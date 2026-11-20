La votación en el Senado por la Ley de Discapacidad.

Claves del nuevo marco legal en discapacidad

El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, elimina el carácter de emergencia y transitoriedad para convertir sus disposiciones en norma permanente.

Entre sus puntos centrales, permite mantener la compatibilidad entre la pensión no contributiva por discapacidad (equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo) y el desempeño laboral o inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La ley conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria (vinculado al IPC) y garantiza la cobertura básica del programa federal Incluir Salud para los perceptores de la pensión.

En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.

Los colectivos vinculados a la discapacidad se movilizaron ante la situación de esas personas durante los últimos años. Foto: Noticias Argentinas.

Impacto y control del beneficio económico en el sistema

Adicionalmente, la normativa crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.

Se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de compensaciones adeudadas a prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.