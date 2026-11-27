El dato fue dado a conocer por el intendente Ulpiano Suarez a través de sus redes sociales -más precisamente X- donde remarcó que la carga local representa apenas un 0,12% sobre las ventas, frente a un promedio general del 1,44% en las jurisdicciones analizadas, es decir, 12 veces menos.

Ulpiano Suarez destacó la política de tasas del municipio para el sector privado.

Alivio fiscal y orden en las cuentas públicas

Al compartir los resultados del estudio, el jefe comunal señaló que el posicionamiento no es producto de la casualidad, sino de una política sostenida desde el inicio de su gestión orientada a reducir tasas, simplificar trámites y quitar trabas administrativas a quienes buscan emprender, invertir y generar empleo en la capital.