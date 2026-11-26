“El rojo es el dato oficial (correcto excepto en CFK II donde manipularon los datos). El verde asume una tasa de participación constante”, explicó el funcionario, sugiriendo que la baja del desempleo en los últimos años estuvo acompañada por una menor participación en la fuerza laboral.

FALTA DE EMPLEO: OTRO RELATO QUE SE CAE

Los kukas son estafadores que ante su incapacidad para gobernar, construyen grandes relatos con una prensa adicta a sus mentiras socialistas.

Si la PEA hubiera estado constante, hoy, la tasa de desempleo estaría por debajo del 5%.

VLLC! https://t.co/GwL81XMkmj — Javier Milei (@JMilei) November 26, 2026

Visita exprés a Asunción y encuentro con Pedro Alliana

Tras el cruce en redes, Milei viajó este jueves a Paraguay para encabezar una visita de pocas horas orientada a consolidar el vínculo bilateral. En el Palacio de López, fue recibido por el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, en lo que marcó la primera reunión cara a cara entre ambos desde que Alliana asumió la jefatura de Estado tras el juicio político y la destitución de Santiago Peña en medio del escándalo por la intervención de Ueno Bank.

La recepción incluyó honores militares, la entonación de los himnos nacionales y el saludo entre las delegaciones. Luego, ambos mandatarios mantuvieron una reunión privada seguida de un encuentro ampliado con sus equipos de trabajo.

Javier Milei con el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana. Foto: Noticias Argentinas

Entre los ejes centrales de la agenda bilateral figuraron:

El funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná .

. La cooperación energética .

. La seguridad fronteriza .

. La coordinación contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

Tras las conversaciones, los cancilleres Pablo Quirno (por Argentina) y Rubén Ramírez (por Paraguay) brindaron una declaración ante la prensa. Por la tarde, en tanto, Milei tenía previsto reunirse con referentes del sector empresarial en el Salón Libertad del Palacio de López, donde daría un discurso.

La comitiva argentina -integrada únicamente por Milei y Quirno- tiene previsto regresar a Buenos Aires este viernes 27, con partida programada desde Asunción a las 9. La visita forma parte del acercamiento estratégico en el Mercosur, bloque que volverá a reunir a los países socios el próximo 4 de diciembre en Montevideo, Uruguay.