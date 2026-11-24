Una mañana tensa. Ese es el clima que reina este martes en la Legislatura, en donde debería destrabarse la discusión por el endeudamiento de $320 millones que incluye el Presupuesto 2027. Los legisladores que le responden a Luis Petri habían cuestionado los $200 millones para el desarrollo productivo, pero al parecer las negociaciones de los alfiles de Alfredo Cornejo del fin de semana podrían dar sus frutos y redundar en un acuerdo.
El Gobierno se encamina a destrabar el tratamiento del Presupuesto 2027
Avanzan con conversaciones con el PJ y el petrismo para que se apruebe el endeudamiento de $320 millones del Presupuesto 2027
"La primera señal vendrá de lo que se vote en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Si de ahí sale el dictamen, entonces el mensaje es que el petrismo acompañará el endeudamiento", filtró una alta fuente de la negociación.
Es claro que todas las miradas estarán puestas en cómo vote Griselda Petri, hermana del diputado nacional Luis Petri, que comanda a los legisladores que le responden políticamente.
Este fin de semana ella se habría reunido con funcionarios del gabinete de Cornejo para plantear sus reparos a ese endeudamiento. En la negociación ella habría planteado que aquel pedido de endeudamiento era ambiguo y propuso que se lo vote 2 veces: primero el endeudamiento en sí para ese desarrollo productivo, y luego para conocer en detalle cómo se usará, quién administrará esos fondos y a quiénes llegará. Y puso un reparo más, planteó que para aprobar ambas etapas se debería tener el aval de los dos tercios de ambas cámaras.
El cornejismo cedió. Aceptó que se pudiera votar 2 veces, pero marcó que para el detalle de cómo se aplicará ese financiamiento sólo se necesita la mayoría simples, es decir la mitad más uno de los diputados y senadores.
Ahora la primera señal de si hay acuerdo o no se verá pasado el mediodía. Es que la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reúne a las 12 y una hora más tarde, debería darse la reunión de Labor Parlamentaria, el trámite previo con la agenda de la sesión del miércoles. Allí ya debería aparecer si hay dictamen o no de aquella comisión.
Una reunión clave con olor a acuerdo
Después de un arduo fin de semana, con negociaciones que se extendieron más de lo previsto, el sector del petrismo de la Legislatura arrancó una reunión a las 10 de este martes.
La comandó, como viene sucediendo, Griselda Petri con la meta de explicarle a sus alfiles cómo será la estrategia en la discusión del endeudamiento del Presupuesto 2027.
En principio, y según deslizaron algunos petristas, podría llegarse a un acuerdo. Lo que todavía no aclaran es si hay otras condiciones que aún no salieron a la luz.
En pocas palabras
- Negociación clave: el cornejismo dialoga con el PJ y el petrismo para el endeudamiento de $320 millones del Presupuesto 2027.
- Comisión de Hacienda: la votación en esta comisión será determinante para conocer si hay acuerdo sobre el financiamiento.
- Postura del petrismo: exigen detalles sobre el uso de fondos y exigen doble votación para el endeudamiento.