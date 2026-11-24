Pero advierte: "No me conformo administrando lo que hay. Quiero construir lo que falta. Sé cómo hacerlo y con quién hacerlo. No es momento para improvisar, es tiempo de crecer".

Los que compiten con Natalio Mema

No es simple el panorama que el oficialismo encara para 2027. Por un lado, está la incógnita de lo que pasará con Luis Petri, que plantea su contraste -por ahora desde La Libertad Avanza- y no se quiere bajar porque sabe que mide bien.

Paralelamente, el Ministro de Educación de Mendoza y ex intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, está activo y se perfila en la misma ruta hacia la gobernación.

Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza, tiene buenas cartas también e incluso ha sabido marcar una identidad propia apelando al centro político donde alguna vez se ubicó el radicalismo.

En ese territorio, Mema intenta elaborar su imagen a través de un registro descontracturado, que combina alusiones a la gestión concreta con toques informales que tratan de acercarlo al mendocino menos politizado.

En la vereda de enfrente está el peronismo, que si logra unidad aspira a "pasar por el medio" entre tantos candidatos oficialistas. Los días avanzan y el tablero se va definiendo. El final de la partida es abierto.