Lavalle espera el 9° Seminario Latinoamericano de Vino Casero y Artesanal 2026

El Seminario es una iniciativa articulada por varios organismos que se unen para brindar un espacio de conocimiento y debate sobre la producción de vinos en la región, que cada año se prepara para recibir a profesionales que viajan desde distintos puntos de Latinoamérica.

Participarán profesionales de Argentina, Perú, México, Colombia y Chile, abordando técnicas y experiencias en la producción vitivinícola artesanal.

El encuentro es coordinado entre el Municipio de Lavalle y la Asociación de Elaboradores de Vinos Caseros Lavalle. Por otra parte, se suman, con sus destacados profesionales, el Instituto Nacional de Vitivinicultura INV, INTA, las Facultades de Ciencias Agrarias, UTP Universidad Tecnológica Parras de la Fuente, Universidad Maza, como así también organismos e instituciones educativas de los países participantes.