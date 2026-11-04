Mendoza integra la primera red regional del país contra la ludopatía y el juego ilegal

El acuerdo fue ratificado por la presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza (IPJyC), Ida López, junto a sus pares de San Juan, Juan Pablo Medina (Caja de Acción Social), y de San Luis, Héctor Rodolfo Mazzina (Caja Social y Financiera).

Hasta el momento, la autoexclusión -el trámite voluntario por el cual una persona pide que se le prohíba el ingreso a las salas de apuestas- tenía alcance estrictamente provincial. Esto permitía que cualquier mendocino registrado en el listado local pudiera desplazarse a salas de juego en provincias vecinas o ingresar a plataformas online habilitadas en otras jurisdicciones.