reúne al exintendente Alejandro Abraham, dirigentes gremiales y referentes de organizaciones territoriales y sociales.
Guaymallén fue el único departamento en el que otro espacio se animó a presentar una nómina alternativa a la oficial.
En pocas palabras
- PJ mendocino: Félix continuará dos años más al frente del partido, con el apoyo de los intendentes.
- Unidad parcial: se acordó una lista única, pero sin la participación del espacio de Axel Kicillof ni La Cámpora en la conducción principal.
- Excepción en Guaymallén: el departamento presentará dos listas en competencia, una vinculada a la conducción provincial y otra encabezada por Alejandro Abraham.