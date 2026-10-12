Mientras el peronismo mendocino aún no se puede poner de acuerdo en cómo encarará el próximo año electoral, la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, comenzó a recorrer Mendoza como precandidata a gobernadora por el sector de Axel Kicillof.
Flor Destéfanis comenzó a recorrer la provincia como precandidata a gobernadora por el sector de Kicillof
La intendenta de Santa Rosa arrancó por General Alvear y busca escuchar a dirigentes y sectores productivos antes de elaborar propuestas
La primera parada fue General Alvear, en el sur provincial. La idea es llegar a todos los departamentos, reunirse primero con dirigentes peronistas y después ampliar los encuentros a representantes de los sectores productivos, empresariales y comerciales. La apuesta es escuchar las demandas de cada región antes de elaborar propuestas.
Destéfanis ya arrancó la carrera de cara a 2027
El recorrido comenzó en General Alvear y continuará por un departamento del Valle de Uco, para después avanzar hacia el Gran Mendoza. La hoja de ruta contempla los distintos oasis productivos de la provincia, con la intención de construir un diagnóstico que vaya más allá de las discusiones partidarias.
La agenda incluye reuniones con referentes del peronismo, pero también actividades por fuera de la política partidaria. En una segunda etapa, los encuentros apuntan a sumar voces del entramado productivo, empresarial y comercial de cada zona.
La consigna es escuchar antes de proponer. En esa lógica, Destéfanis busca conocer de primera mano los problemas y las demandas de los mendocinos, además de empezar a delinear una propuesta propia para la provincia.
El movimiento también tiene una lectura interna. En un PJ que todavía debe ordenar sus nombres, alianzas y liderazgos rumbo a 2027, la intendenta se adelanta con una recorrida que instala sus aspiraciones y le permite ganar presencia territorial.
Kicillof busca consolidar su armado en Mendoza
La movida de Destéfanis se inscribe en el crecimiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que conduce Kicillof y con el que el gobernador bonaerense busca construir una alternativa nacional frente al gobierno de Javier Milei.
En Mendoza, uno de sus principales referentes es el diputado nacional Martín Aveiro, ex intendente de Tunuyán e integrante del bloque de Unión por la Patria. Este lunes, la agencia Noticias Argentinas informó sobre la estrategia de Kicillof para ampliar su armado federal y mencionó a Aveiro entre los dirigentes alineados con el MDF.
El espacio busca fortalecer los vínculos territoriales con dirigentes, organizaciones y sectores sociales de distintas provincias. En Mendoza, esa construcción se desarrolla en paralelo a las tensiones y negociaciones del peronismo local, donde la definición de candidaturas para 2027 todavía está abierta.
En ese escenario, Destéfanis ya puso en marcha su recorrido provincial. Antes de que el PJ resuelva quién competirá por la Gobernación, la intendenta apuesta a instalar su nombre, ampliar sus contactos y construir una propuesta desde el territorio.
En pocas palabras
- Flor Destéfanis: La precandidata a gobernadora por el sector de Kicillof inició recorridas por la provincia.
- Objetivo estratégico: busca escuchar a dirigentes y sectores productivos antes de elaborar propuestas para 2027.
- Impulso político: La iniciativa fortalece al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Mendoza.