Lavalle espera el 9° Seminario Latinoamericano de Vino Casero y Artesanal 2026

Lavalle vivirá el próximo 30 de octubre a partir de las 8:30 h en la Casa de la Cultura “Juanita Vera” una nueva edición del Seminario Latinoamericano de Vino Casero y Artesanal.
El Seminario es una iniciativa articulada por varios organismos que se unen para brindar un espacio de conocimiento y debate sobre la producción de vinos en la región, que cada año se prepara para recibir a profesionales que viajan desde distintos puntos de Latinoamérica.
El encuentro es coordinado entre el Municipio de Lavalle y la Asociación de Elaboradores de Vinos Caseros Lavalle. Por otra parte, se suman, con sus destacados profesionales, el Instituto Nacional de Vitivinicultura INV, INTA, las Facultades de Ciencias Agrarias, UTP Universidad Tecnológica Parras de la Fuente, Universidad Maza, como así también organismos e instituciones educativas de los países participantes.
El Seminario tiene una trayectoria sostenida en el tiempo que tomó relevancia en América Latina. Esta edición cuenta con expositores de (Argentina, Perú, México, Colombia y Chile).
El evento destaca por su importancia, ya que permite dar a conocer a través de especialistas competentes todo lo referente a la tarea vitícola y enológica en un vino casero y artesanal, como también un espacio apropiado para compartir las experiencias e inquietudes de los productores de América Latina. El seminario ofrece una oportunidad única para que los asistentes se actualicen sobre las últimas tendencias y técnicas en la producción de vinos artesanales.
Para mayor información, contactarse al 2616226818 y por email al [email protected].
Cronograma del Seminario
30 de octubre
- 8 a 9 hs. | Acredicaciones
- 9 a 9:30 hs | Apertura oficial
- 9:30 a 9:50 hs. | El elaborador de vino casero y artesanal en Argentina
- Disertante: Ing. Qca. Claudia Quini (Pta. Mandato Cumplido OIV).
- 9:50 a 10:10 hs. | Control de calidad de uva
- Disertante: Lic. Ana Puelles (Universidad Maza, Mendoza - Argentina).
- 10:10 a 10:30 hs. | Manejo preventivo de enfermedades de la vid ante el Fenómeno del Super Niño
- Disertante: Ing. Agr. Fernanda Arias (INTA Mendoza - Argentina).
- 10:30 a 10:50 hs. | Fraccionamiento con hielo seco
- Disertante: Lic. David Cobos (INV Mendoza - Argentina).
- 10:50 a 11:00 hs. | Receso (10 minutos)
- 11:00 a 11:20 hs. | Subproductos de la uva
- Disertante: Ing. Qco. Adolfo Perales Huerta (México).
- 11:20 a 11:40 hs. | Claves de un emprendimiento exitoso
- Disertante: Lic. Luz Parraguez Castro (Chile).
- 11:40 a 12:00 hs. | Qué vinos maridar en comidas dulces y saladas
- Disertante: Ing. Agr. Jairo Smit Triviño (Colombia).
- 12:00 a 12:30 hs. | Entrega de reconocimientos
- 12:30 a 13:40 hs. | Almuerzo
- 13:40 a 14:00 hs. | Importancia del vino en el crecimiento turístico de Colalao del Valle (Tucumán)
- Disertante: Ing. Agr. Elena Trejo (Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura, Tucumán).
- 14:00 a 14:20 hs. | Elaboración de vino artesanal con uvas criollas
- Disertante: Elaborador Jhonny Sánchez Rojas (Perú).
- 14:20 a 14:40 hs. | Vino Marsala (Italia)
- Disertante: Angelo Di Santo (Productor - Elaborador, Italia).
- 14:40 a 15:00 hs. | Peronóspora
- Disertante: Ing. Pablo Pizuolo (FCA - UNCuyo, Mendoza - Argentina).
- 15:00 a 15:20 hs. | Biotecnología del material vegetal como punto de partida para una nueva vitivinicultura
- Disertante: Ing. Agr. Daniel Bergamín (Vivero Mercier Argentina).
- 15:20 a 15:40 hs. | Uso de la tecnología y la IA en la producción vitivinícola
- Disertante: Dr. Oscar Medina Espinosa (Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente, México).
- 15:40 a 16:00 hs. | Experiencia de elaboradores de la Asociación de Vino Casero y Artesanal de Lavalle
- Disertantes: Enól. Ángel Vázquez y Enól. Sonia Vázquez (Asociación de Elaboradores de Vino Casero de Lavalle, Mendoza).
En pocas palabras
- Lavalle se prepara: el 9° Seminario Latinoamericano de Vino Casero y Artesanal se realizará el 30 de octubre, con expertos de varios países.
- Organización y alcance: el evento es coordinado por el Municipio de Lavalle junto a diversas instituciones nacionales e internacionales.
- Expositores de Latinoamérica: participarán profesionales de Argentina, Perú, México, Colombia y Chile, abordando técnicas y experiencias en la producción vitivinícola artesanal.