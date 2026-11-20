El Senado de la Nación Argentina convirtió en ley por unanimidad un proyecto sobre discapacidad que mantiene los beneficios de la anterior ley de emergencia, iniciativa que había sido rechazada por el gobierno nacional de Javier Milei el año pasado. La norma, aprobada por los 71 legisladores presentes, busca "establecer reglas estables y generar previsibilidad".
La iniciativa, defendida por el oficialismo como una forma de "salir de la emergencia y avanzar hacia políticas públicas sostenidas", ratifica la continuidad de las prestaciones, pensiones y coberturas, además de su compatibilidad con el empleo formal o el monotributo. Busca así dejar atrás la incertidumbre generada por las sucesivas prórrogas de la ley anterior.
Durante el debate, senadores de distintos bloques remarcaron la importancia de la sanción, aunque algunos como la senadora Alicia Kirchner (PJ) señalaron que “ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados”, y la senadora Lucía Corpacci (PJ) afirmó que la ley surge “porque los colectivos de discapacidad salieron a la calle”.
Claves del nuevo marco legal en discapacidad
El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, elimina el carácter de emergencia y transitoriedad para convertir sus disposiciones en norma permanente.
Entre sus puntos centrales, permite mantener la compatibilidad entre la pensión no contributiva por discapacidad (equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo) y el desempeño laboral o inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La ley conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria (vinculado al IPC) y garantiza la cobertura básica del programa federal Incluir Salud para los perceptores de la pensión.
En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
Impacto y control del beneficio económico en el sistema
Adicionalmente, la normativa crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de compensaciones adeudadas a prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.
En pocas palabras
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Beneficios permanentes: el Senado aprobó por unanimidad, con 71 votos, una ley que mantiene las prestaciones, pensiones y coberturas por discapacidad y elimina su carácter de emergencia.
Pensión compatible con el trabajo: equivale al 70% de la jubilación mínima y permite tener empleo formal o monotributo si los ingresos no superan dos salarios mínimos.
Financiamiento y controles: establece actualizaciones automáticas de aranceles, un piso presupuestario, auditorías periódicas y un cronograma de pago de deudas a prestadores. El Ejecutivo tendrá 30 días para reglamentarla.