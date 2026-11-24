El perfil de las nuevas autoridades del PAMI

La nueva titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), Verónica Gabriela Pérez, cuenta con trayectoria previa dentro de la estructura del ente. Antes de este ascenso, se desempeñó como directora de la Unidad de Gestión Local (UGL) VIII en el partido bonaerense de San Martín, donde encabezó la coordinación territorial.

Además, en la primera semana de septiembre de 2026, Pérez había asumido como coordinadora ejecutiva de la entidad en reemplazo de Juan Cruz Montero. Desde el Ministerio de Salud destacaron que su llegada permitirá dar continuidad a las políticas de transformación institucional y enfocar la administración del PAMI en la simplificación de procesos y el control administrativo.

Internas políticas y tensión en el PAMI

Más allá de las explicaciones formales, la salida de la conducción saliente estuvo atravesada por fuertes tensiones internas dentro del oficialismo. En septiembre pasado, Leguízamo y Zamparolo mantuvieron una reunión con Lugones para manifestar su malestar por la creciente injerencia de dirigentes vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo en decisiones clave del organismo.

Según detallaron medios porteños, el desgaste acumulado durante los últimos meses precipitó la decisión de la Casa Rosada, que también contó con el impulso del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de Rodrigo Lugones, hijo del titular de la cartera sanitaria. De este modo, el sector alineado con Caputo consolidó su influencia directa sobre el manejo del PAMI.

Crisis financiera y reclamos en el PAMI

El recambio institucional ocurre en medio de un delicado escenario presupuestario para la obra social más grande de Argentina. A lo largo de 2026, el organismo acumuló demoras en las transferencias provenientes del Tesoro Nacional, lo que derivó en importantes deudas con clínicas, sanatorios y diversos prestadores de salud.

A este cuadro se sumaron los reclamos de profesionales médicos por honorarios atrasados y aranceles desactualizados, situación que provocó cortes de atención y dificultades para obtener turnos o medicamentos en distintas provincias. Con este panorama, la gestión encabezada por Pérez y Osterberg enfrentará el desafío inmediato de normalizar la cadena de pagos y garantizar las prestaciones sanitarias del PAMI.