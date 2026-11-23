Apuestas online: el reclamo de las iglesias evangélicas al Senado

Aciera formalizó su pedido mediante una carta dirigida a la senadora nacional Carolina Moisés, presidenta del bloque Convicción Federal. El documento lleva las firmas del presidente de la organización, el pastor Christian Hooft; del vicepresidente ejecutivo, pastor Jorge Gómez y del vicepresidente de Relaciones Internas, pastor Carlos Belart, quienes pidieron frenar las apuestas online.

La entidad manifestó su preocupación por el incremento de los juegos de azar en internet y sus consecuencias sobre distintos sectores de la sociedad, con especial atención en la protección de niños, niñas y adolescentes.

Preocupación por la proliferación de apuestas online dirigidas a niños y adolescentes Thomas Park/Unsplash.

La organización advirtió que muchas plataformas utilizan mecanismos de promoción asociados con videojuegos y actividades deportivas, lo que facilita que los menores de edad se acerquen a estas propuestas sin reconocer necesariamente que se trata de apuestas encubiertas.

"De manera especial, es necesario proteger a los niños, niñas y adolescentes que están siendo el blanco fácil y directo de este verdadero ataque desatado en las redes, mimetizados, en principio, como simples juegos o alentados por la afición a los deportes", sostuvo Aciera.

Ludopatía, apuestas online: la protección de los menores y las plataformas ilegales

Las iglesias evangélicas también hicieron referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Ambos instrumentos establecen el principio del interés superior del niño y la obligación estatal de adoptar medidas efectivas para garantizar sus derechos fundamentales frente a entornos digitales nocivos.

Aciera reclamó acciones específicas contra las plataformas ilegales de apuestas, al considerar que representan un ámbito de mayor exposición para la participación de menores sin ningún tipo de control parental o validación de identidad.

Planteó la necesidad de impulsar campañas de prevención y concientización en escuelas y familias, además de difundir los canales de denuncia disponibles para reportar este tipo de actividades ilícitas.

Apuestas online: cuándo se trataría la ley contra la ludopatía

El proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024. Sin embargo, desde entonces permanece pendiente de debate en el Senado.

La situación se volvió urgente porque la iniciativa está próxima a perder estado parlamentario si no consigue avanzar en el recinto antes de que termine noviembre, lo que obligaría a reiniciar todo el trámite legislativo desde cero.

Durante la sesión del 19 de noviembre, el Senado no aprobó una moción para tratar inmediatamente el proyecto. No obstante, los legisladores acordaron otorgarle preferencia parlamentaria para la siguiente sesión, prevista para el 26 de noviembre.