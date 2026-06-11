En medio de las tensiones con Adorni, Karina Milei mostró una foto de unidad junto a Patricia Bullrich

patricia bullrich La senadora Patricia Bullrich afirmó que lo de Manuel Adorni fue "una omisión ética". Foto: X de Patricia Bullrich

Bullrich había criticado al jefe de Gabinete

En la fotografía difundida por Karina Milei se observa a Bullrich soplando una vela colocada sobre una torta, rodeada por los principales integrantes de la mesa política del oficialismo durante la reunión realizada en la Casa Rosada.

La imagen buscó dejar en segundo plano las tensiones que habían trascendido en las últimas horas y poner el foco en el trabajo conjunto sobre la agenda legislativa que impulsa el gobierno nacional.

Más temprano, Patricia Bullrich cuestionó a Adorni por las explicaciones que brindó sobre el incremento de su patrimonio. La dirigente apuntó contra el jefe de Gabinete luego de que reconociera que no había declarado más de U$S500.000 supuestamente obtenidos entre 2013 y 2018 a través de operaciones de compra y venta de bitcoins.

La funcionaria consideró que la situación trasciende un simple error administrativo y la calificó como una "omisión ética". Además, redobló y sostuvo que "nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado" y remarcó que será la Justicia la que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.

Adorni anunció que dará su balance de gestión en julio

Adorni confirmó que durante julio concurrirá al Senado para presentar el informe de gestión del gobierno. Sin embargo, tanto el PRO como la vicepresidenta Victoria Villarruel reclamaron que la exposición se concrete antes porque el jefe de Gabinete aún no asistió a la Cámara alta desde que asumió en noviembre.

"Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado para presentar el Informe de Gestión del gobierno", anunció el funcionario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2065150904097984521?s=48&partner=&hide_thread=false Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 11, 2026

Su presencia también fue solicitada por el interbloque peronista que conduce José Mayans y por el PRO, encabezado en el Senado por Martín Goerling Lara.

En paralelo, el partido liderado por Mauricio Macri endureció sus críticas y afirmó que "lo de Manuel Adorni es una falta grave", al sostener que "un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible".