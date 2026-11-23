Mediante una carta abierta, los obispos expresaron su profunda preocupación ante el avance de esta problemática social y la falta de tratamiento legislativo en la Cámara alta. Señalaron que la demora compromete la responsabilidad de los representantes frente a una situación que afecta a numerosas familias argentinas, provocando deudas crecientes, adicciones y la frustración de proyectos de vida, llegando en los casos más extremos a la desesperación y el riesgo de suicidio.

Citando palabras del papa León XIV durante su reciente visita al país, la CEA tituló su misiva "Es un soplo la vida… pero el bien permanece", enfatizando que la protección de la vida y el bienestar de las nuevas generaciones requiere decisiones firmes y concretas, no nuevas postergaciones. "Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes", expresó la CEA.