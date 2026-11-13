Noche de las Vinotecas: hoy habrá descuentos de hasta el 50%

Uno de los mayores atractivos de la jornada será la batería de promociones comerciales, que incluirá descuentos de hasta el 50% en etiquetas seleccionadas, permitiendo al público acceder a vinos de alta gama a precios accesibles.

Para organizar el recorrido, los interesados pueden ingresar al mapa interactivo disponible en el sitio oficial. Allí es posible localizar los comercios adheridos más cercanos y consultar las promociones puntuales de cada establecimiento.

La importancia de los vinos para pequeños productores

Más allá del clima festivo y las ventas de la noche, las entidades organizadoras destacaron el rol estratégico que cumplen estos comercios dentro de la cadena de valor de la industria vitivinícola.

Para cientos de pequeñas y medianas bodegas, muchas de ellas conformadas por proyectos familiares de escala reducida, la vinoteca representa un canal de comercialización fundamental y, en varios casos, la vía para lograr que sus botellas lleguen al consumidor final. Es en estos mostradores donde se logra dar visibilidad a la inmensa diversidad de regiones productoras, varietales no tradicionales y proyectos independientes que conforman el mapa del vino argentino.

El fenómeno de esta celebración ha demostrado un crecimiento sostenido a lo largo de sus ediciones anteriores, convocando a más de 40.000 personas de forma presencial. El impacto también se refleja en el entorno digital, donde el evento ya registró más de 876.000 visitas a su mapa interactivo y superó los 1,8 millones de visualizaciones en redes sociales.