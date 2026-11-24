El encuentro estará encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y reunirá a los principales nombres del armado político y de gestión en medio de las negociaciones con bloques aliados para asegurar los votos necesarios.

Lo que trascendió es que formarán parte de la mesa el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el armador nacional, Eduardo Lule Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.