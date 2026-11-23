La preocupación por el avance de las apuestas online entre niños y adolescentes sumó un nuevo respaldo institucional. La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) reclamó al Senado que trate de manera urgente el proyecto de ley para prevenir la ludopatía, que ya tiene media sanción y corre riesgo de caer.
Ludopatía: las iglesias evangélicas también presionan al Senado para aprobar la ley contra las apuestas online
Aciera se sumó al reclamo de la Iglesia Católica y pidió tratar con urgencia el proyecto contra la ludopatía, que está cerca de perder estado parlamentario
El pronunciamiento de las iglesias evangélicas se conoció este lunes y se sumó al pedido de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Ambas organizaciones religiosas buscan que los legisladores avancen con la normativa antes de que finalice noviembre, ante el crecimiento de las plataformas digitales y los riesgos que representan para los menores de edad.
La Conferencia Episcopal Argentina tituló su misiva "Es un soplo la vida… pero el bien permanece", enfatizando que la protección de la vida y el bienestar de las nuevas generaciones requiere decisiones firmes y concretas, no nuevas postergaciones. "Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes", expresó la CEA.
Apuestas online: el reclamo de las iglesias evangélicas al Senado
Aciera formalizó su pedido mediante una carta dirigida a la senadora nacional Carolina Moisés, presidenta del bloque Convicción Federal. El documento lleva las firmas del presidente de la organización, el pastor Christian Hooft; del vicepresidente ejecutivo, pastor Jorge Gómez y del vicepresidente de Relaciones Internas, pastor Carlos Belart, quienes pidieron frenar las apuestas online.
La entidad manifestó su preocupación por el incremento de los juegos de azar en internet y sus consecuencias sobre distintos sectores de la sociedad, con especial atención en la protección de niños, niñas y adolescentes.
La organización advirtió que muchas plataformas utilizan mecanismos de promoción asociados con videojuegos y actividades deportivas, lo que facilita que los menores de edad se acerquen a estas propuestas sin reconocer necesariamente que se trata de apuestas encubiertas.
"De manera especial, es necesario proteger a los niños, niñas y adolescentes que están siendo el blanco fácil y directo de este verdadero ataque desatado en las redes, mimetizados, en principio, como simples juegos o alentados por la afición a los deportes", sostuvo Aciera.
Ludopatía, apuestas online: la protección de los menores y las plataformas ilegales
Las iglesias evangélicas también hicieron referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ambos instrumentos establecen el principio del interés superior del niño y la obligación estatal de adoptar medidas efectivas para garantizar sus derechos fundamentales frente a entornos digitales nocivos.
Aciera reclamó acciones específicas contra las plataformas ilegales de apuestas, al considerar que representan un ámbito de mayor exposición para la participación de menores sin ningún tipo de control parental o validación de identidad.
Planteó la necesidad de impulsar campañas de prevención y concientización en escuelas y familias, además de difundir los canales de denuncia disponibles para reportar este tipo de actividades ilícitas.
Apuestas online: cuándo se trataría la ley contra la ludopatía
El proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024. Sin embargo, desde entonces permanece pendiente de debate en el Senado.
La situación se volvió urgente porque la iniciativa está próxima a perder estado parlamentario si no consigue avanzar en el recinto antes de que termine noviembre, lo que obligaría a reiniciar todo el trámite legislativo desde cero.
Durante la sesión del 19 de noviembre, el Senado no aprobó una moción para tratar inmediatamente el proyecto. No obstante, los legisladores acordaron otorgarle preferencia parlamentaria para la siguiente sesión, prevista para el 26 de noviembre.
En pocas palabras
- Aciera y la Iglesia: entidades religiosas reclaman al Senado tratar el proyecto contra la ludopatía.
- Riesgos para menores: preocupación por la proliferación de apuestas online dirigidas a niños y adolescentes.
- Urgencia parlamentaria: el proyecto corre riesgo de perder estado si no se aprueba antes de fin de noviembre.