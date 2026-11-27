La oposición rechazó la propuesta oficialista para las universidades con 130 votos negativos frente a 121 afirmativos, lo que llevó a la votación del dictamen de minoría, que ascendía a $11 billones y fue aprobado con 138 votos a favor. "Esto rompe con el equilibrio fiscal", advirtió la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, ante la derrota parcial.

Impacto de la ley en áreas clave del Estado

El capítulo 4, que desfinanciaba organismos de Ciencia y Tecnología como el INTI, el INTA y el SENASA, también cayó por efecto dominó. En contraste, se incorporaron fondos para la reparación de puentes internacionales, subsidios al transporte del interior y la aplicación de la Ley de Bosques.

El Presupuesto 2027 consolida un estricto sendero de austeridad fiscal, con caídas reales proyectadas en Vivienda y Urbanismo (-21,7%), Agua y Alcantarillado (-12,9%), subsidios a la energía (-25,2%) y transporte (-16,2%). La función Defensa, sin embargo, experimentará la mayor expansión con un incremento real del 31,5%.

Durante el debate, diversos diputados expresaron sus posturas. Bertie Benegas Lynch defendió la iniciativa como "plan de gobierno votado por la gente", mientras que Germán Martínez criticó al oficialismo por "no escuchar" a sectores clave. Nicolás Massot señaló la caída de la recaudación, y Mercedes Llano reivindicó la "austeridad republicana" con un recorte estatal del 9% del PBI.

Las críticas también apuntaron al endeudamiento externo que condiciona el diseño fiscal, como señaló María Graciela de la Rosa. Juan Grabois calificó a Javier Milei como "el payaso Plim Plim" y a Luis Caputo de "garca fracasado". Blanca Osuna y Santiago Cafiero alertaron sobre el impacto del ajuste en sectores vulnerables y la destrucción del empleo, respectivamente.