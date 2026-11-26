El poroteo para suspender las PASO y la postura mendocina

La bancada de La Libertad Avanza, presidida por Patricia Bullrich, cuenta con 21 senadores propios y necesita alcanzar la mayoría absoluta de 37 adhesiones. Según las proyecciones previas al recinto, el oficialismo podría trepar hasta los 40 votos si logra consolidar el apoyo de los espacios aliados y provinciales.

Patricia Bullrich encabeza la bancada de La Libertad Avanza, que parte de 21 senadores propios y negocia voto a voto para frenar las primarias.

El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), integrado por 10 legisladores entre ellos los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, acompañaría en su totalidad la iniciativa junto con los tres representantes del PRO y la chubutense Edith Terenzi. A ese pelotón se sumarían Carlos "Camau" Espínola, Alejandra Vigo, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

En la vereda opuesta, el rechazo está encabezado por los 22 senadores del bloque Justicialista que conduce José Mayans, junto al Frente Cívico de Santiago del Estero, el monobloque Justicia Federal Social y la tucumana Beatriz Ávila. En tanto, mantienen en reserva su voto la salteña Flavia Royón, los misioneros Carlos Arce y Sonia Decut, y la jujeña Carolina Moisés.

Ley de Ludopatía: prohibición de publicidad y penas de cárcel

El otro eje central de la jornada cuenta con consenso transversal para recibir sanción definitiva, tras haber obtenido media sanción en Diputados en 2024. La normativa busca frenar la adicción a las apuestas en línea y proteger a los menores de edad mediante fuertes restricciones comerciales y penales:

Veda publicitaria: prohíbe la promoción y el patrocinio de juegos de azar y apuestas virtuales en redes sociales, internet, radio, televisión, medios gráficos, espectáculos, cartelería pública e indumentaria deportiva. Solo se permitirá publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos, casas de apuestas y agencias de lotería.

prohíbe la promoción y el patrocinio de juegos de azar y apuestas virtuales en redes sociales, internet, radio, televisión, medios gráficos, espectáculos, cartelería pública e indumentaria deportiva. Solo se permitirá publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos, casas de apuestas y agencias de lotería. Control de acceso y operadores: establece filtros para impedir el ingreso de menores a plataformas virtuales y prohíbe operar sitios de apuestas a deudores del Estado, deudores alimentarios, condenados por juego clandestino y familiares de autoridades de aplicación.

establece filtros para impedir el ingreso de menores a plataformas virtuales y prohíbe operar sitios de apuestas a deudores del Estado, deudores alimentarios, condenados por juego clandestino y familiares de autoridades de aplicación. Sanciones penales y bloqueos: fija penas de 3 a 8 años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de apuestas sin autorización. En paralelo, el oficialismo impulsa un proyecto complementario para facultar al ENACOM a clausurar sitios ilegales.

Con apoyo radical y de bloques provinciales, el oficialismo busca reunir los 37 votos necesarios para aprobar la reforma electoral en el recinto.

El resto del temario legislativo

Más allá de la reforma electoral y la regulación del juego, la agenda parlamentaria de este jueves incluye el tratamiento de pliegos para el ascenso de diplomáticos en la Cancillería y la designación de jueces, fiscales y defensores.

Asimismo, los senadores debatirán proyectos vinculados con la declaración de emergencia para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), la reducción del IVA a la fécula de mandioca y la prórroga por 6 meses del Estatuto del Periodista.