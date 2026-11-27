San Rafael, General Alvear y el Gobierno de Mendoza firmaron este viernes un convenio para sostener la lucha antigranizo con aviones en el sur provincial durante la temporada 2026-2027. El acuerdo contempla la donación de 3 aeronaves, el sistema de radarización y financiamiento compartido, con la intención de reactivar los vuelos cuanto antes.
Lucha antigranizo: Félix y Molero negociaron con la Provincia y consiguieron que les donen 3 aviones
San Rafael y General Alvear pidieron la continuidad de la lucha antigranizo. Los aviones que donó la Provincia. Cuándo podría activarse el sistema
El encuentro se realizó a las 13 en el Hotel Tower de San Rafael, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 774. Participaron los ministros de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, junto con los intendentes Omar Félix, de San Rafael (PJ), y Alejandro Molero, de General Alvear (UCR).
“La idea es firmar este convenio y que el lunes ya esté activa la lucha antigranizo con aviones aquí en el sur”, expresó Mema durante la presentación.
Cómo se repartirán los aviones de la lucha antigranizo
La Provincia pondrá a disposición 3 aviones, que inicialmente se utilizarán mediante un comodato gratuito, es decir, un préstamo de uso sin costo, hasta que se formalice la donación a los municipios.
Mema explicó cómo se distribuirán las aeronaves: “Primero elegirá un avión San Rafael, luego elegirá uno Alvear y el tercero quedará para San Rafael”. Así, el municipio de Félix recibirá 2 aviones y el de Molero, 1.
Según precisó el ministro, esa distribución responde a que el 70% de la prestación de la lucha antigranizo corresponde a San Rafael y el 30% a Alvear. Con ese criterio también se dividieron las cargas entre las comunas.
Además, durante el encuentro se informó que ambos municipios ya tienen lista la pirotecnia que se utiliza en los operativos.
La cantidad de aeronaves había sido uno de los puntos de discusión. En septiembre, Félix había reclamado 3 aviones y un aporte provincial para afrontar los gastos, mientras que Vargas Arizu había ratificado una oferta de 2 aeronaves. El convenio anunciado este viernes incorpora el tercer avión, aunque ese va para los alvearenses.
Aportes municipales y fondos del Seguro Agrícola para la campaña 2026-2027
El financiamiento combinará aportes de los municipios y una parte de los recursos destinados al Seguro Agrícola dentro del Fondo Compensador Agrícola. Según explicó Mema, el Ministerio de Producción decidió que parte de esos fondos se destine al sistema de mitigación aérea.
El ministro señaló que los intendentes habían solicitado la continuidad de la lucha antigranizo con el respaldo de entidades intermedias y cámaras de comercio de sus departamentos. Recordó, además, que el año pasado la Provincia había puesto aviones a disposición para prestar el servicio y que ahora se avanzará hacia su donación.
Las tratativas se aceleraron en los últimos 40 o 45 días, de cara a la temporada de verano. El martes, Diario UNO había anticipado las negociaciones de Mema con Félix y Molero por un esquema de financiamiento compartido.
Al momento del encuentro, el convenio ya contaba con el aval del concejo deliberante de General Alvear. En San Rafael, la ratificación estaba siendo sometida a votación este viernes.
Molero destacó el diálogo con Félix para sostener la lucha antigranizo
El intendente de General Alvear valoró que se hubiera retomado el diálogo con su par de San Rafael para avanzar con la continuidad del sistema.
“Eso nos hace bien a los pueblos. Nos ayuda en momentos complejos como los que vive el país. Nos exige y nos permite seguir avanzando en el sur de la provincia”, analizó Molero.
También agradeció la intervención del ministro de Gobierno: “También agradezco la deferencia que ha tenido Natalio en retomar el diálogo y abocarse para encontrar los acuerdos necesarios”.
El jefe comunal añadió un detalle personal sobre la presencia de Mema en San Rafael: “Está a 24 horas de su boda, un momento especial, y no es sencillo haberse desplazado 300 kilómetros para venir hoy aquí”.
En pocas palabras
- Acuerdo estratégico: San Rafael, General Alvear y la Provincia firmaron el convenio para dar continuidad a la lucha antigranizo en el sur.
- Operatividad aérea: la Provincia donará tres aviones.
- Implementación inmediata: con fondos del Seguro Agrícola y pirotecnia lista, el sistema operativo comenzará a funcionar este lunes en territorio sureño, según prevé Natalio Mema.