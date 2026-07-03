Karina Milei reactiva la mesa política con el debut de Diego Santilli como jefe de Gabinete

Diego Santilli, Javier Milei y su hermana Karina. Foto: Redes sociales

El retorno tras el escándalo de los fondos declarados

Estos encuentros clave con los principales referentes de La Libertad Avanza se encontraban suspendidos desde el pasado 11 de junio. La parálisis no fue casual. Ocurrió justo en la semana en la que el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció públicamente haber ahorrado 500.000 dólares “en negro” para justificar la adquisición de inmuebles y viajes, atribuyendo el origen de los fondos a una supuesta inversión en bitcoins.

Cercado por las denuncias sobre el incremento de su patrimonio y con un estado anímico visiblemente maltrecho, Adorni se quedó sin línea defensiva dentro del Ejecutivo, lo que decantó en su posterior renuncia el pasado sábado 27 de junio.

De acuerdo con los trascendidos del arco político, las explicaciones del exfuncionario no colmaron las expectativas de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien le objetó de manera directa la debilidad de sus argumentos para justificar su incremento patrimonial en tan poco tiempo. Aquella última reunión del comando político estuvo signada por la tensión, a pesar de los esfuerzos del oficialismo por exhibir unidad mediante la difusión de una foto con una torta para celebrar el cumpleaños de la exministra de Seguridad.

La foto de la unidad que difundió en junio el oficialismo en medio del escándalo por el caso Adorni. Foto: redes sociales

La nueva etapa de coordinación al mando de Diego Santilli

El recambio ministerial deposita ahora la conducción del equipo de ministros en Diego Santilli. Si bien el dirigente ya participaba activamente de estos encuentros en su anterior cargo como ministro del Interior, este martes asistirá por primera vez con el traje de ministro coordinador.

La intención de Karina Milei es dar vuelta la página de las disputas patrimoniales y enfocar al bloque en las negociaciones parlamentarias pendientes, un terreno donde el oficialismo necesita aceitar al máximo sus filas de cara a los debates previstos para el cierre del período legislativo.