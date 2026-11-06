Día del Merlot, un vino que resiste el paso del tiempo

Cada 7 de noviembre, la vitivinicultura mundial celebra el Día Internacional del Merlot, una fecha que rinde homenaje a uno de los vinos tintos más populares, invitando a explorar su notable versatilidad y profundidad. La jornada busca posicionar a esta cepa en la escena global.
Según registros del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), esta cepa es originaria del sudoeste de Francia. Su nombre deriva de la palabra “merle”, término francés utilizado para nombrar al mirlo, un pájaro de plumaje negro que suele alimentarse de estas bayas oscuras. Introducido en la Argentina a mediados del siglo XIX junto a otras variedades europeas, el Merlot funcionó históricamente como el complemento ideal para los tradicionales cortes "bordeleses".
Introducido en la Argentina a mediados del siglo XIX junto a otras variedades europeas, el Merlot funcionó históricamente como el complemento ideal para los tradicionales cortes "bordeleses".
Un mercado de fuertes altibajos
La historia comercial del Merlot estuvo marcada por fluctuaciones extremas. Durante la década de 1990, la uva experimentó un auge sin precedentes en Estados Unidos —impulsado por la televisión— que disparó sus ventas en un 400%. Sin embargo, ese éxito fue efímero.
La masificación derivó en una sobreproducción de vinos de baja calidad que golpeó duramente su prestigio. Esta caída de reputación se vio acentuada a nivel global por la famosa película Sideways (Entre Copas), la cual ridiculizó al Merlot para favorecer comercialmente al Pinot Noir. Hoy, la industria logró recuperar el estatus de la cepa enfocándose nuevamente en la alta gama.
El mapa productivo en Argentina
Actualmente, el Merlot se posiciona como la quinta variedad tinta del país, ubicándose detrás del Malbec, Bonarda, Cabernet Sauvignon y Syrah, con una superficie que oscila entre las 4.100 y 5.200 hectáreas (representando cerca del 2,1% de la superficie vitícola total).
De acuerdo con los datos oficiales, la variedad se encuentra distribuida en 17 provincias argentinas. Mendoza concentra el liderazgo absoluto con el 79,2% de las plantaciones (destacándose Luján de Cuyo, Maipú y el Valle de Uco).
No obstante, la cepa ha logrado una identidad excepcional en otras latitudes extremas. En la Patagonia, es considerada una uva emblema, ocupando un rol protagónico en Neuquén (13,3% de su superficie) y Río Negro (12,6%). A su vez, los agrónomos destacan los sorprendentes resultados obtenidos en Chañar Punco (Catamarca), un enclave vitivinícola ubicado a más de 2.000 metros de altura en los Valles Calchaquíes.
No obstante, la cepa ha logrado una identidad excepcional en otras latitudes extremas. En la Patagonia, es considerada una uva emblema, ocupando un rol protagónico en Neuquén (13,3% de su superficie) y Río Negro (12,6%). A su vez, los agrónomos destacan los sorprendentes resultados obtenidos en Chañar Punco (Catamarca), un enclave vitivinícola ubicado a más de 2.000 metros de altura en los Valles Calchaquíes.
Notas de cata y maridaje del Merlot
El INV describe al Merlot como un vino sofisticado, de buen cuerpo, elegante y redondo, caracterizado por su suavidad y sus taninos sedosos. Su perfil sensorial se desglosa de la siguiente manera:
- Vista: presenta tonos rojos violáceos, generalmente con un nivel de brillo que no resulta muy intenso. Dependiendo del estilo y la región, puede mostrar desde un rosado rubí con estructura hasta tonalidades más profundas.
- Aromas: su nariz es compleja, combinando frutos negros y rojos, pimiento dulce, notas florales (violetas y rosas), tabaco, cuero y, en ciertos terruños, toques ahumados o balsámicos.
- Boca: destacan las notas frutales a ciruelas, cerezas, moras y guindas, acompañadas de un perfil especiado donde resalta la pimienta negra y la canela.
- Maridaje ideal: por su estructura equilibrada, es el acompañante perfecto para quesos maduros (Gruyère, Cheddar, Brie, Azul), vegetales asados o grillados, aceitunas, pescados grasos de sabor intenso y todo tipo de carnes rojas.
En pocas palabras
- Día Internacional del Merlot: se celebra cada 7 de noviembre esta popular cepa de vino tinto originaria de Francia.
- Mercado argentino: el Merlot es la quinta variedad tinta del país, con Mendoza liderando la producción, seguida por la Patagonia.
- Notas de cata: se describe como un vino sofisticado, redondo y elegante, ideal para maridar con quesos maduros y carnes rojas.