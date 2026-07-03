La dinámica del poder en la Casa Rosada busca recuperar la iniciativa política tras semanas de turbulencias internas. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó formalmente a una reunión de la mesa política oficialista para el próximo martes.
Karina Milei reactiva la mesa política con el debut de Diego Santilli como jefe de Gabinete
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a los principales referentes libertarios para el martes 7 tras la eyección de Manuel Adorni
El encuentro posee una fuerte carga simbólica y operativa: representará la reactivación de un comando político que permanecía congelado por el escándalo de Manuel Adorni y marcará el debut formal de Diego Santilli en su nuevo rol como jefe de Gabinete de ministros.
Según pudieron consignar fuentes oficiales, el horario definitivo del cónclave aún está supeditado a la agenda deportiva, ya que esa misma jornada podría presentarse la Selección Argentina de fútbol si este viernes le gana a Cabo Verde en Miami. Más allá de la sincronización horaria, el objetivo de fondo está claro: comenzar a delinear de forma urgente la agenda legislativa que el presidente Javier Milei pretende impulsar y desarrollar en el Congreso durante la última parte del año.
El retorno tras el escándalo de los fondos declarados
Estos encuentros clave con los principales referentes de La Libertad Avanza se encontraban suspendidos desde el pasado 11 de junio. La parálisis no fue casual. Ocurrió justo en la semana en la que el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció públicamente haber ahorrado 500.000 dólares “en negro” para justificar la adquisición de inmuebles y viajes, atribuyendo el origen de los fondos a una supuesta inversión en bitcoins.
Cercado por las denuncias sobre el incremento de su patrimonio y con un estado anímico visiblemente maltrecho, Adorni se quedó sin línea defensiva dentro del Ejecutivo, lo que decantó en su posterior renuncia el pasado sábado 27 de junio.
De acuerdo con los trascendidos del arco político, las explicaciones del exfuncionario no colmaron las expectativas de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien le objetó de manera directa la debilidad de sus argumentos para justificar su incremento patrimonial en tan poco tiempo. Aquella última reunión del comando político estuvo signada por la tensión, a pesar de los esfuerzos del oficialismo por exhibir unidad mediante la difusión de una foto con una torta para celebrar el cumpleaños de la exministra de Seguridad.
La nueva etapa de coordinación al mando de Diego Santilli
El recambio ministerial deposita ahora la conducción del equipo de ministros en Diego Santilli. Si bien el dirigente ya participaba activamente de estos encuentros en su anterior cargo como ministro del Interior, este martes asistirá por primera vez con el traje de ministro coordinador.
La intención de Karina Milei es dar vuelta la página de las disputas patrimoniales y enfocar al bloque en las negociaciones parlamentarias pendientes, un terreno donde el oficialismo necesita aceitar al máximo sus filas de cara a los debates previstos para el cierre del período legislativo.