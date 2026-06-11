El video que complica el relato de Manuel Adorni sobre sus inversiones en bitcoin

El vocero explicó además que una parte de esos fondos provenía de ahorros familiares que se encontraban fuera del sistema financiero formal. "Era dinero en negro, como el de gran parte de los argentinos", afirmó al ser consultado sobre el origen de esos recursos.

La reconstrucción de esas operaciones formó parte de la explicación que presentó para justificar el crecimiento de su patrimonio, luego de varias semanas de cuestionamientos públicos por la adquisición de propiedades y reformas realizadas en inmuebles de su familia.

Qué decía sobre el bitcoin en 2022

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Sin embargo, un video grabado en 2022 muestra a Adorni expresando dudas sobre la conveniencia de invertir en bitcoin.

En esa entrevista aseguró que no sabía si la criptomoneda era "tan rentable" como muchos sostenían y advirtió sobre la posibilidad de que su valor se viera afectado si disminuía la cantidad de compradores interesados.

También señaló que, a la hora de invertir, prefería las denominadas stablecoins, activos digitales cuyo valor suele estar vinculado al dólar, por considerarlas una alternativa más estable.

Aunque aclaró que le parecía válido que otras personas compraran y vendieran bitcoin, sus declaraciones contrastan con el papel central que esa criptomoneda ocupa hoy en la explicación que brindó sobre el origen de buena parte de su patrimonio.

El video volvió a circular tras la difusión de la declaración jurada

La reaparición de esas imágenes se produjo apenas un día después de que Adorni hiciera pública su declaración jurada y ofreciera detalles sobre la evolución de sus inversiones en criptomonedas.

Por ese motivo, el contenido del video comenzó a ser compartido en redes sociales y reavivó el debate sobre las explicaciones brindadas por el funcionario acerca de la formación de su patrimonio.

Más que aportar información nueva sobre sus bienes, las imágenes pusieron el foco en una cuestión distinta: la distancia entre las reservas que manifestaba sobre bitcoin en 2022 y el protagonismo que esa inversión tiene en el relato que presentó este jueves en su declaración jurada.