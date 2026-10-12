Flor Destéfanis comenzó a recorrer la provincia como precandidata a gobernadora por el sector de Kicillof

La agenda incluye reuniones con referentes del peronismo, pero también actividades por fuera de la política partidaria. En una segunda etapa, los encuentros apuntan a sumar voces del entramado productivo, empresarial y comercial de cada zona.

Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof Foto: redes sociales

La consigna es escuchar antes de proponer. En esa lógica, Destéfanis busca conocer de primera mano los problemas y las demandas de los mendocinos, además de empezar a delinear una propuesta propia para la provincia.

El movimiento también tiene una lectura interna. En un PJ que todavía debe ordenar sus nombres, alianzas y liderazgos rumbo a 2027, la intendenta se adelanta con una recorrida que instala sus aspiraciones y le permite ganar presencia territorial.

Kicillof busca consolidar su armado en Mendoza

Martín Aveiro es uno de los principales referentes del espacio de Axel Kicillof en Mendoza.

La movida de Destéfanis se inscribe en el crecimiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que conduce Kicillof y con el que el gobernador bonaerense busca construir una alternativa nacional frente al gobierno de Javier Milei.

En Mendoza, uno de sus principales referentes es el diputado nacional Martín Aveiro, ex intendente de Tunuyán e integrante del bloque de Unión por la Patria. Este lunes, la agencia Noticias Argentinas informó sobre la estrategia de Kicillof para ampliar su armado federal y mencionó a Aveiro entre los dirigentes alineados con el MDF.

El espacio busca fortalecer los vínculos territoriales con dirigentes, organizaciones y sectores sociales de distintas provincias. En Mendoza, esa construcción se desarrolla en paralelo a las tensiones y negociaciones del peronismo local, donde la definición de candidaturas para 2027 todavía está abierta.

En ese escenario, Destéfanis ya puso en marcha su recorrido provincial. Antes de que el PJ resuelva quién competirá por la Gobernación, la intendenta apuesta a instalar su nombre, ampliar sus contactos y construir una propuesta desde el territorio.