La industria vitivinícola celebra este viernes la 8° edición de "La Noche de las Vinotecas", un evento federal que busca poner en valor al vino y potenciar un canal de comercialización clave para el sector. Entre las 20 y las 00, más de 600 vinotecas, wine bars y restaurantes de 23 provincias argentinas ofrecerán una agenda especial con descuentos, promociones y experiencias sensoriales alrededor de la cultura del vino.
Noche de las Vinotecas: hoy habrá descuentos de hasta el 50%
Más de 600 vinotecas de todo el país se suman a la 8° edición del evento que busca potenciar el consumo de vinos nacionales con descuentos
La iniciativa, organizada por la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines (CAVA) en conjunto con la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y el Fondo Vitivinícola, busca acercar el vino tanto a los consumidores habituales como a aquellos curiosos que desean explorar nuevas etiquetas.
Descuentos y experiencias en la Noche de las Vinotecas
La agenda de actividades en los locales adheridos incluirá degustaciones guiadas a cargo de sommeliers, enólogos y productores, acompañadas por propuestas gastronómicas pensadas para el maridaje. A esto se sumarán intervenciones artísticas y música en vivo.
Uno de los mayores atractivos de la jornada será la batería de promociones comerciales, que incluirá descuentos de hasta el 50% en etiquetas seleccionadas, permitiendo al público acceder a vinos de alta gama a precios accesibles.
Para organizar el recorrido, los interesados pueden ingresar al mapa interactivo disponible en el sitio oficial. Allí es posible localizar los comercios adheridos más cercanos y consultar las promociones puntuales de cada establecimiento.
La importancia de los vinos para pequeños productores
Más allá del clima festivo y las ventas de la noche, las entidades organizadoras destacaron el rol estratégico que cumplen estos comercios dentro de la cadena de valor de la industria vitivinícola.
Para cientos de pequeñas y medianas bodegas, muchas de ellas conformadas por proyectos familiares de escala reducida, la vinoteca representa un canal de comercialización fundamental y, en varios casos, la vía para lograr que sus botellas lleguen al consumidor final. Es en estos mostradores donde se logra dar visibilidad a la inmensa diversidad de regiones productoras, varietales no tradicionales y proyectos independientes que conforman el mapa del vino argentino.
El fenómeno de esta celebración ha demostrado un crecimiento sostenido a lo largo de sus ediciones anteriores, convocando a más de 40.000 personas de forma presencial. El impacto también se refleja en el entorno digital, donde el evento ya registró más de 876.000 visitas a su mapa interactivo y superó los 1,8 millones de visualizaciones en redes sociales.
En pocas palabras
- Noche de las Vinotecas: hoy se celebra la 8° edición del evento federal con descuentos de hasta el 50% en más de 600 locales.
- Objetivo del evento: busca potenciar el consumo de vinos argentinos y acercarlos al público mediante promociones y experiencias.
- Importancia para productores: la iniciativa es un canal de comercialización clave, especialmente para pequeñas bodegas y proyectos familiares.