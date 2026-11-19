El proyecto de ley contra el vandalismo rural dio un paso clave en el Congreso tras obtener este miércoles dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. De esta manera, la iniciativa quedó en condiciones de ser debatida en el recinto de la Cámara Alta, aunque con la puerta abierta a posibles modificaciones técnicas.
La ley de vandalismo rural avanzó en el Senado, pero plantean ajustar su redacción antes de votarla
La iniciativa ya cuenta con media sanción de Diputados y endurece las penas en el Código Penal. Senadores pidieron ajustar la redacción técnica antes de votarla
Impulsado por el diputado nacional del PRO Martín Ardohain, el texto ya contaba con media sanción de Diputados desde el pasado 21 de octubre. Pese a reunir las firmas necesarias para avanzar en comisión, el factor tiempo juega un rol determinante: las sesiones ordinarias finalizan el 30 de noviembre, por lo que cualquier cambio que se introduzca en el recinto deberá resolverse antes de esa fecha.
El debate en comisión y el pedido de modificaciones
Durante el tratamiento en la comisión, tanto senadores del oficialismo como de la oposición coincidieron en la necesidad de pulir algunos artículos antes de su sanción definitiva.
El senador chaqueño de Unión por la Patria, Jorge Capitanich, cuestionó la existencia de "tipos penales imprecisos" que, según advirtió, podrían vulnerar el principio de legalidad y configurar una "ley penal en blanco". Además, alertó sobre las trabas operativas que la redacción actual podría generar para las inspecciones laborales que realiza la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en los establecimientos agropecuarios.
Desde los bloques dialoguistas también surgieron observaciones. El cordobés Luis Juez ratificó su respaldo al espíritu del proyecto, pero reclamó mayor precisión técnica respecto de la escala penal: advirtió que fijar un máximo de 8 años de prisión para el daño agravado equivale a la pena mínima prevista para un homicidio simple.
Qué delitos y penas incorpora la iniciativa
La reforma busca modificar el Código Penal para crear figuras específicas frente a ataques en el ámbito agropecuario que hoy suelen encuadrarse como simples contravenciones o daños genéricos. Entre los puntos centrales de la media sanción se destacan:
- Ingreso no autorizado (Artículo 150 bis): establece penas de entre un mes y un año de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta del propietario (lo cual se presume si hay alambrados, muros, vallas o carteles). Quedan exceptuadas las situaciones de necesidad justificada, auxilio o falta de delimitación con la vía pública. Durante el debate, Ardohain subrayó que actualmente entrar a un campo "con armas o con perros" constituye apenas una contravención.
- Daños a la producción (Artículo 184 bis): prevé penas de 2 a 8 años de prisión, sumadas a multas económicas vinculadas al perjuicio ocasionado, para quienes destruyan o dañen bienes que afecten el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura rural. La tutela abarca de forma directa a cultivos, cereales, silobolsas, ganado e instalaciones.
- Estragos e instigación digital: el texto actualiza las sanciones vinculadas a incendios o estragos sobre infraestructura crítica y agrava la figura de instigación pública a cometer delitos cuando se utilicen medios masivos de comunicación, redes sociales o plataformas digitales.
En pocas palabras
- Ley de vandalismo rural: la iniciativa busca endurecer penas en el Código Penal y ya cuenta con media sanción de Diputados.
- Debate en el Senado: senadores pidieron ajustar la redacción técnica del proyecto antes de votarlo en el recinto.
- Modificaciones propuestas: se busca mayor precisión en tipos penales y escalas para evitar interpretaciones imprecisas y trabas operativas.