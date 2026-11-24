Con el reloj del período ordinario corriendo y la mira puesta en la convocatoria a sesiones extraordinarias, el gobierno nacional reunirá este martes a las 13 a su mesa política en Casa Rosada para terminar de ajustar la estrategia parlamentaria de una semana decisiva en el Congreso.
La mesa política del gobierno nacional fue convocada para definir la estrategia legislativa
La cumbre se realizará este martes desde las 13 en Casa Rosada. La reforma electoral, la ley de ludopatía, Presupuesto 2027 y la reforma del BCRA marcan el pulso
El encuentro estará encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y reunirá a los principales nombres del armado político y de gestión en medio de las negociaciones con bloques aliados para asegurar los votos necesarios.
Lo que trascendió es que formarán parte de la mesa el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el armador nacional, Eduardo Lule Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.
Los ejes de la agenda parlamentaria
El oficialismo busca imprimirle velocidad a un temario denso, que mezcla definiciones políticas, económicas e institucionales en la Cámara Alta:
- Reforma electoral: es uno de los objetivos centrales de la Casa Rosada, que apunta a llevar el debate al recinto del Senado este jueves con la intención de avanzar en la suspensión de las PASO y otras modificaciones del sistema de cara a los comicios presidenciales de 2027.
- Presupuesto 2027 y Carta Orgánica del BCRA: el jueves también asoma como una jornada cargada con la intención oficial de avanzar en el tratamiento de la ley de leyes para el próximo año y de los cambios sobre el Banco Central.
- Ley de ludopatía: el miércoles comenzará a discutirse en comisiones del Senado, antes de que venza el estado parlamentario de la media sanción lograda en Diputados. Aunque desde el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta aspiran a emitir dictamen, fuentes oficiales advirtieron que, si se aprueba el articulado impulsado por la Iglesia, el proyecto podría terminar vetado: "Es como la Ley Seca, no tiene sentido", señalaron.
Negociaciones en el tramo final
La reunión servirá para ordenar prioridades, medir apoyos en los bloques dialoguistas y coordinar los movimientos de cara a las últimas sesiones ordinarias del año, en un escenario donde el oficialismo busca consolidar margen de maniobra antes de pasar al calendario de extraordinarias.
En pocas palabras
- Mesa política: el gobierno nacional convocó a su mesa política para definir la estrategia legislativa.
- Agenda parlamentaria: se tratarán la reforma electoral, ley de ludopatía, Presupuesto 2027 y reforma del BCRA.
- Sesiones extraordinarias: el oficialismo busca imprimirle velocidad al temario antes de convocar a sesiones extraordinarias.