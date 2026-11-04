Mendoza integra la primera red regional del país contra la ludopatía y el juego ilegal

Con la mira en la prevención de las adicciones en la región, Mendoza encabezó la firma de un convenio interprovincial que crea una red cuyana de autoexclusión para la ludopatía, la primera del país.
El acuerdo fue ratificado por la presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza (IPJyC), Ida López, junto a sus pares de San Juan, Juan Pablo Medina (Caja de Acción Social), y de San Luis, Héctor Rodolfo Mazzina (Caja Social y Financiera).
Hasta el momento, la autoexclusión -el trámite voluntario por el cual una persona pide que se le prohíba el ingreso a las salas de apuestas- tenía alcance estrictamente provincial. Esto permitía que cualquier mendocino registrado en el listado local pudiera desplazarse a salas de juego en provincias vecinas o ingresar a plataformas online habilitadas en otras jurisdicciones.
Cómo funcionará el Registro Ampliado de Autoexcluidos
El nuevo convenio establece una red cruzada de reciprocidad de datos:
- Bloqueo automático e integral: una persona que solicite su autoexclusión en Mendoza quedará inhabilitada automáticamente para ingresar a salas presenciales y para registrarse en sitios oficiales de apuestas virtuales habilitados tanto en Mendoza como en San Juan y San Luis.
- Adhesión voluntaria para registros existentes: quienes ya integren los padrones actuales de autoexclusión podrán adherir de manera voluntaria para extender su restricción a las tres provincias.
- Plazo de implementación: se fijó un período de 120 días para completar el desarrollo informático y la homologación de protocolos de seguridad interjurisdiccionales.
El abordaje de Mendoza
Mendoza llega a esta alianza regional con un trabajo consolidado a través del Programa de Juego Responsable del IPJyC. Además de la inhabilitación administrativa y el control en salas, la provincia aporta una estructura integral de acompañamiento que contempla:
- Asistencia interdisciplinaria: equipos formados por profesionales de la psicología, la psiquiatría y el derecho para asistir tanto a las personas que sufren adicción al juego como a sus familias.
- Foco en adolescentes y apuestas online: campañas de concientización y prevención dictadas en escuelas e instituciones para alertar sobre los riesgos de las apuestas digitales entre los más jóvenes.
- Combate al juego clandestino: promoción exclusiva de sitios autorizados bajo dominio .bet.ar, garantizando entornos donde se aplican de manera estricta los algoritmos y controles de juego responsable.
Desde los organismos reguladores remarcaron que este esfuerzo pionero en Cuyo busca sentar las bases para la posterior adhesión de otras provincias argentinas, transformando a la región en un modelo de protección interprovincial en materia de juego responsable.
En pocas palabras
- Red Regional: Mendoza firmó un acuerdo inédito con San Juan y San Luis para unificar registros de autoexclusión.
- Prevención de ludopatía: el convenio busca prevenir adicciones y el juego ilegal en casinos físicos y plataformas virtuales.
- Implementación: el sistema de bloqueo automático e integral tendrá un plazo de 120 días para su desarrollo informático.