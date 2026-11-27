La Cámara de Diputados de la Nación dio luz verde al Presupuesto 2027 en general tras una maratónica sesión de más de 15 horas, marcando una victoria legislativa para el gobierno. Sin embargo, el oficialismo sufrió una derrota parcial al perder la pulseada por el financiamiento universitario, uno de los puntos más álgidos del debate.
Diputados aprobó el Presupuesto 2027 con un fuerte ajuste y debate por fondos universitarios
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el Presupuesto 2027, aunque el oficialismo sufrió una derrota en la votación sobre los fondos para universidades
El proyecto obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, consolidando el camino hacia el ajuste fiscal con recortes en áreas como Ciencia y Tecnología, vivienda y subsidios al transporte y la energía.
Claves del debate sobre el financiamiento universitario
El artículo 11, destinado al financiamiento de las universidades nacionales, fue el epicentro de las negociaciones. Mientras el oficialismo proponía $7,35 billones, la oposición logró imponer su dictamen con $11 billones, reflejando el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La oposición rechazó la propuesta oficialista para las universidades con 130 votos negativos frente a 121 afirmativos, lo que llevó a la votación del dictamen de minoría, que ascendía a $11 billones y fue aprobado con 138 votos a favor. "Esto rompe con el equilibrio fiscal", advirtió la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, ante la derrota parcial.
Impacto de la ley en áreas clave del Estado
El capítulo 4, que desfinanciaba organismos de Ciencia y Tecnología como el INTI, el INTA y el SENASA, también cayó por efecto dominó. En contraste, se incorporaron fondos para la reparación de puentes internacionales, subsidios al transporte del interior y la aplicación de la Ley de Bosques.
El Presupuesto 2027 consolida un estricto sendero de austeridad fiscal, con caídas reales proyectadas en Vivienda y Urbanismo (-21,7%), Agua y Alcantarillado (-12,9%), subsidios a la energía (-25,2%) y transporte (-16,2%). La función Defensa, sin embargo, experimentará la mayor expansión con un incremento real del 31,5%.
Durante el debate, diversos diputados expresaron sus posturas. Bertie Benegas Lynch defendió la iniciativa como "plan de gobierno votado por la gente", mientras que Germán Martínez criticó al oficialismo por "no escuchar" a sectores clave. Nicolás Massot señaló la caída de la recaudación, y Mercedes Llano reivindicó la "austeridad republicana" con un recorte estatal del 9% del PBI.
Las críticas también apuntaron al endeudamiento externo que condiciona el diseño fiscal, como señaló María Graciela de la Rosa. Juan Grabois calificó a Javier Milei como "el payaso Plim Plim" y a Luis Caputo de "garca fracasado". Blanca Osuna y Santiago Cafiero alertaron sobre el impacto del ajuste en sectores vulnerables y la destrucción del empleo, respectivamente.
En pocas palabras
- Presupuesto 2027: aprobado en Diputados con 137 votos a favor y 111 en contra.
- Financiamiento Universitario: se impuso un dictamen de $11 billones frente a la propuesta oficialista.
- Ajuste Fiscal: el presupuesto contempla recortes en áreas como Ciencia y Tecnología, vivienda y subsidios.