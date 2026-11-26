Y aseguró que aún cuando el valor del dólar pudiera variar "a la larga converge con la inflación. Lo que yo no haría es tomar deuda en dólares de un día para el otro como hizo Paco Pérez, ellos tomaron deuda a 180 días, y a un 100%", comparó.

Para sostener esa estrategia Fayad recordó que en el 2021 Mendoza fue la provincia que mejor reestructuró su deuda "y somos los únicos que hemos logrado colocar deuda en pesos después del 2028, cosa que los mercados no quieren porque puede haber un cambio de signo político", ejemplificó y aludió a cómo inciden los cambios de gestión presidencial en la oferta y toma de deuda.

En paralelo, dejó claro que más allá de la autorización que pudiera darle la Legislatura a la gestión de Cornejo para tomar deuda por esos U$S320 millones, después él y su equipo deberán analizar si están dadas las condiciones para endeudarse: "Si las condiciones no son convenientes no la vamos a tomar", advirtió.

Tomar deuda para reconvertir el sector productivo

El ministro de Cornejo se abocó también a defender la oportunidad de tomar deuda con esos organismos multilaterales para que el sector productivo mendocino pueda reconvertirse, aún cuando el Gobierno decidió meses atrás ponerle fin al Fondo de la Transformación y el Crecimiento que fue una fuente de financiamiento histórica para el agro local.

"El Fondo se cerró porque se quedó sin capital y necesitó que el Estado lo fondeara. Nosotros tenemos claro que no vamos a estar en el lugar del sistema financiero que es el que presta, y por supuesto que sabemos que tenemos que tener como objetivo que el sector productivo tenga financiamiento, pero no prestando. Para hacerlo la Provincia debería tener entre U$S200 a U$S500 millones por año para cumplir con la demanda del sector privado", marcó.

Contó que en un almuerzo con las distintas cámaras del sector productivo, esos empresarios les plantearon que bajaran la carga tributaria de las refinanciaciones que ellos habían tomado con los bancos.

"Lo hicimos, eximimos de sellado a esos créditos y bajamos 2 puntos la alícuota de Ingresos Brutos para la refinanciación y nos quedamos con la alícuota más baja del país", agregó.

Según contó, el segundo planteo fue precisamente el de lograr financiamiento, con mejores plazos y condiciones que nos sirvieran para que ese sector privado productivo pudiera transformarse.

"Nosotros necesitábamos ese norte de hacia dónde quiere ir el sector productivo, porque si vamos a tomar deuda para después prestar ese dinero tenemos que tener la certeza de que esos fondos se van a devolver. Y para eso tenemos que tener la certeza de que vamos a financiar sectores que van a ser rentables, a sectores que le van a vender bienes y servicios a actividades que van a crecer, como la minería y el petróleo", añadió Víctor Fayad.