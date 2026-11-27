La Ciudad de Mendoza obtuvo el primer lugar a nivel nacional como el municipio con menor presión tributaria sobre la actividad económica, de acuerdo con un relevamiento realizado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) sobre 30 ciudades del país.
La Ciudad de Mendoza lidera el ranking nacional de menor presión tributaria sobre las ventas
Un informe de IDESA sobre 30 municipios del país ubicó a la capital mendocina en el primer puesto, con una incidencia del 0,12% frente al 1,44% promedio
El dato fue dado a conocer por el intendente Ulpiano Suarez a través de sus redes sociales -más precisamente X- donde remarcó que la carga local representa apenas un 0,12% sobre las ventas, frente a un promedio general del 1,44% en las jurisdicciones analizadas, es decir, 12 veces menos.
Alivio fiscal y orden en las cuentas públicas
Al compartir los resultados del estudio, el jefe comunal señaló que el posicionamiento no es producto de la casualidad, sino de una política sostenida desde el inicio de su gestión orientada a reducir tasas, simplificar trámites y quitar trabas administrativas a quienes buscan emprender, invertir y generar empleo en la capital.
Asimismo, Suarez subrayó que el esquema de baja presión impositiva se alcanzó administrando con responsabilidad los recursos aportados por los vecinos, sin resignar la prestación de servicios esenciales ni la ejecución de obra pública en el departamento.
El rol del sector privado en la agenda municipal
En su mensaje, el intendente volvió a poner el foco en la articulación entre el Estado local y la iniciativa privada como eje del desarrollo económico. "El sector privado es el motor del crecimiento, y desde el municipio tenemos que acompañarlo", expresó el mandatario, al tiempo que aseguró que el informe de IDESA ratifica el rumbo económico de la comuna y anticipó que profundizarán esa misma línea de gestión.
En pocas palabras
- Mendoza, líder fiscal: la Ciudad de Mendoza encabeza el ranking nacional con la menor presión tributaria sobre las ventas (0,12%).
- Gestión responsable: el intendente Ulpiano Suarez destaca la baja carga impositiva como resultado de políticas de reducción de tasas y orden fiscal.
- Articulación público-privada: se prioriza el acompañamiento al sector privado como motor de crecimiento económico en la comuna.