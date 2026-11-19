El senador chaqueño de Unión por la Patria, Jorge Capitanich, cuestionó la existencia de "tipos penales imprecisos" que, según advirtió, podrían vulnerar el principio de legalidad y configurar una "ley penal en blanco". Además, alertó sobre las trabas operativas que la redacción actual podría generar para las inspecciones laborales que realiza la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en los establecimientos agropecuarios.

La iniciativa incorpora penas de dos a ocho años de prisión y multas económicas para quienes destruyan silobolsas, cultivos, ganado o infraestructura agropecuaria.

Desde los bloques dialoguistas también surgieron observaciones. El cordobés Luis Juez ratificó su respaldo al espíritu del proyecto, pero reclamó mayor precisión técnica respecto de la escala penal: advirtió que fijar un máximo de 8 años de prisión para el daño agravado equivale a la pena mínima prevista para un homicidio simple.

La iniciativa incorpora penas de dos a ocho años de prisión y multas económicas para quienes destruyan silobolsas, cultivos, ganado o infraestructura agropecuaria.

Qué delitos y penas incorpora la iniciativa

La reforma busca modificar el Código Penal para crear figuras específicas frente a ataques en el ámbito agropecuario que hoy suelen encuadrarse como simples contravenciones o daños genéricos. Entre los puntos centrales de la media sanción se destacan: