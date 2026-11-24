Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, reapareció en las redes para confirmar que sigue en carrera para las elecciones a gobernador de la provincia. En medio de las negociaciones entre Alfredo Cornejo y el gobierno nacional por la estrategia para encarar los comicios de 2027, el funcionario marcó la cancha para ratificar que él se anota como candidato.
Natalio Mema lanzó un nuevo spot y ratificó que quiere ser gobernador de Mendoza
Natalio Mema ratificó sus aspiraciones a la gobernación de Mendoza en medio de las negociaciones del oficialismo por las elecciones de 2027
"Quiero ser el próximo gobernador de Mendoza", dice Mema en el spot que lanzó en las redes, donde además se define como dirigente: "Hay dos formas de hacer política. Decir o hacer. Yo elegí hace rato. Todos estamos hartos de promesas y de charlatanes".
Luego vincula su propuesta con el camino que ha seguido la gestión oficialista, aunque le suma proyección a futuro. "Eliminamos el déficit fiscal, hemos bajado impuestos, hemos invertido como nunca antes en infraestructura productiva de la provincia...", enumera.
Pero advierte: "No me conformo administrando lo que hay. Quiero construir lo que falta. Sé cómo hacerlo y con quién hacerlo. No es momento para improvisar, es tiempo de crecer".
Los que compiten con Natalio Mema
No es simple el panorama que el oficialismo encara para 2027. Por un lado, está la incógnita de lo que pasará con Luis Petri, que plantea su contraste -por ahora desde La Libertad Avanza- y no se quiere bajar porque sabe que mide bien.
Paralelamente, el Ministro de Educación de Mendoza y ex intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, está activo y se perfila en la misma ruta hacia la gobernación.
Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza, tiene buenas cartas también e incluso ha sabido marcar una identidad propia apelando al centro político donde alguna vez se ubicó el radicalismo.
En ese territorio, Mema intenta elaborar su imagen a través de un registro descontracturado, que combina alusiones a la gestión concreta con toques informales que tratan de acercarlo al mendocino menos politizado.
En la vereda de enfrente está el peronismo, que si logra unidad aspira a "pasar por el medio" entre tantos candidatos oficialistas. Los días avanzan y el tablero se va definiendo. El final de la partida es abierto.
En pocas palabras
- Candidatura oficial: Natalio Mema lanzó un spot confirmando su intención de competir por la gobernación de Mendoza en 2027.
- Gestión y propuestas: el ministro basó su mensaje en los logros económicos de su gestión, priorizando resultados sobre promesas políticas.
- Interna política: Mema competirá por la candidatura oficialista frente a figuras como Luis Petri y Tadeo García Zalazar.