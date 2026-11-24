Este fin de semana ella se habría reunido con funcionarios del gabinete de Cornejo para plantear sus reparos a ese endeudamiento. En la negociación ella habría planteado que aquel pedido de endeudamiento era ambiguo y propuso que se lo vote 2 veces: primero el endeudamiento en sí para ese desarrollo productivo, y luego para conocer en detalle cómo se usará, quién administrará esos fondos y a quiénes llegará. Y puso un reparo más, planteó que para aprobar ambas etapas se debería tener el aval de los dos tercios de ambas cámaras.

El cornejismo cedió. Aceptó que se pudiera votar 2 veces, pero marcó que para el detalle de cómo se aplicará ese financiamiento sólo se necesita la mayoría simples, es decir la mitad más uno de los diputados y senadores.

Ahora la primera señal de si hay acuerdo o no se verá pasado el mediodía. Es que la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reúne a las 12 y una hora más tarde, debería darse la reunión de Labor Parlamentaria, el trámite previo con la agenda de la sesión del miércoles. Allí ya debería aparecer si hay dictamen o no de aquella comisión.

Una reunión clave con olor a acuerdo

Después de un arduo fin de semana, con negociaciones que se extendieron más de lo previsto, el sector del petrismo de la Legislatura arrancó una reunión a las 10 de este martes.

La comandó, como viene sucediendo, Griselda Petri con la meta de explicarle a sus alfiles cómo será la estrategia en la discusión del endeudamiento del Presupuesto 2027.

En principio, y según deslizaron algunos petristas, podría llegarse a un acuerdo. Lo que todavía no aclaran es si hay otras condiciones que aún no salieron a la luz.