Por separado, la Sociedad Rural de San Rafael también elevó un comunicado con la firma de su presidente, Marcelo Serrano, para acompañar la gestión del Gobierno ante organismos multilaterales de crédito.

Ambas presentaciones coinciden en la necesidad de contar con herramientas crediticias de largo plazo para sostener la actividad de las pymes y las economías regionales frente a las dificultades actuales del mercado.

Condiciones para el financiamiento del Presupuesto 2027 al sector privado

En la nota conjunta, los referentes empresariales —Martín Calzetta (CEM), Santiago Laugero (FEM), Jorge Mosso (AEM), Edgardo Fabián Ruggeri (Acovi), Marcelo Pieralissi (ACDE) y Juan Viciana (UCIM)— detallaron que los créditos deben orientarse a procesos de modernización tecnológica, reconversión productiva, incorporación de bienes de capital, ampliación de capacidades e integración de cadenas de valor. Para lograr ese objetivo, reclamaron plazos de devolución extensos, períodos de gracia y tasas de interés acordes a la realidad de cada actividad económica.

Asimismo, las cámaras plantearon que el programa debe regirse por un principio de autosostenibilidad financiera. Esto implica que el recupero de los préstamos otorgados a los privados permita afrontar las obligaciones de capital e intereses con los organismos internacionales, evitando que el endeudamiento derive en la creación de nuevos tributos o en el incremento de la presión impositiva vigente.

Mesa técnica para diseñar el financiamiento del Presupuesto 2027

Otro de los ejes centrales del documento empresarial es la propuesta de conformar una mesa de trabajo técnico e institucional una vez aprobada la operación crediticia. Este espacio estaría integrado por representantes del Gobierno, miembros de la Mesa de la Producción y el Empleo y delegados del organismo internacional de financiamiento que participe de la operación.

Cámaras mendocinas respaldan financiamiento de U$S 200 millones para proyectos productivos mediante notas a la Legislatura.

Las entidades aclararon que su intervención en dicha instancia tendrá carácter exclusivamente técnico y ad honorem, sin injerencia en la evaluación individual, selección o adjudicación de los créditos, tareas que deben quedar en manos de las instituciones competentes. El rol de las cámaras se centrará en el diagnóstico sectorial, la identificación de áreas prioritarias y la definición de criterios objetivos y públicos de elegibilidad.

En la misma línea, solicitaron que la ejecución del plan se canalice mediante organismos o vehículos institucionales ya existentes para evitar la creación de nuevas estructuras administrativas. Además, pidieron establecer un cronograma ágil para que el diseño final del programa regrese a la Legislatura y sea aprobado con metas verificables de inversión y generación de empleo.

El reclamo del agro por el financiamiento del Presupuesto 2027

Desde la Zona Sur, la Sociedad Rural de San Rafael respaldó la solicitud de financiamiento para el Plan de Desarrollo Productivo y remarcó el rol del Gobierno en la gestión de la microeconomía provincial. La entidad ruralista subrayó que los productores requieren acompañamiento para atravesar la coyuntura adversa que enfrentan las economías regionales debido a las condiciones macroeconómicas.

En su escrito, Marcelo Serrano solicitó expresamente la participación de las entidades del agro provincial en la distribución de los fondos destinados a la reactivación agrícola. La institución coincidió con las cámaras empresariales en exigir que los recursos obtenidos se apliquen de manera fehaciente a proyectos netamente productivos y no se deriven a otros fines.

Finalmente, la entidad sanrafaelina consideró fundamental que el plan sea debatido y avalado por la Legislatura para reflejar un consenso entre los distintos sectores políticos y garantizar previsibilidad a mediano plazo para los inversores y productores de Mendoza.