Cómo se repartirán los aviones de la lucha antigranizo

La Provincia pondrá a disposición 3 aviones, que inicialmente se utilizarán mediante un comodato gratuito, es decir, un préstamo de uso sin costo, hasta que se formalice la donación a los municipios.

Mema explicó cómo se distribuirán las aeronaves: “Primero elegirá un avión San Rafael, luego elegirá uno Alvear y el tercero quedará para San Rafael”. Así, el municipio de Félix recibirá 2 aviones y el de Molero, 1.

Según precisó el ministro, esa distribución responde a que el 70% de la prestación de la lucha antigranizo corresponde a San Rafael y el 30% a Alvear. Con ese criterio también se dividieron las cargas entre las comunas.

Además, durante el encuentro se informó que ambos municipios ya tienen lista la pirotecnia que se utiliza en los operativos.

La cantidad de aeronaves había sido uno de los puntos de discusión. En septiembre, Félix había reclamado 3 aviones y un aporte provincial para afrontar los gastos, mientras que Vargas Arizu había ratificado una oferta de 2 aeronaves. El convenio anunciado este viernes incorpora el tercer avión, aunque ese va para los alvearenses.

Aportes municipales y fondos del Seguro Agrícola para la campaña 2026-2027

El financiamiento combinará aportes de los municipios y una parte de los recursos destinados al Seguro Agrícola dentro del Fondo Compensador Agrícola. Según explicó Mema, el Ministerio de Producción decidió que parte de esos fondos se destine al sistema de mitigación aérea.

El ministro señaló que los intendentes habían solicitado la continuidad de la lucha antigranizo con el respaldo de entidades intermedias y cámaras de comercio de sus departamentos. Recordó, además, que el año pasado la Provincia había puesto aviones a disposición para prestar el servicio y que ahora se avanzará hacia su donación.

Las tratativas se aceleraron en los últimos 40 o 45 días, de cara a la temporada de verano. El martes, Diario UNO había anticipado las negociaciones de Mema con Félix y Molero por un esquema de financiamiento compartido.

Al momento del encuentro, el convenio ya contaba con el aval del concejo deliberante de General Alvear. En San Rafael, la ratificación estaba siendo sometida a votación este viernes.

Molero destacó el diálogo con Félix para sostener la lucha antigranizo

El intendente de General Alvear valoró que se hubiera retomado el diálogo con su par de San Rafael para avanzar con la continuidad del sistema.

“Eso nos hace bien a los pueblos. Nos ayuda en momentos complejos como los que vive el país. Nos exige y nos permite seguir avanzando en el sur de la provincia”, analizó Molero.

También agradeció la intervención del ministro de Gobierno: “También agradezco la deferencia que ha tenido Natalio en retomar el diálogo y abocarse para encontrar los acuerdos necesarios”.

El jefe comunal añadió un detalle personal sobre la presencia de Mema en San Rafael: “Está a 24 horas de su boda, un momento especial, y no es sencillo haberse desplazado 300 kilómetros para venir hoy aquí”.