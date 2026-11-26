Con el respaldo abrochado entre el oficialismo y el peronismo para convertir en ley el proyecto contra la ludopatía, el Senado de la Nación avanza en una sesión clave en la que La Libertad Avanza intentará reunir los 37 votos necesarios para aprobar la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones de 2027.
Hay quorum en el Senado para avanzar en la suspensión de las PASO y la Ley de Ludopatía
El oficialismo y el peronismo acordaron sancionar la Ley de Ludopatía contra la adicción en jóvenes, mientras negocian voto a voto el freno a las PASO
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De acuerdo con fuentes parlamentarias citadas por la Noticias Argentinas, el oficialismo negoció una versión acotada de la reforma electoral con distintos bloques dialoguistas. Además de frenar las primarias, el texto incorpora la implementación de Ficha Limpia que impide ser candidatos a dirigentes con condena en segunda instancia por delitos dolosos, suspende la elección de parlamentarios del Mercosur y restituye la mitad de la publicidad electoral vigente.
El poroteo para suspender las PASO y la postura mendocina
La bancada de La Libertad Avanza, presidida por Patricia Bullrich, cuenta con 21 senadores propios y necesita alcanzar la mayoría absoluta de 37 adhesiones. Según las proyecciones previas al recinto, el oficialismo podría trepar hasta los 40 votos si logra consolidar el apoyo de los espacios aliados y provinciales.
El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), integrado por 10 legisladores entre ellos los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, acompañaría en su totalidad la iniciativa junto con los tres representantes del PRO y la chubutense Edith Terenzi. A ese pelotón se sumarían Carlos "Camau" Espínola, Alejandra Vigo, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.
En la vereda opuesta, el rechazo está encabezado por los 22 senadores del bloque Justicialista que conduce José Mayans, junto al Frente Cívico de Santiago del Estero, el monobloque Justicia Federal Social y la tucumana Beatriz Ávila. En tanto, mantienen en reserva su voto la salteña Flavia Royón, los misioneros Carlos Arce y Sonia Decut, y la jujeña Carolina Moisés.
Ley de Ludopatía: prohibición de publicidad y penas de cárcel
El otro eje central de la jornada cuenta con consenso transversal para recibir sanción definitiva, tras haber obtenido media sanción en Diputados en 2024. La normativa busca frenar la adicción a las apuestas en línea y proteger a los menores de edad mediante fuertes restricciones comerciales y penales:
- Veda publicitaria: prohíbe la promoción y el patrocinio de juegos de azar y apuestas virtuales en redes sociales, internet, radio, televisión, medios gráficos, espectáculos, cartelería pública e indumentaria deportiva. Solo se permitirá publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos, casas de apuestas y agencias de lotería.
- Control de acceso y operadores: establece filtros para impedir el ingreso de menores a plataformas virtuales y prohíbe operar sitios de apuestas a deudores del Estado, deudores alimentarios, condenados por juego clandestino y familiares de autoridades de aplicación.
- Sanciones penales y bloqueos: fija penas de 3 a 8 años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de apuestas sin autorización. En paralelo, el oficialismo impulsa un proyecto complementario para facultar al ENACOM a clausurar sitios ilegales.
El resto del temario legislativo
Más allá de la reforma electoral y la regulación del juego, la agenda parlamentaria de este jueves incluye el tratamiento de pliegos para el ascenso de diplomáticos en la Cancillería y la designación de jueces, fiscales y defensores.
Asimismo, los senadores debatirán proyectos vinculados con la declaración de emergencia para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), la reducción del IVA a la fécula de mandioca y la prórroga por 6 meses del Estatuto del Periodista.
En pocas palabras
- Oficialismo y peronismo: acordaron sancionar la Ley de Ludopatía contra la adicción en jóvenes.
- Suspensión de PASO: negocian voto a voto en el Senado el freno a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.
- Ley de Ludopatía: prohíbe publicidad, establece control de acceso y penas de prisión para apuestas online ilegales.