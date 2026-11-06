Día del Merlot, un vino que resiste el paso del tiempo

Un mercado de fuertes altibajos

La historia comercial del Merlot estuvo marcada por fluctuaciones extremas. Durante la década de 1990, la uva experimentó un auge sin precedentes en Estados Unidos —impulsado por la televisión— que disparó sus ventas en un 400%. Sin embargo, ese éxito fue efímero.

La masificación derivó en una sobreproducción de vinos de baja calidad que golpeó duramente su prestigio. Esta caída de reputación se vio acentuada a nivel global por la famosa película Sideways (Entre Copas), la cual ridiculizó al Merlot para favorecer comercialmente al Pinot Noir. Hoy, la industria logró recuperar el estatus de la cepa enfocándose nuevamente en la alta gama.

El mapa productivo en Argentina

Actualmente, el Merlot se posiciona como la quinta variedad tinta del país, ubicándose detrás del Malbec, Bonarda, Cabernet Sauvignon y Syrah, con una superficie que oscila entre las 4.100 y 5.200 hectáreas (representando cerca del 2,1% de la superficie vitícola total).

De acuerdo con los datos oficiales, la variedad se encuentra distribuida en 17 provincias argentinas. Mendoza concentra el liderazgo absoluto con el 79,2% de las plantaciones (destacándose Luján de Cuyo, Maipú y el Valle de Uco).

No obstante, la cepa ha logrado una identidad excepcional en otras latitudes extremas. En la Patagonia, es considerada una uva emblema, ocupando un rol protagónico en Neuquén (13,3% de su superficie) y Río Negro (12,6%). A su vez, los agrónomos destacan los sorprendentes resultados obtenidos en Chañar Punco (Catamarca), un enclave vitivinícola ubicado a más de 2.000 metros de altura en los Valles Calchaquíes.

No obstante, la cepa ha logrado una identidad excepcional en otras latitudes extremas. En la Patagonia, es considerada una uva emblema, ocupando un rol protagónico en Neuquén (13,3% de su superficie) y Río Negro (12,6%). A su vez, los agrónomos destacan los sorprendentes resultados obtenidos en Chañar Punco (Catamarca), un enclave vitivinícola ubicado a más de 2.000 metros de altura en los Valles Calchaquíes.

Notas de cata y maridaje del Merlot

El INV describe al Merlot como un vino sofisticado, de buen cuerpo, elegante y redondo, caracterizado por su suavidad y sus taninos sedosos. Su perfil sensorial se desglosa de la siguiente manera: