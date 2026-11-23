La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) lanzó un vehemente llamado al Ludopatía para que apruebe con urgencia el proyecto de ley de prevención y regulación de los juegos de azar. La iniciativa, que cuenta con media sanción de Diputados y está a punto de perder estado parlamentario, es vista por la Iglesia como crucial para proteger a los jóvenes de las graves consecuencias de las apuestas en línea.
Mediante una carta abierta, los obispos expresaron su profunda preocupación ante el avance de esta problemática social y la falta de tratamiento legislativo en la Cámara alta. Señalaron que la demora compromete la responsabilidad de los representantes frente a una situación que afecta a numerosas familias argentinas, provocando deudas crecientes, adicciones y la frustración de proyectos de vida, llegando en los casos más extremos a la desesperación y el riesgo de suicidio.
Citando palabras del papa León XIV durante su reciente visita al país, la CEA tituló su misiva "Es un soplo la vida… pero el bien permanece", enfatizando que la protección de la vida y el bienestar de las nuevas generaciones requiere decisiones firmes y concretas, no nuevas postergaciones. "Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes", expresó la CEA.
El debate pendiente en el Senado de la Nación Argentina
El Senado tratará el proyecto el próximo jueves, con el objetivo de evitar que pierda estado parlamentario antes del vencimiento del período ordinario de sesiones el 30 de noviembre. La iniciativa sobre la ampliación de políticas para evitar y abordar la ludopatía, aprobada por Diputados hace 2 años, aún no fue debatida en la Cámara alta, lo que generó un fuerte reclamo de la oposición y de la propia Iglesia. Se evalúa un texto modificado para buscar un dictamen intermedio que podría permitir su aprobación y posterior ratificación en Diputados, salvando la iniciativa de un reinicio total de trámite.
Consecuencias de la ludopatía en jóvenes y familias
Los representantes de la Iglesia advirtieron, en la carta que lleva la firma de de Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) , que las consecuencias de la expansión de los juegos de azar trascienden las pérdidas económicas, impactando directamente en la salud mental, los vínculos familiares y las perspectivas personales de los jóvenes. La adicción al juego genera un ciclo de deudas, deterioro de relaciones y frustración que puede derivar en situaciones de extrema desesperación.
En pocas palabras
- Iglesia pide al Senado tratar la ley contra ludopatía antes de fin de mes para evitar que pierda estado parlamentario.
- La Conferencia Episcopal Argentina urgió al tratamiento del proyecto de ley de prevención de juegos de azar.
- Se busca evitar que la iniciativa, aprobada en Diputados, pierda vigencia ante la cercanía del fin de las sesiones ordinarias.